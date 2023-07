La Fiscalía regañó a Óscar Iván Zuluaga por meter, “sin ningún escrúpulo” a su hijo, en el escándalo de Odebrecht

El excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga se presentó a la audiencia, al igual que su hijo, David Zuluaga.

Se llevó a cabo el lunes 10 de julio de 2023 la imputación de cargos al excandidato a la Presidencia de la República Óscar Iván Zuluaga, que deberá responder por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito; en el marco del escándalo del ingreso ilegal de dineros a su campaña por parte la multinacional Odebrecht.

Te puede interesar: Iván Duque, salpicado en el escándalo Odebrecht: la Fiscalía aseguró que el expresidente estuvo presente en reuniones con funcionarios de la constructora

El político caldense de 64 años compareció, al igual que su hijo, David Zuluaga, que a diferencia de su padre, solo tendrá que afrontar el delito de fraude procesal. Y todo por los 1,6 millones de dólares entregados por la firma brasileña, los cuales no fueron reportados en la contabilidad de la campaña y tenían como destino el pago de honorarios del publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, más conocido como Duda Mendonça.

Durante la diligencia, que se hizo de matera virtual, el fiscal del caso, Andrés Palencia Fajardo, señaló al exmiembro del partido Centro Democrático de instrumentalizar a su hijo durante la campaña a la presidencia en 2014: en la que Zuluaga pasó a segunda vuelta, pero perdió el pulso ante el entonces presidente Juan Manuel Santos.

Te puede interesar: Óscar Iván Zuluaga no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía

Según la Fiscalía, Zuluaga pidió a su hijo, gerente de campaña, que mintiera ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el verdadero costo de su campaña y los servicios de publicidad prestados por Mendoça. “Con ello logró que esa corporación y la Registraduría Nacional emitiera cuatro actos administrativos contrarios a la ley”, señaló en la audiencia.

Óscar Iván Zuluaga fue el candidato del Centro Democrático en las elecciones de 2014 a la presidencia de la República. Foto Luisa González/REUTERS

El regaño del fiscal a Óscar Iván Zuluaga

Durante la diligencia judicial, hubo un aparte que no pasó desapercibido por quienes seguían en vivo la audiencia, en la que el fiscal Palencia Fajardo regañó fuertemente al exaspirante presidencial, que intentó sin éxito lanzarse de nuevo al cargo, en 2022, pero se retiró de manera prematura; al notar que su candidatura no despegó y no tuvo el apoyo decidido de su colectividad.

“Haber involucrado sin ningún escrúpulo su hijo en la conducta delictiva que es en principio desconoció, pero de las cuales supo posteriormente y las asumió como propias para acompañarlos en el mismo fin delictivo, se refiere la Fiscalía al fraude procesal al Consejo Nacional Electoral y al interior de la investigación administrativa conducta delictiva”, le recordó el fiscal.

Con esta conducta, Zuluaga se vio beneficiado con la recepción de cerca de $25.000 millones por el concepto de reposición de votos, como parte de su participación en la campaña presidencial del 2014.

Te puede interesar: Gustavo Bolívar y el contundente mensaje a Óscar Iván Zuluaga: “Eso no se hace, carajo”

A juicio de la Fiscalía, si Zuluaga —con pasado como servidor público, pues fue senador y ministro de Hacienda— hubiera actuado con honestidad, “y sobre todo con la lealtad que encarna el principio de solidaridad al que está obligado con el gerente, el contador, el auditor, la tesorera y con los demás miembros de la campana a informarlos sobre lo sucedido, ellos en su sana conciencia hubieran podido optar por delatar ante la autoridad”.

David Zuluaga, hijo de Óscar Iván Zuluaga y quien ofició como gerente de su campaña presidencial en 2014. Foto Colprensa

Se convirtió en cómplice

Del mismo modo, para la Fiscalía es claro que David Zuluaga optó por mantener oculto el secreto que tenía con padre y con Daniel García Arizabaleta, exdirector del Invías y ficha clave en la campaña, aunque hoy es conocido como el testigo estrella en contra del político, pues grabó sus conversaciones y aportó material probatorio, al sentir que podría ser traicionado.

Esta estrategia permitió que se le reconociera a la campaña Zuluaga presidente 2014 “los pagos de reposición de gastos a los cuales no hubiera tenido derecho si hubiera informado verazmente los aportes de Odebrecht”.

En la primera vuelta, Zuluaga sacó 3.769.005 votos, frente a 3.310.794 de Santos, con lo que fue el candidato con más respaldo en esta ronda. Pero el impulso no pudo mantenerlo en la segunda vuelta, en la que solo pudo aumentar a 6.917.001 sufragios, frente a los 7.839.342 que logró el mandatario, quien obtuvo su reelección para el periodo 2014-2018.