Ingreso Mínimo Garantizado: así puede saber si tiene giros pendientes por reclamar

El programa del IMG cuenta con una herramienta de consulta sobre los giros que se han realizado - crédito Secretaría de Integración Social

En Bogotá, la administración distrital tiene en ejecución una estrategia que ofrece apoyos económicos a los hogares más pobres y vulnerables de la ciudad, el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Gracias a esa iniciativa y bajo la responsabilidad de la Secretaría de Integración Social, se busca aumentar significativamente los ingresos de los hogares, además de, reducir los índices de pobreza monetaria.

Cabe resaltar que el IMG es un programa complementario de otras siete estrategias distritales, las cuales son: Mi Ahorro Mi Hogar Adulto Mayor Jóvenes Reto Jóvenes a la U Mujeres que Reverdecen Mujeres que Reverdecen y Parceros por Bogotá.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Para 2024, uno de los requisitos primarios para ser beneficiario de las transferencias es estar clasificado en los grupos A o B del Sisbén IV. Por lo que es importante que la información suministrada se encuentre actualizada en la Base Maestra, herramienta que emplea el distrito para asignar los pagos a quienes lo necesitan.

De acuerdo con la Secretaría de Integración Social, en la Base Maestra se incluye los datos personales de los beneficiarios e información acerca de si son receptores de otros programas de entidades de orden nacional y distrital. “A través de la base se valida semestralmente que los potenciales beneficiarios cumplan con los requisitos de IMG, lo que quiere decir que, si una persona solicita y/o actualiza su encuesta Sisbén, será beneficiario de la estrategia a partir del siguiente semestre”.

Si la persona cumple con los requisitos establecidos por el programa y ya se encuentra entre los beneficiarios de las transferencias, pero tiene duda si le han generado algún pago, existe un espacio en el que podrá detallar si le han hecho giros del Ingreso Mínimo Garantizado.

Para ello, el jefe del hogar o la persona responsable de recibir los pagos deberá ingresar al portal del Ingreso Mínimo Garantizado: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado/#consultas. Allí, deberá buscar el banner de consulta e ingresar la siguiente información: nombre, apellido y número de documento con la fecha de expedición y luego dar clic en “Consultar”.

Para 2024, uno de los requisitos primarios para ser beneficiario de las transferencias es estar clasificado en los grupos A o B del Sisbén IV - crédito Infobae

El sistema arrojará la información pertinente sobre pagos que haya recibido la persona o el hogar beneficiario, a su vez, los ciclos correspondientes, la entidad financiera a través de los cuales se realizaron y el miembro de la familia que los recibió.

Qué pasa con los giros que no se reclamaron

Según la política de transferencias del programa distrital, los montos de dinero entregados a los hogares son diferenciados y responden los conceptos de equidad y justicia social, que significa que, quienes más lo necesitan reciben más y quienes menos lo necesitan reciben menos.

En consecuencia de lo anterior, los pagos del IMG se basan en tres principios:

Progresividad: los más pobres tienen más necesidad.

Sensibilidad demográfica: hogares de mayor tamaño necesitan más.

Complementariedad: hogares que no reciben de otros programas necesitan más.

Los montos de dinero entregados a los hogares son diferenciados y responden los conceptos de equidad y justicia social - crédito Johan Largo/Infobae

A su vez, desde enero de 2024, el monto máximo que puede recibir un hogar es de $860.000 y el monto mínimo es de $60.000. En caso de que un beneficiario haya recibido el pago y no logre retíralas, no perderá el dinero, puesto que, quedan disponibles en la entidad financiera donde tiene su cuenta activa:

Davivienda (Daviplata)

Bancolombia (Ahorro a la Mano – ALM y Nequi)

MOVii

Banco de Occidente (Dale)

Powwi

Sin embargo, en el caso de las transferencias que generen rechazo por parte de la entidad financiera, porque la cuenta del beneficiario no permite que se realice el pago; o en el caso de los giros que por excepción, se realizan por Efecty, MOVii – Ventanilla Powwi-Ventanilla y corresponsales y que no fueron cobrados dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que se realizó el depósito, los recursos no pagados retornan a la Secretaría Distrital de Hacienda y el ciudadano no los recuperará.