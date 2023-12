James Rodríguez saldría de São Paulo en 2024: el equipo contrató a otro volante

James Rodríguez se quedaría sin puesto en São Paulo para la temporada 2024 por la llegada de un jugador en su misma posición - créditos Reuters / EFE

James Rodríguez no tuvo el mejor final de año con el São Paulo en la temporada 2023, ya que solo disputó uno de los últimos siete partidos del campeonato brasileño y sufrió una molestia física que lo sacó de las canchas un tiempo, pero también porque el técnico Dorival Júnior no lo tiene en cuenta para ser titular.

Aunque el colombiano disputó 14 partidos entre agosto y diciembre, en ocho de ellos lo dejaron como titular, marcó un gol y tres asistencias, siendo un desempeño pobre, respecto a cifras, pero con el cariño de la afición que deseaba verlo por más tiempo con la camiseta Tricolor.

Sin embargo, parece que la etapa de James Rodríguez en el fútbol brasileño terminaría en 2024 porque las oportunidades se le acabarían de cara a la Conmebol Libertadores, torneo para el que São Paulo presentó a una joven figura que tuvo una gran temporada y con experiencia en selección.

La nueva joya de São Paulo

El 20 de diciembre, São Paulo presentó a Damián Bobadilla como su refuerzo para la temporada 2024, en la que se une al delantero Erick, proveniente del Ceará, y el experimentado volante Luiz Gustavo, que se encontraba como agente libre y puede aportar mucho para la Copa Libertadores.

“El Tricolor acordó fichar al mediocampista Damián Bobadilla, de 22 años, quien fue uno de los destacados de Cerro Porteño en 2023. El joven paraguayo, que ha jugado en la selección de su país, firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027″, escribió el equipo en su cuenta de X.

Damián Bobadilla es nuevo jugador de São Paulo, proviene de Cerro Porteño y peleará por la titularidad en 2024 - crédito São Paulo FC

Bobadilla es un mediocampista ofensivo que es muy veloz, sabe encontrar espacios no solo para asistir a sus compañeros, sino para llegar al área y marcar gol, cualidades que lo pondrían un escalón arriba de James Rodríguez, que venía haciendo lo mismo, por su buen momento en Cerro.

¿Es mejor que James?

Comparando los números de James Rodríguez con los de Damián Bobadilla en la temporada 2023, lo primero a tener en cuenta es que el paraguayo disputó más partidos que el colombiano, que entre abril y julio estaba sin club por su renuncia al Olympiakos y no encontrar una oportunidad en Europa.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group C - Palmeiras v Cerro Porteno - Allianz Parque, Sao Paulo, Brazil - April 20, 2023 Cerro Porteno's Damian Bobadilla celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Carla Carniel

Mientras el mediocampista de Cerro Porteño jugó 48 compromisos, 10 de ellos por la Conmebol Libertadores, el volante cafetero apareció en 38 compromisos tanto con el cuadro griego como con São Paulo, en el que alcanzó a disputar la Copa Sudamericana contra Liga de Quito.

Otro punto a favor de Bobadilla es que marcó en 10 oportunidades, con ocho anotaciones en los dos semestres de la temporada paraguaya, y James Rodríguez, que tiene más experiencia y reconocimiento, solo se reportó en 2023 con seis tantos y cinco en Olympiakos.

El volante colombiano anotó su primer tanto en la jornada 24 del campeonato brasileño ante Fortaleza - crédito @golsparaodiario/X

El único ítem en el que James supera a Damián Bobadilla es en participaciones con su selección en 2023, ya que el cafetero disputó siete encuentros y marcó dos goles, mientras que el paraguayo no suma minutos con la Albirroja, fue suplente en la victoria 1-0 contra Bolivia, por eliminatorias, y esa fue su única aparición.

La otra faceta

Mientras Damián Bobadilla era presentado por el São Paulo para quitarle la posición a James Rodríguez, el colombiano se encontraba en sus días de descanso y aprovechando para jugar golf, mostrando en redes sociales algunas imágenes con uno de los palos.

El colombiano pasa su tiempo libre jugando golf - crédito @jamesdrodriguez/X

Cabe recordar que el volante dejó abierta la posibilidad de buscar un nuevo equipo para 2024, ya que no tiene claro si continuará en el cuadro brasileño: “Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo, me quede o no”.