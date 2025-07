Cómo Netanyahu logró engañar a Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda, junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el Ala Oeste de la Casa Blanca, el 7 de abril de 2025 en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

El 26 de julio, el periódico israelí Haaretz publicó este titular: “Israel en Guerra, Día 659. Fuentes médicas de Gaza: Al menos 25 muertos por disparos israelíes, algunos mientras esperaban ayuda”.

Si hubiera seguido de cerca esta noticia sobre Gaza, sabría que Haaretz publicó un titular similar casi a diario durante semanas; solo cambiaba el número de palestinos muertos mientras esperaban la ayuda alimentaria que Israel entregaba en Gaza. Mientras observaba cómo se acumulaban estas noticias, pensé que aproximadamente un mes antes Israel había logrado asesinar a 10 altos oficiales militares iraníes y a 16 científicos nucleares que se encontraban en sus casas y oficinas. Entonces, ¿cómo era posible que Israel tuviera la capacidad de destruir objetivos precisos en Irán, a unos 1900 kilómetros de Tel Aviv, y no pudiera entregar de forma segura cajas de alimentos a los hambrientos gazatíes a 64 kilómetros de Tel Aviv?

No parecía un accidente. Parecía producto de algo más profundo, algo bastante vergonzoso, que se gestaba dentro del gobierno extremista del primer ministro Benjamin Netanyahu. Figuras clave de la coalición gobernante de extrema derecha de Bibi, como el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, impulsaron abiertamente una política que provocaría la hambruna de muchos gazatíes, hasta el punto de que abandonarían la franja por completo. Bibi sabía que Estados Unidos no lo permitiría llegar tan lejos, así que proporcionó solo la ayuda mínima indispensable para evitar ser derrocado por los matones supremacistas judíos que había incorporado a su gobierno.

Por desgracia, esto resultó ser demasiado simple, y comenzaron a surgir imágenes terribles de niños desnutridos en Gaza, lo que llevó incluso al presidente Trump a declarar el lunes que hay “una verdadera hambruna” en Gaza. “No se puede fingir. Tenemos que alimentar a los niños”.

¿Cómo hemos llegado a esta situación, donde un estado democrático judío, descendiente en parte del Holocausto, se ve envuelto en una política de hambruna en una guerra con Hamas que se ha convertido en la guerra más larga y mortífera entre israelíes y palestinos en la historia de Israel, y que no muestra señales de terminar?

Un barrio en Gaza tras casi dos años de guerra

Mi respuesta: lo que hace diferente a esta guerra es que enfrenta al que considero el peor, más fanático y amoral gobierno de la historia de Israel contra la peor, más fanática y asesina organización de la historia palestina.

Pero se parecen no solo en la atrocidad de sus objetivos —cada uno busca aniquilar al otro para controlar todo el territorio desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo—. También están guiados por líderes que han priorizado constantemente su propia supervivencia política y sus obsesiones ideológicas por encima del bienestar básico de su propio pueblo, por no mencionar los intereses de Estados Unidos.

Quizás hayan notado que esta guerra no tiene un nombre generalmente aceptado, como la Guerra de los Seis Días, la Guerra del Sinaí o la Guerra de Octubre. Bueno, personalmente siempre he tenido un nombre para ella. Es la guerra de los peores.

Esta es la primera guerra entre israelíes y palestinos donde los peores líderes de ambos bandos llevan la voz cantante. Los partidos moderados de la oposición israelí y la Autoridad Palestina en Cisjordania no tienen influencia. Y por eso no puedo decirles cómo ni cuándo terminará. Porque Netanyahu sigue insistiendo en una “victoria total” sobre Hamas, que nunca logrará, y los líderes de Hamas insisten en sobrevivir a esta guerra para seguir controlando Gaza al día siguiente, algo que no merecen.

Veamos el vídeo: Hamas ha sido plenamente consciente durante meses de la grave escasez de alimentos y vivienda en Gaza, escasez que contribuyó a desencadenar al lanzar un salvaje ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, sin ningún plan para el día siguiente más allá de matar a tantos judíos como fuera posible y sin ninguna estrategia para proteger a los civiles en Gaza de lo que Hamas sabía que sería una brutal represalia israelí. Hamas también sabe desde hace meses que si libera a sus rehenes israelíes, acuerda que sus líderes abandonen Gaza e invita a una fuerza de paz árabe, con el respaldo de la Autoridad Palestina, a gobernar Gaza en lugar de Hamas, el sufrimiento de los gazatíes cesará de inmediato.

Benjamin Netanyahu. REUTERS/Ronen Zvulun

Pero Hamas se niega a hacerlo. No solo quiere mantener el control de Gaza tras cualquier alto el fuego, sino que también quiere que Estados Unidos garantice su seguridad ante la reanudación de los ataques israelíes si entrega a los últimos rehenes israelíes, a quienes Hamas ha mantenido ocultos en túneles y otros lugares durante más de 21 meses. Esta es una organización perversa y retorcida, con una enorme responsabilidad por el sufrimiento en Gaza.

Pero lo que mucha gente aún no comprende es lo perverso que es el actual gobierno israelí. Demasiados funcionarios, legisladores y judíos estadounidenses siguen intentando convencerse de que este es simplemente otro gobierno israelí de derecha, pero un poco más correcto. Se equivocan.

Como he argumentado desde mi columna del 4 de noviembre de 2022, la mañana siguiente a la elección de este gobierno israelí, titulado “El Israel que conocíamos se ha ido”, este gobierno israelí es excepcionalmente terrible.

