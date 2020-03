Dice que con varias camisetas de algodón viejas “corté y cosí mascarillas. Empecé regalándolas a mis familiares y vecinos hasta que me ocurrió venderlas. He visto que los tapabocas desechables cuestan un dólar y las venden en la calle, sin ningún tipo de asepsia. Yo por Bs. 120.000 (0.8 centavos de dólar) ofrezco una máscara de tela que puede ser lavada y desinfectada. Solo vendo a conocidos y en esta tienda de un amigo que abre todas las mañanas. En nueve días he vendido 60 máscaras, la gente está preocupada por su salud”.