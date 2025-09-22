Los peligros de la cultura de las consecuencias

Un manifestante vestido con un traje de esqueleto junto a un cartel con la imagen de Jimmy Kimmel durante una protesta en Hollywood Boulevard. REUTERS/David Swanson

Para quienes han seguido los acalorados debates sobre la libertad de expresión durante la última década, escuchar a comentaristas de derecha elogiar una cultura de consecuencias, como si fuera algo recién inventado, les trae a la mente la palabra yidis “chutzpah”. Durante años, la izquierda ha insistido en que la libertad de expresión no significa estar libre de consecuencias, incluyendo peticiones de disciplina para profesores o despidos de presentadores de televisión. La derecha ha calificado estas demandas como el frenesí desmesurado de una turba políticamente correcta y moralista.

Ahora, los defensores de Charlie Kirk argumentan que la suspensión del presentador de programa nocturno Jimmy Kimmel y el despido de periodistas y académicos por expresar su oposición a las opiniones del Sr. Kirk son un merecido castigo y no una afrenta a la libertad de expresión. Este cambio de rumbo ofrece una evidencia desalentadora del libro de Nat Hentoff de 1992, “Libertad de expresión para mí, pero no para ti”. El punto del columnista era que hay pocos, si es que hay alguno, creyentes sinceros en la libertad de expresión como valor social libre de la mancha política. Una cultura de consecuencias, impulsada por la ideología y aprobada por el gobierno, para las expresiones desfavorecidas erosionará aún más la ya precaria posición de la libertad de expresión como derecho constitucional y valor cultural estadounidense.

Por supuesto, la libertad de expresión conlleva consecuencias. En sociedades autoritarias, la libertad de expresión no es libre precisamente porque expresar disenso puede llevar al arresto, cárcel o tortura. Ningún defensor de la libertad de expresión podría justificar represalias tan draconianas. En cambio, ser abucheado por una audiencia o reprendido en una sección de comentarios son consecuencias para la libertad de expresión que aceptamos como parte del caos de una sociedad abierta. La ausencia de consecuencias para la libertad de expresión permite que el odio, las falsedades y la charlatanería se apoderen del discurso razonado, una circunstancia que caracteriza nuestro panorama actual en las redes sociales. La pregunta no es si las consecuencias deberían derivar de la expresión, sino más bien: ¿Cuáles son, por qué se imponen, quién las impone y con qué efecto?

Mucho depende del contexto. Un monólogo en un programa nocturno de televisión no es lo mismo que declarar ante un tribunal. La hipérbole es endémica de la sátira; imponer requisitos estrictos de verificación de datos a los comediantes sería como someter la danza moderna a las formalidades del ballet, destruyendo la forma en el proceso.

En la ciudad de Nueva York, en 2017, un profesor de matemáticas de un instituto privado fue despedido por levantar el brazo en ángulo oblicuo durante una clase de geometría y, al contemplarlo, decir “Heil Hitler”. Padres y administradores se horrorizaron ante lo que parecía ser un comentario abiertamente antisemita. Los estudiantes, incluidos algunos que habían estado en la sala, salieron en defensa del profesor, explicando que entendían que el instructor, descendiente de sobrevivientes del Holocausto, estaba diciendo torpemente lo que les venía a la mente en lugar de expresar hostilidad. El profesor fue reincorporado; su intención y la recepción de su discurso importaban.

Jimmy Kimmel (Captura: ABC)

En nuestra acelerada rutina de redes sociales, se incentiva a las personas a responder al discurso antes de tomarse el tiempo para comprenderlo. En la era de Internet, en la que las respuestas viven indefinidamente, las malas interpretaciones son prácticamente imposibles de deshacer.

Las consecuencias de la libertad de expresión deben ser proporcionadas, para no destripar la libertad misma. En el comentario que le costó su programa, el Sr. Kimmel insinuó erróneamente que el asesino del Sr. Kirk era partidario de MAGA y ridiculizó el duelo del presidente Trump por la muerte del Sr. Kirk. Las críticas a su comentario eran legítimas. Pero la movilización de una campaña pública que incluyó amenazas por parte de un alto funcionario del gobierno, la rebelión de varios grupos de la emisora ​​y la suspensión indefinida del Sr. Kimmel fue una respuesta desmesurada a una idea que no era ni difamatoria ni amenazante.