Ha empoderado a figuras como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien sugirió el año pasado que bloquear la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza es “justificado y moral”, incluso si causa la muerte de dos millones de civiles de hambre, pero que la comunidad internacional no se lo permitirá. “Traemos ayuda porque no hay otra opción”, declaró Smotrich en una conferencia organizada por el periódico derechista Israel Hayom. “En la actual realidad global, no podemos gestionar una guerra. Nadie nos permitirá causar la muerte de dos millones de civiles de hambre, aunque sea justificado y moral, hasta que devuelvan a nuestros rehenes”.

Vale la pena analizar este lenguaje, porque va al meollo de lo que Netanyahu le ha hecho a Israel. Ha llevado a los círculos de poder a personas como Smotrich, representantes de una minoría oscura y largamente reprimida en la historia judía. Ha existido una profunda lucha en la tradición judía entre quienes creen que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios y, por lo tanto, existe algo llamado “humanidad” —y que parte del pacto judío con Dios implica proteger a toda la humanidad— y una visión minoritaria que argumenta que no existe la humanidad en sí; solo existen “nosotros” y “ellos”. Para que el pueblo judío sobreviva y prospere en esta región, según esta línea de pensamiento, los judíos deben superar su humanismo, no dejarse guiar por él.

Esta corriente minoritaria de pensamiento siempre ha existido, pero nunca se le ha otorgado el poder que tiene hoy. Nunca se le ha permitido dirigir la enorme maquinaria bélica avanzada de Israel. Esta es la contribución única de Bibi. No solo ha empoderado a los peores de los peores en Israel, sino que al mismo tiempo ha buscado liberarlos del estado de derecho. Ha emprendido una campaña incesante para despojar de poder a los guardianes independientes y éticos de Israel, como los exjefes del servicio de seguridad Shin Bet y el Ejército israelí. Mientras escribo esto, Netanyahu intenta destituir al íntegro e independiente fiscal general de Israel, tras una campaña de dos años para socavar las facultades de supervisión del Tribunal Supremo de Israel, precisamente para hacer algo que ningún gobierno israelí ha hecho jamás: anexionar formalmente Cisjordania, si no también Gaza, y expulsar al mayor número posible de palestinos, sin ninguna restricción legal.

Trump y su enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, nunca lo han entendido. Creen que todos son tan transaccionales como ellos, ya sea Vladimir Putin o Netanyahu, y que en el fondo todos quieren la “paz” ante todo y no “un pedazo” de Ucrania, Cisjordania o Gaza. Así es como Bibi y Putin, cada uno a su manera, han logrado engañar a Trump y Witkoff durante tanto tiempo.

¿Un ejemplo de ello? En enero, Israel y Hamas acordaron un alto el fuego en tres fases que incluía un intercambio de rehenes y un intercambio de prisioneros. Pero Trump y Witkoff permitieron que Netanyahu rompiera unilateralmente el alto el fuego en marzo, antes de que se pudieran negociar las dos últimas fases. Bibi citó la negativa de Hamas a cumplir con la exigencia de Israel de liberar más rehenes antes de que se reanudaran las negociaciones, a pesar de que Hamas nunca estuvo obligado a hacerlo en la Fase 1 del acuerdo negociado por Estados Unidos.

Un análisis de Amir Tibon en Haaretz esta semana, titulado “Cómo Trump facilitó la política de hambruna de Netanyahu en Gaza y no logró traer a los rehenes a casa”, argumentaba que no había justificación militar para que Bibi reiniciara la guerra, ya que Hamas, como fuerza militar, había sido derrotado.

Todo fue para satisfacer las necesidades políticas de Bibi. Smotrich y los demás extremistas le dijeron a Bibi que debía reiniciar la guerra o sería derrocado, y Bibi engañó a Trump y Witkoff haciéndoles creer que podría liberar a los rehenes con golpes militares más duros contra Hamas y más penurias para los civiles gazatíes, y confinando a la población a un pequeño rincón de la franja.

Todo resultó ser un error. Hamas no fue derrotado, y cuando Israel finalmente tuvo que reanudar el suministro de alimentos a través de su organización de distribución, la Fundación Humanitaria de Gaza, fue tan fallido que innumerables gazatíes morían cada día abarrotando los puntos de distribución israelíes.

Hamas, señaló Tibon, tras ver que la estrategia de bloqueo y hambruna de Netanyahu se había convertido en un desastre de relaciones públicas para Israel, planteó sus demandas en las negociaciones de rehenes en curso. En resumen, concluyó, es este: “Netanyahu arrastró a Trump y Witkoff a adoptar una política fallida: una que no devolvió rehenes vivos, costó la vida a casi 50 soldados israelíes desde que se reanudó la guerra en marzo, provocó la muerte de miles de civiles palestinos y precipitó un desastre humanitario en toda regla. Las consecuencias de este fracaso perseguirán a Israel durante años”.

Lamentablemente, también perseguirá a los palestinos, porque me temo que ha mejorado las posibilidades de que Hamas salga de esta guerra sin tener que ceder el poder en Gaza. Bibi y Hamas se han estado facilitando tácitamente la supervivencia política mutua durante décadas. Es muy posible que esta desastrosa guerra termine con ambos aún en el poder.

Si ese es el caso, digamos adiós a cualquier solución de dos Estados y hola a una guerra eterna. Porque, parafraseando al filósofo Immanuel Kant, de la madera torcida de Bibi y Hamas nunca se podrá hacer nada recto.

© The New York Times 2025.