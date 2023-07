Don Jediondo inauguró restaurante en Estados Unidos

El nuevo restaurante de Don Jediondo estará ubicado en el Orlando Premium Outlets de Florida, Estados Unidos. / Imagen Colprensa

Pedro Antonio González, más conocido como Don Jediondo, es uno de los humoristas con más recorrido en Colombia. El boyacense ha sido uno de los pilares de Sábados felices, programa con más de 50 años de trayectoria en el que ha podido ganar reconocimiento.

Pero, no contento con todo lo que le ha dado el humor, Don Jediondo hoy día es un reconocido empresario, pues en varios centros comerciales del país ha abierto su cadena de restaurantes llamada ‘Don Jediondo Sopitas y Parrilla’, mismos que han sabido sortear inconvenientes de índole financiera.

Pero más allá de estos baches económicos, recientemente Don Jediondo sorprendió a sus seguidores al confirmar que abriría su segunda sucursal en territorio estadounidense, más exactamente en el estado de Florida, zona plagada de colombianos y latinos que bien le podrían representar un éxito en ventas.

Con este mensaje Don Jediondo anunció apertura de restaurante en Estados Unidos. / Imagen @DonJediondo

“Quiero compartirles con mucho cariño que hoy es un día muy importante para Colombia y para @DonJediondo Sopitas y Parrilla, porque abrimos nuestro 1er restaurante en Orlando Premium Outlets Fl Usa @PremiumOutlets con la bendición de Dios seguimos adelante y allá los espero”, escribió el humorista en su cuenta de Twitter.

Tras el anuncio, varios de los seguidores del humorista no ahorraron en comentarios positivos para desearle muy buena suerte al boyacense, quien se aventura a abrir una sucursal en una de las zonas con más competencia gastronómica de Estados Unidos.

“Felicitaciones,y ojala allá si les pague a los empleados y no vuelva plata de bolsillo y quiebre”; “Éxitos , Don Jediondo. El que trabaja no come paja , decía el Abuelo”; “Qué bien! Éxitos y bendiciones, Pedro!”; “Uy don Pedro, qué gran noticia. Muchos éxitos en ese nuevo reto”; “Mucho arrecho ud mano !!! Bendiciones 💛💙❤️”, fueron algunos de los comentarios en el tuit de Don Jediondo.

Don Jediondo se sinceró sobre la situación de sus restaurantes en Colombia

‘Don Jediondo Sopitas y Parrilla’, cadena de restaurantes declarada en quiebra por la crisis que generó la pandemia del covid-19, se acogió en julio de 2022 al amparo de la Ley 1116 de 2006, conocida como la ley de insolvencia económica. Gracias a este beneficio, la compañía emprendió un proceso de reorganización sobre el cual se conocieron nuevos detalles.

Fue el propio Don Jediondo quien se refirió al tema y lo hizo durante una transmisión del programa, en el cual trabaja desde hace varios años. De acuerdo con lo expuesto por Don Jediondo en junio de 2023, su negocio apenas pasa por el primero de los “tres años de gracia” que tiene para establecer con sus acreedores cómo pagará el dinero que les debe.

Según se supo en su momento, fueron más de 600 los acreedores a los que se les llegó a deber. / Imagen Colprensa

Cumplido este periodo, según el cómico de Sábados felices, deberá empezar a saldar las deudas que llegaron a sumar unos 14.000 millones de pesos, al menos hasta el momento en que la empresa fue declarada en quiebra. Posteriormente, Pedro González opinó en La luciérnaga sobre la situación que atraviesan Oma y Presto, cadenas de restaurantes que solicitaron ser acogidas por la ley de insolvencia económica.

Por último, Don Jediondo advirtió que todas las sedes de su negocio continúan funcionando con normalidad y así podrán hacerlo por mucho más tiempo, teniendo en cuenta que el proceso de reorganización establecido por la Ley 1116 de 2006 tiene una vigencia de hasta 10 años.

Sin embargo, Don Jediondo ha debido enfrentar varias dificultades durante este tiempo de reorganización, como la subida en el precio de los alimentos en Colombia.