Nicolás Maduro agradeció el apoyo de México, Honduras y Argentina tras la exclusión de Venezuela de la Cumbre de las Américas

México, Bolivia, Honduras y Guatemala han puesto en duda su participación si hay países excluidos (Miraflores Palace/REUTERS)

Nicolás Maduro agradeció este viernes el apoyo de sus homólogos de México, Andrés Manuel López Obrador; Honduras, Xiomara Castro; y Argentina, Alberto Fernández, tras la exclusión de su país -así como de Nicaragua y Cuba- de la Cumbre de las Américas.

Maduro intervino en La Habana en la cumbre de líderes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con duras palabras hacia EEUU por su “errática” convocatoria a la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Los Ángeles del 6 al 10 de junio.

“Decimos convocatoria errática porque se ha pretendido, y se pretende, excluir de esa reunión que se autodenomina Cumbre de las Américas a los pueblos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Hemos combinado en el transcurso de esta semana el enorme poder que tiene la conciencia latinoamericana y caribeña”, señaló Maduro.

Se detuvo de forma especial para agradecer a López Obrador, a quien le reconoció “por ir al frente” en la “defensa de la verdad, de la unión, de la confraternidad, del debate democrático y en contra de la exclusión”.

México, Bolivia, Honduras y Guatemala han puesto en duda su participación si hay países excluidos, mientras que otros han criticado que Cuba, Venezuela y Nicaragua no participen en la cita de Los Ángeles. De la misma forma, Argentina ha protestado por la posibilidad de que no se cuente con todos los países de la región.

Maduro destacó que a, casi 20 años de la fundación de la ALBA, este foro regional puede “mostrar una doctrina unionista, bolivariana, latinoamericanista y caribeña de países y de gobiernos (...) que nos unimos entre iguales”.

Maduro intervino en La Habana en la cumbre de líderes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) (REUTERS/Alexandre Meneghini)

“Hemos tenido una jornada previa de debate intenso, abierto, franco sobre los caminos de nuestra América en esta etapa. Siempre en el espíritu del diálogo entre iguales. Como es el espíritu que nos mueve en América Latina y el Caribe. El espíritu entre hermanos y hermanas, entre iguales, que somos capaces de debatir con franqueza todos los temas de la agenda regional”, continuó.

De igual forma, Maduro recordó que en libros publicados en los últimos años por el ex asesor de seguridad nacional del ex presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), John Bolton, y el ex secretario de Defensa, Mark Esper, se revelaron presuntos planes de la Casa Blanca para sacarlo del poder a través de la fuerza e incluso de “deshacerse” de él.

“Hoy Venezuela sale en ritmo de recuperación (...) y a esa Venezuela en ritmo de recuperación no la excluye nadie”, concluyó.

Estados Unidos no invitó a Venezuela y Nicaragua a la próxima Cumbre de las Américas y ha sido ambiguo en torno a una posible invitación de algún funcionario del régimen de Cuba.

Hace unos días, Maduro ya había expresado su gratitud hacia los gobiernos de México, Argentina, Bolivia, Honduras y el Caribe ante la exclusión de la Cumbre de las Américas.

“Por su valentía, por su fuerza, le doy las gracias de manera muy especial al presidente Andrés Manuel López Obrador, por su valentía, por su claridad. Al presidente Lucho Arce, de Bolivia, al presidente Alberto Fernández, de Argentina, a los primeros ministros del Caribe, a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro”, manifestó el dictador venezolano durante un acto oficial.

“A todos les doy las gracias por su valentía, por su solidaridad, por su apoyo y por su protesta a la exclusión injusta, discriminatoria”, agregó.

(Con información de EFE)

