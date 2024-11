Un final vergonzoso para el Inter Miami plantea interrogantes sobre el futuro

El Inter Miami de Messi quedó eliminado en la primera ronda de los playoffs de la MLS (Sam Navarro-Imagn Images)

El sábado por la noche, los fuegos artificiales estallaron desde las vigas del Chase Stadium de Inter Miami, pero no había nada que celebrar para el equipo local. Cuando sonó el pitido final en Fort Lauderdale, Inter Miami había sido derrotado 3-2 por Atlanta United y eliminado de los playoffs de la MLS.

Atlanta se llevó el decisivo tercer partido de la serie y avanzará a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS. La pirotecnia fue una forma incómoda de cerrar una temporada que, por otro lado, fue exitosa para el club de Lionel Messi. Espera. ¿Cómo puede considerarse un éxito la campaña 2024 de Inter Miami?

Ser eliminado en esta etapa de los playoffs es una vergüenza para un equipo cuya notoriedad se ha disparado desde la llegada de Messi en julio de 2023. En un estadio temporal que se ha convertido en una fortaleza para Miami este año, Messi y sus compañeros fueron eliminados por un oponente que fue mediocre durante la mayor parte de la temporada.

Atlanta se coló en la postemporada como noveno clasificado bajo la dirección de un entrenador interino, pero desafiaron las probabilidades y terminaron lo que podría haber sido una temporada de ensueño para Inter Miami. Después de establecer el récord de puntos de la temporada regular de la MLS (74) y reclamar el Supporters’ Shield (otorgado al club con el mejor récord de la temporada regular), Miami, en la mente de muchos, estaba obligado a ganar la final de la MLS Cup al final de estos playoffs el 7 de diciembre.

Entonces, ¿qué salió mal? ¿Y qué significa esta salida para el Messi de 37 años y el entrenador de Miami, Gerardo “Tata” Martino?

El argentino Martino, de 61 años, se vio obligado a ajustar su alineación en el momento más inoportuno de la temporada. El siempre confiable Sergio Busquets, que sufría una lesión en el pecho, quedó en el banquillo y Yannick Bright, un mediocampista de contención con habilidad para la posesión, estuvo indisponible debido a una lesión muscular sufrida en el segundo partido en Atlanta. Messi asumió el protagonismo anoche, orquestando el primer gol del juego (anotado por Matías Rojas) y luego, después de que Atlanta tomara una ventaja de 2-1, anotando el empate él mismo, pero el gol de la victoria para los visitantes llegó cuando el mediocampista Bartosz Slisz asombró a la multitud del estadio Chase con un potente cabezazo a 14 minutos de los 90 finales.

Inter Miami anotó 79 goles durante la temporada regular y rutinariamente dominó la posesión, pero sus debilidades también eran visibles para todos. Atlanta explotó la línea alta de Miami durante toda la serie y aprovechó sus oportunidades de manera clínica.

A pesar del éxito en la temporada regular, el equipo de Martino siempre había sido susceptible al contraataque, y esa vulnerabilidad tras perder la posesión les ha costado caro. Martino optó por una formación 4-3-3 el sábado a pesar de su reciente tendencia de organizar al equipo con tres defensores centrales y dos extremos ofensivos.

Hace seis años, cuando Martino llevó a Atlanta al título de la Copa MLS 2018, lo hizo desacelerando lo que había sido un equipo prolífico en ataque y asegurando su defensa con una línea de cinco defensores. Pero mostró poca de esa contención el sábado. Con dos atacantes de 20 goles en Messi y Luis Suárez y la capacidad probada del equipo para crear oportunidad tras oportunidad, Martino apostó por el nocaut y comenzó con el mediocampista creativo Rojas.

El equipo dirigido por Tata Martino fue el mejor de la temporada regular y quedó eliminado de manera temprana en los playoffs de la MLS (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

“Si hubo una diferencia importante entre el primer y segundo partidos con relación a esta noche, al jugar con una defensa de cuatro y decidir colocar un atacante adicional en el campo, el oponente pudo correr al espacio, algo que generalmente habíamos evitado en los primeros dos partidos”, dijo Martino.

Además, Brad Guzan, de 40 años, demostró ser la espina en el costado de los favoritos para la Copa MLS. El ex portero de Aston Villa y de Estados Unidos estuvo en una forma inspirada a lo largo de la serie de tres juegos. Sus paradas de cerca y reflejos frustraron a Miami más allá de la creencia.

