运输者和农民每分钟停工：关于胡宁示威活动的一切已知

4月2@@ 日星期六，在胡宁省的万卡约确认了部长会议的两个理事会的存在。它的到来是在这座城市成为各种商店被抢劫以及自动取款机和公共设施被毁的现场之后发生的此前，全国各地的航空公司抗议燃油价格上涨。

数百人出来参加在万卡约举行的搬运工抗议活动，聚集在省市外面，在那里他们投掷石块并打破了这座建筑物的窗户。显然，国家警察暂时被万卡约街头的抗议者人数所淹没，并受到位于该市中心的市政当局和胡宁地区政府的警卫。

在发生这种情况时，N频道显示，有数十人进入超市，手里拿着产品，没有人能够阻止他们。同样，据报道，万卡约市主要街道之一Calle Real的银行办公室和自动取款机也遭到破坏。

胡宁警察局局长科林·辛·加尔万（Colin Sin Galván）告诉N频道，目前有十名被拘留者因破坏公共和私人财产而被拘留。这些承运人已经失业了第五天，农民协会也加入了行列，其他部门要求佩德罗·卡斯蒂略总统和总理阿尼巴尔·托雷斯出席会议，以建立对话桌。

MINUTO A MINUTO

4月2日星期六

12:30

对主要通道的封锁导致滞留在斜坡上的乘客决定装载自己的物品，以便徒步逃跑并到达附近的另一个目的地，在那里他们可以获得某种机动性，将他们带到最终目的地。这次运输中断导致食品和原材料在漂移数小时后完全丢失，尽管警察封锁了该地区，但情况没有任何改善。

11:30

秘鲁交通协会主席@@ 哈维尔·科拉莱斯说，当他斥责内阁部长时，他们希望佩德罗·卡斯蒂略总统前往万卡约听他们的话，他们回答说 ：“总统还有另一个议程，你有去利马” 。

这位领导人说，他会见了交通和交通部长尼古拉斯·布斯塔曼特以及能源和矿业部长卡洛斯·帕拉西奥斯。本来是他们要求他们前往利马与政府直接对话，以便放下武力措施。

“具体而言，鉴于总统所说的事实，他们要求我们去利马直接与政府对话，提到一些领导人本来会收到钱的事实，而且我们也表示不安，因为我们不能这样说领导人行业”，告诉 RPP Noticias。

10:30

由于万卡约因运营商和农民关闭而发生的抗议活动，饮用水整个城市的服务仍然受到限制，示威活动已经离开的第六天，食物短缺在超级市场和商店抢劫以及胡宁省的破坏.

09:00

4月1日星期五在万卡约（胡宁）升级的交通罢工的后果，在利马和卡亚俄都感受到了极大的感受。不仅鸡肉和其他食物的价格变得更加昂贵，而且一些蔬菜也变得越来越稀缺。

07:54

部长会议的第二个代表团抵达胡宁，参加对话桌社会领袖。已经在4月1日晚上前往该地区的其他部长们将前往会面。

他们是司法部长费利斯·切罗；能源和矿业部长卡洛斯·帕拉西奥斯；经济部长卡洛斯·格雷厄姆；内政部长阿方索·查瓦里；农业发展和灌溉部长奥斯卡·泽亚。此外，PCM副部长耶苏斯·奎斯佩（JesúsQuispe），一些国会议员和红衣主教佩德罗·巴雷托也陪同他们。

“司法和人权部、能源和矿业部、经济部、内政部和农业发展和灌溉部的部长、PCM副部长、国会议员和红衣主教佩德罗·巴雷托抵达胡宁参加在一条推文中读到 “与社会领袖一起安装技术表”。

07:43

共和国副总统迪娜·博卢阿特（Dina Boluarte）今天呼吁万卡约人民在该国中部城市发生抗议活动后，通过对话恢复和平。

“万卡约必须通过对话恢复和平。必须听取和解决要求，但暴力必须停止，” 发展和社会包容部长在她的 Twitter 账户上写道。

07:00

据胡宁警察区负责人PNP上校科林·西姆·加尔万说，到目前为止，有十名被拘留者和几名警察在抢劫后受伤。

4月1日星期五

23:11

外贸和旅游部长罗伯托·桑切斯·帕洛米诺（RobertoSánchez Palomino）在其Twitter帐户上证实，部长会议代表团将于晚上8点抵达万卡约。这是商务部长，还有文化部长亚历杭德罗·萨拉斯和交通部副部长维克多·劳尔·阿莱霍斯。陪同他们的还有来自秘鲁自由党替补席的国会议员西尔瓦娜·罗伯斯（Silvana Robles）。