El imperativo de la proporcionalidad no es simple, ni siquiera principalmente, una cuestión de justicia para quien la expresa. Cuando las represalias contra la expresión son públicas, todos los demás posibles oradores se ven obligados a tomar nota. En el caso del Sr. Kimmel, es probable que sus colegas comediantes elijan sus objetivos y palabras con más cuidado. Defendemos la libertad de expresión no porque cada expresión sea digna, sino porque castigar a una persona por algo que dijo puede intimidar a otros.

La gente protesta frente a Disneyland tras la suspensión del programa nocturno de Jimmy Kimmel. REUTERS/David Swanson

Existe una diferencia entre las consecuencias que emanan desde abajo y las campañas para obligar a las instituciones a imponer castigos desde arriba. No hay nada de malo en que la gente en un campus universitario proteste frente a un aula o discuta con un orador. Pero cuando exigen a las autoridades de una universidad privada, un medio de comunicación o una empresa que castiguen un discurso simplemente porque causó una ofensa, las represalias adquieren un carácter diferente.

Las instituciones privadas no están sujetas a la Primera Enmienda; pueden despedir a los empleados que expresen opiniones ofensivas o se desvíen de la línea del partido. Sin embargo, muchos actores privados de mentalidad liberal expresan cierto compromiso con la libertad de expresión y el discurso abierto. Los llamamientos de manifestantes externos, empleados u otros electores para reprimir el discurso ofensivo pueden legitimar el poder de estas autoridades para vigilar los puntos de vista. Si un medio de comunicación puede despedir a un columnista de opinión por declaraciones públicas sobre el Sr. Kirk, puede hacer lo mismo con otros por cualquier cosa que la cúpula directiva desapruebe.

La premisa fundamental de la restricción que impone la Primera Enmienda a la capacidad del gobierno para arbitrar la libertad de expresión es que, dada dicha libertad, los líderes la usarán para reprimir las críticas, la disidencia y a quienes desafíen su poder. Quienes se atrevieron a apartarse de la ortodoxia de la derecha en relación con el martirio del Sr. Kirk se han enfrentado a una retribución especial. Funcionarios del gobierno, entre ellos el vicepresidente J.D. Vance, el principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, han declarado la guerra a quienes ofendieron la memoria de su amigo y aliado. En el contexto de la venganza de la administración hacia bufetes de abogados, medios de comunicación y universidades, la amenaza de represalias es innegable.

Jimmy Kimmel durante la gala Pre-GRAMMY. REUTERS/Mario Anzuoni

Si bien el gobierno no ha impuesto las sanciones, entidades privadas sí lo han hecho bajo la férrea presión gubernamental. El resultado es una estrategia cada vez más común de ampararse en la Primera Enmienda, en la que, actuando a través de representantes privados, los funcionarios del gobierno reclaman cierta negación por lo que claramente constituirían infracciones prohibidas a la libertad de expresión. En el caso de 2024 de un regulador del estado de Nueva York que intentó disuadir a las aseguradoras de colaborar con la Asociación Nacional del Rifle, la Corte Suprema dictaminó que “los funcionarios gubernamentales no pueden intentar coaccionar a particulares para castigar o suprimir opiniones que el gobierno desaprueba”.

Existe una diferencia entre la cancelación o las consecuencias en respuesta a la expresión y una cultura en la que tales represalias se convierten en la norma. En una cultura de la cancelación, las editoriales pueden decidir no publicar un libro no porque alguien se haya opuesto o porque contenga algo objetable, sino simplemente por temor a una polémica. En 2022, a un autor galardonado se le comunicó que su libro infantil sobre Hitler, que estaba bajo contrato, fue archivado por temor a represalias, según un informe de PEN America. Con los conservadores aparentemente uniéndose a los progresistas en la adopción de una cultura de las consecuencias, el resultado inevitable será un retroceso en las ideas y creaciones por temor al precio que puedan exigir.

Ya sea que provenga de activistas por la justicia social o de personas influyentes de derecha, el resultado de las consecuencias descomunales para la libertad de expresión es el mismo: una sociedad privada de un discurso abierto y dominada por el miedo. La principal víctima de la actual cultura de las consecuencias, impulsada por el gobierno, es la propia Primera Enmienda.

Suzanne Nossel fue directora ejecutiva de PEN América y es investigadora principal de política exterior estadounidense y orden internacional en el Consejo de Asuntos Globales de Chicago. Es autora de “Atrévete a hablar: Defendiendo la libertad de expresión para todos”.

