Exjugador de Millonarios y Santa Fe fue víctima de violento robo a plena luz del día: todo quedó en video

En un reciente caso de inseguridad ocurrido en el sur de Bogotá, el exfutbolista Diego Luis Córdoba, conocido por su trayectoria en equipos como Millonarios e Independiente Santa Fe, del Fútbol Profesional Colombiano, fue asaltado violentamente.

El incidente tuvo lugar en una cafetería ubicada en el barrio Ciudad Montes. Durante el suceso, un individuo armado con un revólver abordó a Córdoba, amenazándolo y agrediéndolo para robarle sus pertenencias de valor.

El asalto quedó grabado en imágenes que posteriormente se difundieron a través de las redes sociales, donde se aprecia al exjugador, que vestía una sudadera en el momento del robo, siendo sometido por el asaltante. Este último no solo lo intimidó, sino que también lo golpeó en la cabeza con el arma, mientras buscaba objetos de valor en sus bolsillos ante la impotente mirada de testigos que se encontraban en el lugar.

Este tipo de hechos de inseguridad en Bogotá genera mayor preocupación por los actos delictivos que afectan tanto a ciudadanos comunes como a figuras públicas. La naturaleza violenta del robo a Diego Luis Córdoba, evidencia una vez más el nivel de audacia de algunos criminales en la capital colombiana. Las autoridades locales están en proceso de investigar este suceso, buscando dar con el responsable y fortalecer las medidas de seguridad en la zona para evitar futuros actos delictivos.

Una vez el delincuente logró su cometido, emprendió la huila del lugar, mientras que Córdoba permaneció unos segundos en el piso debido a los golpes que recibió por parte del ladrón.

Joyas, teléfonos, celulares y dinero fue lo que le robaron a Córdoba

En diálogo con Caracol, exfutbolistas dio detalles del hurto del que fue víctima: “Yo estaba ahí conversando con dos conocidos y de un momento a otro apareció un hombre, que sacó un arma de fuego. En mi reacción me fui al suelo, ahí el atracador me pone la rodilla en el pecho, me apunta y me quita mis pertenencias”.

Y agregó: “El ladrón iba por unas joyas que llevaba puestas, una cadena, unos anillos. Eso le oí que me gritaba y lo peor del caso es que como no me salía uno de los anillos, me pegó dos ‘cachazos’ en la cabeza (…) eso dolió, porque más allá de que se lleven las cosas, es que no atenten contra la integridad de uno. Gracias a Dios no pasó a mayores, como dicen por ahí, lo material se recupera”.

Se estima que los entre el efectivo y los objetos que le fueron arrebatados a Diego Luis Córdoba, la suma ascendería alrededor de los ocho millones de pesos. De acuerdo con la información de la Policía, hasta el momento no ha dado con el paradero del responsable.

En qué equipos jugó Diego Luis Córdoba

Conocido por su labor como volante de marca, Córdoba jugó en Santa Fe, Junior, Real Cartagena, Millonarios y Olmedo de Ecuador entre los años 2000 y 2008.

Actualmente, es dueño del establecimiento ‘Salsa Vips’, que está ubicado en los outlets de las Américas, en el sur de la capital colombiana. Tras colgar las botas, Córdoba, de 44 años, empleó las ganancias acumuladas durante su carrera en el fútbol para adentrarse en el mundo empresarial.

El local, que ya cumple un año desde su apertura, se suma a la oferta de ocio nocturno de la capital, ofreciendo un espacio donde los amantes de la salsa pueden disfrutar de buena música y ambiente.

La elección de la ubicación, dentro de una zona que gana popularidad por sus outlets, posiciona a ‘Salsa Vips’ como un punto de encuentro para diversidad de públicos al que asiste varios excompañeros de Córdoba como Léider Preciado y Yefrey Díaz.