“现在有了万卡约的社会领袖。坦博市政府为安装 #MesaDeDialogoYa (...) 举行筹备会议商务部长通过他的Twitter帐户说，在共和国总统府派出的先遣小组的陪同下。

22:49

共和国总统佩德罗·卡斯蒂略今晚在政府宫主持部长理事会特别会议，以评估和满足该国各部门的需求。根据总统府的官方 Twitter 账户，会议通过对话和理解寻求解决方案。

22:31

Huancayo 报告说，由于承运人停工造成的报复，本周六全市的饮用水服务将受到限制。这就是Sedam Huancayo公司在紧急声明中警告的方式。

据该公司称，一群新教徒占领了位于Chamicería附楼的 “Catchment 24”，阻止了Vilcacoto两家处理厂用于净化过程的原水进入。

声明@@ 说：“我们很遗憾地报告，从明天，2022年4月2日星期六开始，这种情况将导致万卡约，埃尔坦博和奇尔卡地区的饮用水短缺。”

22:18

政府正式设立了一个临时工作组，名为 "协助解决该国货运问题高级别技术工作组"。根据第113-2022-PCM号部长决议，该技术表将由部长会议（PCM）担任主席，其目的是分析并提出该国货物运输问题的解决方案。

该工作组将由担任工作组主席的运输负责人组成，成员包括外贸和旅游部长、经济和财政部长、司法和人权部长、文化部长、能源和矿业部长以及内政部长。

22:10

在本周五万卡约市发生的虐待和抢劫事件之后，总统通过其Twitter帐户向运营商保证 “为所有人的利益共同寻求解决方案”。

“我们知道有迫切的要求需要解决，但如果没有对话的意愿和修正的目的，就很难解决这些要求。兄弟运输商，我保证为了所有人的利益共同寻求解决方案，” 他在社交网络上写道。

Pedro Castillo en Twitter

21:00

运输和通讯部长尼古拉斯·布斯塔曼特抵达胡宁，与运输工会交谈在罢工的第五天，他们激进了抗议活动。特别是在本周五发生虐待行为的万卡约。这位官员说，他们已与承运人达成协议，在一定时间内留出空间，允许运送基本必需品的卡车通过。

布斯塔曼特解释@@ 说：“我不知道这是否是休战，但领导人已承诺每隔一段时间让 10 个单位通过，以便将易腐产品推向市场。”

PREVIA

由于这些事件，部长会议主席团报告说，由外贸、农业发展和文化负责人组成的部长代表团前往万卡约，以 “加强与打击航空公司行会的对话”。

部长会议通过其Twitter帐户说：“我们敦促对话，拒绝一切破坏行为。”

几小时前，行政部门表示，承运人有权罢工，但 “他们不能影响财产或封锁道路，因为这些行为构成犯罪”。

“国家通过法律机制颁布的保障令。我国政府已准备好通过对话解决社会需求，” 部长会议在该社交网络上的另一封信说。

罢工

重型运输工会周一开始无限期罢工，抗议燃料的增加，并敦促与政府举行对话桌，就降低石油和衍生品成本进行谈判。

尽管总理阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）在前一天宣布了协议，但抗议活动于周二封锁了全国40条道路，但本周五仍在继续。

罢工是在几天前宣布的，原因是燃油价格上涨以及呼吁消除来自外国航空公司的不公平竞争并将货物储备引向国家行会。

此外，迫切需要取消选择性燃料消费税，修订道路和通行费的特许权合同。

为了缓解这一增长，执行官周二正式采取了一系列技术措施，包括将84和90加索霍尔和84加索霍尔纳入石油燃料价格稳定基金（FEPC），为期三个月。

该基金于2004年启动，旨在防止国际油价的高波动转移到秘鲁消费者手中，该基金还暂时包括散装柴油2和液化石油气（LPG）。

政府昨天还宣布成立一个 “对话委员会”，以满足重型航空公司的要求。重型航空公司五天前开始在该国几个地区进行无限期罢工，以抗议燃料的增加。

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