Trump autoriza las ventas de petróleo al sector privado de Cuba

Tras bloquear los envíos de petróleo desde el extranjero a la isla, el gobierno de Trump da luz verde a la entrada de pequeñas cantidades a Cuba, siempre que no lleguen al gobierno.

Después de bloquear los envíos de petróleo desde extranjero a Cuba, lo que ha sumido a la isla en su crisis más profunda en décadas, el gobierno de Donald Trump ha empezado a permitir que empresas estadounidenses envíen combustible a negocios privados en Cuba.

El gobierno de Trump también está permitiendo que las empresas soliciten licencias para vender petróleo venezolano a entidades no gubernamentales en Cuba, como organizaciones humanitarias y pequeñas empresas.

Los esfuerzos del presidente Trump por ayudar a negocios como mercados de alimentos y compañías de transporte a paliar la aplastante escasez de petróleo señalan lo que, según los expertos, es una estrategia para reforzar al pequeño sector privado del país, en dificultades, al tiempo que se sortea al gobierno comunista que Estados Unidos busca destituir.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha pedido una transformación económica en la isla para salvarla de la ruina.

"El sector privado en Cuba es bastante pequeño", dijo Rubio a la prensa esta semana en una cumbre de países caribeños. "Existe, pero es pequeño y, sin duda, por sí mismo, no tiene la capacidad de encarar la escala y el alcance de los retos a los que se enfrenta. Pero si la economía cubana fuera una economía funcional, tendría un sector privado mucho mayor".

Por mucho tiempo, el gobierno de Cuba ha culpado al embargo comercial y a las sanciones de Estados Unidos de paralizar el país, pero el gobierno de Trump afirma que el régimen comunista, el cual controla casi todos los sectores de la economía, es el culpable de llevar a Cuba a la ruina.

El gobierno de Trump quiere animar al gobierno cubano a emprender cambios que permitan el florecimiento de las empresas privadas, dijo un funcionario estadounidense de alto rango que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos diplomáticos delicados.

Aunque los envíos iniciales de petróleo a Cuba son modestos, los expertos aseguran que el gobierno de Trump está enviando un mensaje al gobierno de Cuba de que para salir de la penuria económica del país será necesaria la cooperación con Estados Unidos.

"La estrategia es mostrar a los cubanos y al mundo que el único salvavidas que le queda a Cuba es Estados Unidos", dijo Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, una organización no partidista de política y defensa en Washington. "Eso no significa ahogarlos. Significa dejar claro que se han convertido en una dependencia de facto de Estados Unidos".

Estados Unidos puede utilizar el petróleo, añadió, como "una ventaja para sacar concesiones del régimen cubano".

El viernes, el presidente Trump dijo a los periodistas que su gobierno estaba en conversaciones con Cuba. "Tal vez tengamos una toma amistosa de Cuba", dijo, y añadió: "Cuba es, por decirlo suavemente, una nación fallida. Ahora mismo es realmente un país con problemas serios, y quieren nuestra ayuda".

El Departamento de Comercio introdujo esta semana dos cambios clave que permiten los envíos de petróleo a Cuba.

Uno permite que se envíen productos petrolíferos a Cuba sin una licencia especial, siempre que los envíos no estén destinados a empresas, grupos o individuos vinculados al gobierno, el ejército o los sindicatos cubanos. El segundo cambio permite la venta de combustible venezolano a empresas privadas en Cuba.

Venezuela había sido la principal fuente de petróleo extranjero de Cuba antes de que el ejército estadounidense invadiera Caracas, la capital de Venezuela, en enero y capturara al líder del país. El gobierno de Trump tomó el control de la industria petrolera venezolana y bloqueó los envíos de combustible a Cuba, lo que profundizó una escasez de energía que de por sí ya era grave.

El gobierno de Trump también anunció aranceles en cualquier país que suministre petróleo a Cuba.

El gobierno cubano ha denunciado el bloqueo del petróleo extranjero por parte del gobierno de Trump, pero se ha mostrado dispuesto a permitir el suministro de combustible al sector privado.

"Aunque haya bloqueo energético, nosotros no renunciamos a recibir combustible en nuestro país", dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. "Eso un derecho que tenemos, y haremos todas las gestiones, y estamos haciendo todas las gestiones, para que el país pueda tener de nuevo ingresos de combustible, abastecimiento de combustible".

Reducir su bloqueo del petróleo que llega a Cuba es una forma del gobierno de Trump de mantener una línea dura contra el régimen, "pero sin llegar tan lejos que se les culpe de un brote de cólera", dijo John S. Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, una organización privada no partidista.

El gobierno cubano ha anunciado una serie de medidas de austeridad, como la reducción del horario de apertura de los comercios. La gente tiene que recorrer largas distancias a pie porque el transporte público está prácticamente paralizado. Varias líneas aéreas suspendieron el servicio a la isla porque no hay suficiente combustible de aviación, un golpe devastador para la industria turística del país.

Las empresas privadas dijeron que darles acceso al petróleo era una ayuda muy necesaria para ellas y un primer paso para intentar evitar una crisis humanitaria cada vez más profunda. Los precios de los alimentos están subiendo y la falta de combustible está provocando que los hospitales suspendan las operaciones y las escuelas cancelen las clases. La falta de gasóleo para abastecer las bombas de agua ha desencadenado la escasez de agua.

"El sector privado es ahora mismo el corazón palpitante de Cuba", dijo Hugo Cancio, empresario del sur de Florida, quien tiene un supermercado en línea que los cubanos de Estados Unidos utilizan para comprar productos para sus familias en la isla.

Dijo que ahora puede enviar a Cuba el combustible necesario para transportar mercancías.

"Tengo proveedores que me dicen: 'Voy a perder 100 contenedores de pollo, porque está en el puerto, no hay combustible para ir a buscarlo y se va a echar a perder'", dijo.

Aunque Cuba produce parte de su propio petróleo, los expertos afirman que sus reservas se agotarán en cuestión de semanas. Las medidas del gobierno de Trump han creado lo que algunos expertos describen como una crisis existencial para el gobierno comunista cubano, que tomó el poder después de que Fidel Castro derrocara una dictadura en 1959.

Aldo Alvarez, dueño de otra tienda en línea en Cuba, dijo que los contenedores se habían estado acumulando en un puerto porque no había combustible para trasladar las mercancías y que ha tenido que cerrar su negocio.

"Estamos todos contra reloj para evitar una crisis más grande", dijo.

Aun así, añadió Alvarez, los empresarios que no estén familiarizados con la logística de la importación de gasolina y carezcan de almacenamiento necesitarán tiempo para adaptarse a las nuevas normas adoptadas por el gobierno de Trump.

"Se trata de un nuevo escenario para todos", dijo.

Zolan Kanno-Youngs colaboró con reportería desde Washington. Michael Crowley también colaboró con reportería.

Frances Robles es periodista del Times para América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región.

