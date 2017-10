No hay lugar para los hombres con cuerpos diferentes, no hay lugar más allá del chascarrillo para el tan manido "fofisano". No hay sitio, ni siquiera, para aquellos que a pesar de tener un cuerpo bonito no marcan abdominales. Y no, todavía no hay talla en muchas tiendas para los chicos que tienen una envergadura considerable. Necesitamos una nueva revolución.