ARC-SUPPORT | Temblor hoy en México: últimos reportes del Sismológico Nacional este 19 de septiembre EN VIVO

Este sábado 19 de septiembre se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, realizado por primera vez en sábado. Mientras tanto, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene el monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto el Segundo Simulacro Nacional, así como cualquier movimiento telúrico registrado, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.
Soccer Match Preview
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