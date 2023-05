Kepa Amuchastegui consiguió trabajo y regresó a las pantallas: “Las oportunidades laborales para mayores en Colombia son pocas”

| Foto: captura de pantalla 'Confesiones' en vivo, canal Red+

En el mes de marzo, el famoso actor Kepa Amuchastegui, recordado especialmente por su aparición en “Yo soy Betty, la fea”, anunció en sus redes sociales que estaba buscando trabajo. El intérprete colombiano trajo al debate de las redes sociales el problema que muchos actores mayores tienen al ya no conseguir empleo en su área, pero afortunadamente su llamado fue escuchado por un canal regional.

“Alguien sabe quién o qué empresa, qué editorial sería susceptible que querer contratarme para grabar audio libros. Estoy buscando trabajo una vez más y esa creo que podría ser una salida a la medida de mis capacidades. Soy actor, leo bien y mi voz gusta. Ayúdenme, por favor. Gracias”, publicó el actor de 82 años en la red social LinkedIn, enfocada precisamente en la búsqueda de empleo.

El famoso manifestó que a su edad seguía con las capacidades para actuar y dirigir, particularmente en teatro, y que seguía interesado en realizar más estas labores; sin embargo, se quejó de que no había muchas oportunidades para él. Afortunadamente, en cuestión de meses la situación para Kepa Amuchastegui cambió y ahora está feliz con el estreno de una nueva serie nacional en la que tuvo la oportunidad de actuar.

Se trata de ‘Viejitos en fuga’, una producción de Teleantioquia en la que precisamente se aborda la vida de varias personas de la tercera edad que quieren tener más aventuras y deciden fugarse del ancianato en el que viven. En la serie que se estrenó el pasado 9 de mayo en el canal regional Amuchastegui actúa junto a Jairo Camargo, Haydeé Ramírez, Víctor Hugo Morant, Germán Escallón y Obeida Benavidez.

En entrevista con el matutino Bravíssimo, el actor colombiano de 82 años reflexionó sobre las segundas oportunidades. “La realidad es que nosotros los actores, directores y escritores vivimos de las segundas oportunidades, pero no sólo a segundas, sino a terceras, cuartas, quintas y ojalá muchas más. Viajamos de oportunidad en oportunidad, a merced de los vientos que soplan, lo que escriben los libretistas y lo que producen los productores. Y cuando esos vientos dejan de soplar, quedamos relegados al olvido”.

Durante su búsqueda de empleo, el actor bogotano concedió una entrevista a Diario Criterio y reveló que “no me volvieron a llamar para dirigir, lo cual me parece una lástima para mí, pero también para mucha gente que creo que todavía aprenderían cosas que yo sé y que ellos todavía no saben” y hasta agregó que aunque no fuera en su campo de trabajo, “por si nada de lo que he venido haciendo durante los últimos 50 años funciona (escribir, dirigir, actuar para teatro, cine y televisión) también soy buen traductor al español tanto del francés como del inglés”.

En su dialogo con el programa matutino, Amuchastegui señaló sobre las oportunidades laborales para su área de trabajo y con su edad en Colombia que “las oportunidades laborales para mayores en Colombia son pocas, pero es ley de vida de todas las profesiones. La juventud viene empujando de atrás, con todo el derecho, además, y los viejos nos vamos precipitando al abismo. Pasa no sólo en Colombia, pasa en todo el mundo, salvo en aquellas sociedades cada vez más escasas, donde la experiencia y la sabiduría adquiridas a lo largo de los años se tienen un poco más en cuenta”.

Además, criticó que en su caso personal se encuentra con las presiones de un mundo que avanza a toda velocidad y en el que constantemente se le está pidiendo a las personas del medio que sean más rápidos que eficaces. “En mi caso como actor, director y escritor poco importa mi empeño por hacer las cosas bien hechas, por contar el cuento bien contado, lo que importa ahora es que se escriba rápido, que se dirija rápido, que se actúe rápido”.