“Su portero fue espectacular”, dijo Jordi Alba de Inter Miami después del partido. “Esa fue la diferencia en la serie. Salvó todo y más”. Guzan dijo a Apple TV en una entrevista post-partido que la creencia, la resistencia y “un poco de polvo de hadas en nuestro vestuario” llevaron a lo que será recordado como una de las mayores sorpresas en la corta historia de la MLS.

El grupo de propietarios de Inter Miami de David Beckham y los hermanos Jorge y José Mas ha gastado más de 70 millones de dólares en fichajes para el primer equipo, empujando la regla del límite salarial de la MLS a sus límites. Messi, Busquets, Suárez y Alba trajeron sus espectaculares currículums a la MLS con una cosa en mente: ganar títulos. Un trofeo de la Leagues Cup en 2023 sentó las bases para una temporada de cuento.

Con Martino al mando, un entrenador acostumbrado a los reflectores más brillantes del fútbol mundial habiendo dirigido al FC Barcelona y las selecciones masculinas de Argentina y México, Miami tenía todas las herramientas, incluido el beneficio de jugar en casa, para ganar su primera Copa MLS. Quedar fuera tan temprano es un peor escenario para la MLS y Apple, el socio de transmisión de la liga.

“No es un éxito cuando pierdes en la ronda de cuartos de final”, dijo Martino. “Si uno piensa en dónde estábamos el noviembre pasado, ha habido progreso para el club, no solo para el equipo. Si uno considera las expectativas que teníamos para estos playoffs, hemos quedado muy cortos”.

Es simple afirmar que el proyecto Inter Miami no ha logrado cumplir. Martino minimizó el Supporters’ Shield cuando habló con The Athletic en agosto.

“Cuando ganas la Copa MLS, ganas esa estrella sobre el escudo”, dijo Martino. “El día que me den una estrella por ganar el Supporters’ Shield, en ese caso, valdrá la pena”.

Tiene un punto. En un formato de playoffs, la Copa MLS es el único trofeo que importa. Pero Inter Miami es diferente a cualquier club que la MLS haya visto desde su temporada inaugural hace 28 años. Su éxito no se medirá solo en función de lo que hacen en el campo. En cinco años, Miami ha pasado de ser una empresa emergente con un puñado de empleados entusiastas a una marca global con un alcance extraordinario. Messi siempre estará vinculado a este club, una realidad que superará cualquier trofeo que pueda ganar en EE. UU.

El astro argentino anotó un gol en la derrota 3-2 ante Atlanta United en el tercer partido de la serie (Photo by Chris Arjoon / AFP)

Una Copa MLS nunca definirá el legado de Messi; nada de lo que haga mientras use el uniforme rosa y negro de Miami perjudicará o fortalecerá la carrera del mejor jugador del deporte. Como dijo Beckham en 2023, Inter Miami tuvo éxito cuando ficharon a Messi.

Beckham y Messi están vinculados en más de una manera. El ex capitán de Inglaterra no ganó una Copa MLS hasta su quinto año en la liga, después de dos cesiones con el AC Milan. El LA Galaxy de Beckham siguió ese triunfo de 2011 con otra Copa MLS el año siguiente, pero es la regla del jugador designado por la que se le recuerda en Estados Unidos.

Messi, ganador de ocho Balones de Oro y héroe de la Copa del Mundo con el equipo triunfador de Argentina en 2022, también está jugando en la MLS por razones que van mucho más allá de la línea de banda. Miami lo contrató para cambiar la trayectoria del fútbol estadounidense, para convertirse en un ícono en un país que aún le da la espalda al juego global.

La máquina de marketing que comanda Messi ha hecho incursiones en una nación llena de celebridades y deportes principales. La temporada 2024 comenzó con una gira global en Centroamérica, Asia y Oriente Medio. En febrero, el director de negocios de Inter Miami, Xavier Asensi, dijo que el club había alcanzado ingresos que superaban las cifras de pretemporada de los clubes más grandes de Europa, con estimaciones cercanas a los 20 millones de dólares para una gira de pretemporada en EE. UU.

A nivel internacional, el proyecto de Inter Miami ha sido un éxito rotundo, pero en Estados Unidos, el fenómeno Messi se ha normalizado. Era casi increíble sugerir que alguna vez vendría a la MLS. Ahora, después de solo una temporada y media, los fanáticos de la MLS se quejan de la fatiga de Messi.

