Nicolas Petro está siendo investigado por lavado de activos, aseguró el fiscal Francisco Barbosa

Nicolás Petro/ Foto @nicolaspetrob

En medio del foro “El Estado de la justicia en Colombia” en la Universidad Externado, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, señaló que al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, se le está investigando por lavado de activos.

“Las unidades (de la Fiscalía General de la Nación) que están investigando el caso penal y en el caso también de bienes o posible lavados de activos; esos son los avances que se tienen”, señaló el fiscal Francisco Barbosa.

El jefe de la entidad investigativa señaló que en cualquiera de los casos hay una presunción de inocencia que juez dictamine lo contrario.

“Vuelvo y repito, existe una presunción de inocencia y existe garantía judicial, lo que pasa es que todas las investigaciones en la Fiscalía van enfocadas en hacia las personas en el campo penal y hacia los bienes para efecto de que no existan bienes atados a actividades criminales”, resaltó el fiscal Barbosa sobre el caso de Nicolás Petro.

Cabe destacar que la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones en contra del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, tras conocerse los chats de Day Vásquez en las que –al parecer– se demostraría que el diputado de la Asamblea del Atlántico habría recibido dineros que tenía como destino la campaña presidencial de su padre y que provenían de líderes de la mafia y el narcotráfico.

En una entrevista con Blu Radio, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió a las investigaciones en contra de Nicolás Petro, y señaló que él no creía que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro fuera a eludir su responsabilidad con la justicia colombiana.

“Entiendo que tiene un apoderado y hay una comunicación permanente con él. Me niego a pensar que una persona, como el hijo del presidente de la República, vaya a evadirse de la justicia colombiana porque en este momento lo que tiene es que estar atento de los requerimientos que haga el ente acusador”, manifestó el fiscal Barbosa en la entrevista a esa emisora de radio.

Además, el fiscal general de la Nación señaló que Nicolás Petro –y también Juan Fernando Petro– no solo tiene un compromiso con el país, sino con su familia, en especial con el presidente Gustavo Petro que cree en su inocencia y por ello fue él quien pidió al ente investigador adelantar las pesquisas pertinentes sobre la denuncia de Vásquez .

Petro se comprometió a no interponerse en el caso de su hijo Nicolás Petro

El presidente Gustavo Petro, decidió dar una entrevista a la revista Cambio, en el espacio periodístico habló de varios temas. Entre ellos, y uno de los más polémicos, la situación que está afrontando por las acusaciones en contra de su primogénito y de la cual ha señalado que dejará en manos de las autoridades competentes: “Es a la Fiscalía a la que le corresponde y tiene todas las garantías de que no va a haber ninguna presión ni nada por el estilo desde el Gobierno en relación a este tipo de procesos”, ratificó en su diálogo con el medio colombiano.

De acuerdo con el mandatario nacional, ya tuvo la oportunidad de hablar con Nicolás Petro y su exesposa (Day Vásquez), aseguró que, Nicolás Petro le negó todo lo que estaba sucediendo, mientras que la excónyuge del diputado atlanticense, le explicó parte de lo que había pasado. Según el primer presidente de izquierda de Colombia, no va a interferir en el caso, pues considera que no es su asunto.

En diálogo con Cambio, el mandatario nacional aseguró que nunca ha involucrado asuntos personales en la vida política de nadie, pues considera que es algo contraproducente y poco ético, incluso, resaltó que tenía información de muchas personas, pero había decidido pasarlo por alto siempre.

“Yo hablé con Nicolás sobre los rumores y me negó todo, ya estaba separado, y después hablé con Day (Vasquéz) que no me contó todo lo que ha aparecido en la prensa, pero más o menos en esa línea. Era una separación, obviamente yo no quise interferir en eso, no me gusta nunca, en la vida política jamás me he metido en la vida íntima de nadie a pesar de tener informaciones, porque siempre me pareció que era acabar la libertad humana si me metía en ese tipo de terrenos”, le mencionó Petro a Cambio.