Arturo Vidal está más cerca de América de Cali: equipo interesado en ficharlo se habría bajado del bus

Arturo Vidal estaría muy cerca de fichar por América de Cali - crédito Getty Images

El futuro del jugador chileno Arturo Vidal estaría cerca de definirse tras el interés de Colo Colo, Boca Juniors y América de Cali, por el volante, de 36 años, que está sin equipo tras su paso por Athletico Paranaense de Brasil.

Te puede interesar: Arturo Vidal se reunió con directivos de Colo Colo en Chile: qué pasó con su llegada al América

El fin de semana el ex Barcelona de España estuvo entrenando en el complejo de Juan Pinto Durán, junto con la selección sub-23, que competirá en el Preolímpico de Venezuela por un cupo a las justas que se realizará a mediados de año en París.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: América de Cali quiere romper el mercado de fichajes con la contratación de un bicampeón continental

Lo cierto es que el interés de los Diablos Rojos por el Rey Arturo ha acaparado las portadas de los distintos medios de comunicación tanto en Colombia como en Chile, debido al impacto que genera el futbolista surgido en el Cacique.

En la interna de América de Cali reina el optimismo, como lo dejó ver su presidenta, Marcela Gómez, que para de soñar con ver al bicampeón continental con los colores de la Mechita, como lo aseguró durante una entrevista con el programa Saque Largo de Win Sports.

“No le han hecho una oferta real (…) obviamente él (Arturo Vidal) se ve entusiasmado, yo creo que nosotros tenemos un plus por la historia que tiene América. Ha sido demasiado grande, ha logrado muchas cosas y eso llama mucho la atención. Esta hinchada es supremamente apasionada y creo que eso va mucho en el ADN de Arturo”

¿Arturo Vidal cerca de América de Cali?

Arturo Vidal disputó ocho partidos con el Paranaense de Brasil - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Durante la emisión del programa Es un Hecho de AS Colombia, el periodista argentino Mariano Olsen se refirió a las probabilidades de que Vidal juegue con América de Cali. Según el comunicador, el cuadro vallecaucano le habría ganado el pulso a Colo Colo, equipo en el que Arturo debutó como profesional en 2005.

Te puede interesar: El día que Arturo Vidal confesó su deseo de jugar en un equipo de Cali: “Si en algún futuro se da, sería espectacular”

“Mañana va a ver una reunión de editores y se va a tocar el tema de Arturo Vidal, lo que no quiere decir que lo vayan a contratar, que no estén desesperados por contratarlo (…) lo que sí me dicen es que pagarle USD 100.000 por mes hace rato que no se paga en Colo Colo y no creen que puedan pagarle esa cifra”.

Sin embargo, hay otra parte en la escuadra chilena que quieren sí o sí a Vidal, por lo que harían un esfuerzo económico porque el jugador retorne a sus filas.

Declaraciones de Tulio Gómez

El máximo accionista del conjunto americano participó en una entrevista con el programa Mañanas Blu de Blu Radio, en el que reveló la oferta económica que se le propone al jugador chileno para integrarse a sus filas. La suma representa el esfuerzo del club por contar con el talento del deportista sudamericano.

“Aún no está confirmado. Él tiene su pareja en Cali y mantiene mucho en Cali. Hablé con el agente, también conversé ayer (miércoles) y tanteamos y tiene ofertas de Boca Juniors y de Colo Colo, ahí estamos nosotros en la pelea, no es fácil. Es un jugador que cuesta 1.8 millones de dólares al año y nosotros pondríamos sobre la mesa 1.0 o 1.2 millones de dólares”

Y agregó: “Yo hablé con él y luego me puso a hablar con el agente, yo le dije que aquí sería un ídolo. El problema es que hay dos equipos más en puja. De 100, (Arturo Vidal) está 50 cerca de venir al América. Estamos pendientes a ver si podemos acercarnos. Nosotros necesitamos definir de aquí al 15 de enero, el 20 tenemos el primer partido. Arturo Vidal es asiduo visitante de Cali, es un jugador costoso, pero vale la pena hacer el intento”.