El viernes, con Inter Miami enfrentando la eliminación, había una sola cámara de televisión en su disponibilidad de medios previa al juego.

Aparte del diario Olé de Argentina, la prensa global, que había aterrizado en Fort Lauderdale en hordas hace un año, no se encontraba por ningún lado. Inter Miami está cubierto por un grupo dedicado de reporteros locales, pero en algunos días, no hay más de dos o tres periodistas en el centro de entrenamiento. No ayuda que Messi haya dado solo una conferencia de prensa (en agosto de 2023) desde su llegada.

Ha sido un compañero modelo y una alegría de ver, pero su falta de disposición a hablar con la prensa ha disminuido su impacto en Estados Unidos. Cuando Messi habla, el mundo escucha. Cuando no se involucra con la prensa en un país cuyo panorama mediático está dominado por programas de debate deportivos que discuten de todo menos de fútbol, el silencio, como dicen, puede ser atronador.

A finales de octubre, Messi habló con el periodista Fabrizio Romano. Tocó las ambiciones del Inter Miami. “El club no se pone límites”, dijo Messi. “La filosofía del club es siempre ir por más y eso se ha demostrado con lo que han logrado hasta ahora. Quieren seguir creciendo dentro de la MLS, y por qué no, globalmente también”.

Messi también dijo que su superpoder deseado sería la invisibilidad. Uno puede empatizar con alguien cuya vida no ha sido privada durante más de 20 años. En Fort Lauderdale, a miles de kilómetros de los paparazzis del fútbol que lo seguían en Barcelona y París, después de su mudanza al PSG, durante años, Messi lleva una vida tan normal como nunca había tenido. Pero la MLS no puede permitirse que pase desapercibido en Estados Unidos.

Una postal de Messi en el Chase Stadium (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Esta derrota en los playoffs contra Atlanta demostró que los grandes momentos pueden ser efímeros. No es ningún secreto que Messi, que cumplirá 38 años en junio, se acerca al final de su ilustre carrera. No ha descartado jugar en la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en EE. UU., México y Canadá. Su contrato con Inter Miami se extiende hasta la temporada 2025 de la MLS, un año antes de esa Copa del Mundo y un año antes de la inauguración del nuevo estadio del club en Miami.

Con eso en mente, la eliminación temprana de Miami pone presión adicional sobre los dueños del club para maximizar el talento de Messi y su enorme atractivo de marca. El reloj, aparentemente, está corriendo. Pero al hablar con los periodistas después de la sorpresiva derrota, Martino calmó cualquier preocupación sobre el tiempo de Messi en la MLS. “Honestamente, no sé cuán limitado es (su tiempo aquí)”, dijo Martino. “El tiempo pasa y claramente está en el horizonte, pero no diría que viene pronto”.

La MLS y los millones de fanáticos de Messi pueden respirar más tranquilos. Quizás Messi aún vista de rosa en 2026. Sin embargo, Inter Miami ha estado ocupado reformando el departamento deportivo. En junio, el club nombró al exdirector de fútbol del Arsenal, Raúl Sanllehí, como presidente de operaciones de fútbol. Sanllehí ha dicho que no está reemplazando al actual director deportivo, Chris Henderson, pero el tiempo de Henderson en Miami, a diferencia del de Messi, está llegando a su fin. Se avecinan cambios.

Martino llegó al puesto de Miami después de un desastroso Mundial con México en 2022. Podría sonar dramático, pero regresar a la MLS era su momento de redención. En un club que quiere establecer un estándar, su asiento naturalmente se ha calentado.

El sábado, Martino reiteró que su equipo no había cumplido con las ambiciosas expectativas del club, pero pintó un panorama prometedor de dónde se encuentra el proyecto a pesar del dolor del resultado de la noche.

“Si miras cómo comenzó este club, el progreso es notable”, dijo. “Desde nuestro último partido de la temporada el pasado octubre hasta la amarga derrota de esta noche en los playoffs, está claro que los objetivos del club han cambiado y no creo que el club tenga ninguna razón para no intentarlo el próximo año. Todo lo que ha sucedido este año, tanto lo bueno como lo malo, ha sido mejor que cualquier cosa que haya ocurrido durante la existencia del club”.

Los playoffs de la MLS continuarán sin Messi y, para una liga que necesita tanta atención como pueda obtener, el resultado del sábado en Fort Lauderdale es desalentador.

Pero este es el fútbol en América. Queda un largo camino hacia la relevancia.

