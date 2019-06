Un día antes de irse, Jaiverson mostró su entusiasmo por reencontrarse con su mamá. También dijo que en estos meses estuvo feliz con su abuela. Su situación en la escuela no era regular, no tenía clases todos los días porque muchos de los profesores se han ido del país o porque no hay servicios básicos como luz y agua. La comida, que debe garantizarle la institución, era la misma todos los días: arroz con frijoles. Los viernes el plato cambiaba y le daban arroz con leche, cuenta Jaiverson con una sonrisa.