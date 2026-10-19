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ARC-SUPPORT | Temblor hoy en México: últimos reportes del Sismológico Nacional este 19 de septiembre EN VIVO

Se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, mientras el Servicio Sismológico Nacional mantiene el monitoreo de los temblores registrados durante la jornada

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Este sábado 19 de septiembre se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, realizado por primera vez en sábado. Mientras tanto, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene el monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto el Segundo Simulacro Nacional, así como cualquier movimiento telúrico registrado, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

13:12 hsHoy

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12:46 hsHoy
Las actrices argentinas Marcela Kloosterboer y Celeste Cid participan en una conversación grabada frente a una biblioteca. Durante el diálogo, sentadas a una mesa con un mate y juguetes a la vista, ambas debaten sobre sus hábitos respecto a la conservación o reciclaje de objetos escolares y pertenencias de sus hijos.

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Economía (cotizaciones) - Exchange dolar

Dólar oficial

$1.535

dolar variation0,00%
Últimas 24 hs

Dólar tarjeta

$1.995,50

dolar variation0,00%
Últimas 24 hs

Dólar blue

$1.555

dolar variation0,00%
Últimas 24 hs

Dólar MEP

$1.539,43

dolar variation0,00%
Últimas 24 hs

CONTADO CON LIQUI

$1.619,37

dolar variation0,00%
Últimas 24 hs

Riesgo País *

660

dolar variation2,00%
Últimas 24 hs
Fuente: Reuters - Real Time

Dólar oficial

$1.535

dolar variation0,00%
Últimas 24 hs

Dólar tarjeta

$1.995,50

dolar variation0,00%
Últimas 24 hs

Dólar blue

$1.555

dolar variation0,00%
Últimas 24 hs

Dólar MEP

$1.539,43

dolar variation0,00%
Últimas 24 hs

CONTADO CON LIQUI

$1.619,37

dolar variation0,00%
Últimas 24 hs

Riesgo País *

660

dolar variation2,00%
Últimas 24 hs
Fuente: Reuters - Real Time

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