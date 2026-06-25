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Un sismo de magnitud 7,5, el más fuerte que ha sacudido Venezuela en más de un siglo

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El Servicio Geológico de EE. UU. calcula que podría ser mucho más mortífero que el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el país en 1900.

El terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Venezuela el miércoles fue el más fuerte que ha azotado el país o sus aguas cercanas desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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El 29 de octubre de 1900 se registró un terremoto de magnitud 7,7 cerca de la costa de este país sudamericano, según el catálogo del USGS.

Como no se disponía de registros de este terremoto con instrumentos modernos, el cálculo de la magnitud se basa en los informes sobre los daños y los efectos en la zona, dijo Paul Earle, geofísico del USGS.

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El llamado terremoto de San Narciso de 1900 sacudió Caracas a primera hora de la mañana, causando la muerte de 21 personas y dejando 50 heridos, además de derrumbar iglesias, edificios públicos y viviendas en toda la ciudad, según un informe de impacto de la agencia.

The New York Times recibió detalles sobre este terremoto de gran magnitud más de dos semanas después y publicó el 17 de noviembre de 1900 que "se derrumbaron unos 300 edificios, cayeron la torre de la universidad y varias torres de iglesias, y los edificios del gobierno sufrieron daños de mayor o menor gravedad".

Un gran número de venezolanos se vieron obligados a vivir en tiendas de campaña, según informó el Times.

El USGS consideraba que el terremoto del miércoles, que estuvo precedido por otro de magnitud 7,2, podría ser mucho más mortífero que el de 1900, aunque aún no estaban claros ni el número de víctimas ni la magnitud de los daños. Los expertos dijeron que los dos terremotos estaban relacionados, describiendo el de magnitud 7,2 como un temblor previo y el de 7,5 como el principal.

"Un terremoto puede provocar cambios en la tensión del suelo y eso puede desencadenar otros terremotos, que es probablemente lo que ocurrió en Venezuela", dijo William Barnhart, geofísico del USGS.

Venezuela se encuentra entre las placas tectónicas de Sudamérica y del Caribe, por lo que los terremotos son bastante habituales, añadió.

Venezuela ya ha sufrido otros terremotos de magnitud 7,0 o superior. El 21 de agosto de 2018 hubo uno de magnitud 7,3, y el 9 de julio de 1997 se registró otro de magnitud 7,0.

Amy Graff es una reportera del Times que cubre el clima, los incendios forestales y los terremotos.

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