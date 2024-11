Guía para los resultados electorales en EE. UU.: lo que sabremos y cuándo

Presidential Election of 2024States (US)Absentee VotingUnited States Politics and Government

Hace cuatro años, las agencias de noticias tardaron días en proclamar a Joe Biden como vencedor de las elecciones en Estados Unidos.

Este año, puede que el veredicto no sea rápido, pero debería ser más rápido. Incluso debería ser mucho más rápido en varios estados clave, como Georgia, Míchigan y Pensilvania.

Al igual que en 2020, el conteo de votos seguirá presentando "espejismos azules" o "espejismos rojos", en los que un candidato construye una ventaja fugaz simplemente porque los votos por correo o del día de las elecciones se cuentan primero. (Los votos por correo tienden a ser más demócratas, y los del día de las elecciones, más republicanos). Pero este año, estos espejismos no serán tan extremos.

Una forma general de pensar en el conteo de votos en las elecciones estadounidenses es que empiezan en el sureste y terminan en el oeste. Teniendo esto en cuenta, esto es lo que sabremos a medida que avance la noche, región por región (en horas del este en todos los casos):

Al anochecer: el sur (mayoritariamente)

La noche electoral comenzará en el sur. A las 7 p. m habrán cerrado las urnas en Georgia, Virginia y la mayor parte de Florida, mientras que las de Carolina del Norte cierra a las 7:30 p. m.

Los resultados deberían llegar rápidamente, lo bastante como para que el panorama esté muy claro en dichos estados o incluso decidido a medianoche, incluso en una carrera competitiva. En todos los casos, el voto anticipado se inclinará hacia los demócratas, pero no tanto como en el pasado. El voto del día de las elecciones probablemente seguirá inclinándose hacia los republicanos, pero, de nuevo, no tanto como hace cuatro años.

Con la rapidez del conteo en los estados mencionados, sabremos mucho hacia las 9 o 10 p. m., incluso si no se cuenta con resultados. Hay tres escenarios básicos:

Si Kamala Harris es claramente favorita (o ha ganado) Georgia o Carolina del Norte, estará en control. Una victoria en uno de estos estados no le garantiza un triunfo en todo el país, pero sería una muy buena señal para sus posibilidades, porque se supone que ninguno de los dos estados es su camino más fácil hacia la victoria. Ganar un estado --no digamos dos-- le daría un respiro para perder un estado clave del norte, al tiempo que demostraría su fuerza en los estados más disputados. Si Donald Trump es claramente favorito (o ha ganado) tanto en Carolina del Norte como en Georgia, estará en control. Las victorias en estos estados tampoco garantizan el triunfo, pero dejarían a Harris con un único camino claro hacia la victoria: una barrida en Pensilvania, Míchigan y Wisconsin y una votación peleada de 270-268. No sería fácil. Harris tendría que arrasar, y puede que sea demasiado pedirle que arrase en los tres si no es lo bastante fuerte como para ser altamente competitiva en Georgia o Carolina del Norte. Si Harris es muy competitiva al menos en Carolina del Norte o Georgia, la carrera sigue siendo una verdadera moneda lanzada al aire. La competencia se dirigirá a los campos de batalla en el norte. Algunas otras cosas a tener en cuenta a primera hora de la noche: Florida emitirá su voto con extrema rapidez. Si Trump gana a lo grande en Florida, no será nada claro que sea indicativo de lo que pueda ocurrir en el resto del país. Hay que resistir el impulso de extrapolar este resultado. Sé paciente. Las urnas cierran en la mayor parte de Texas a las 8 p. m. El voto anticipado de los grandes condados metropolitanos se conocerá rápidamente, y debería ser relativamente sencillo. Pronto se sabrá si el escaño de Ted Cruz en el Senado está en peligro, aunque la decisión tardará horas en producirse si la competencia está reñida. No pierdas de vista Virginia. Si está reñido, podría ser el presagio de una buena noche para Trump. Ohio ya no es un campo de batalla presidencial, pero tiene una contienda clave hacia el Senado. Las urnas cerrarán a las 7:30 p. m., y el voto anticipado se inclinará hacia los demócratas. Ten paciencia; los condados no tardarán mucho en terminar sus conteos. Por último, estaré pendiente de Nuevo Hampshire. Es un conteo sencillo, y será nuestra primera pista sobre los votantes del norte relativamente blanco y no evangélico. Si Harris está más o menos a la altura de las cifras de Biden (una victoria de siete puntos en todo el estado), es una señal de que también podría resistir en un lugar como Wisconsin o Míchigan, aunque en el sur le vaya mal. Última hora de la noche del martes y primera hora de la mañana del miércoles: el norte Conforme Carolina del Norte y Georgia terminen sus conteos, todas las miradas se dirigirán gradualmente a los campos de batalla del norte: Pensilvania, Míchigan y Wisconsin. Sin una gran derrota inesperada, ningún candidato puede ganar sin uno de estos tres estados, y ninguno dará un veredicto rápido. Las urnas de Pensilvania cerrarán a las 8 p. m., pero probablemente será el último de los tres en completar su conteo. La ley estatal impide a los condados de Pensilvania abrir los votos por correo hasta el día de las elecciones, por lo que los trabajadores electorales se apresurarán a contar todos los que puedan a lo largo del día. ¿Cuántos podrán contar? Hay razones para ser cautelosamente optimistas sobre la rapidez del conteo: hay menos votos por correo que en 2020; el conteo fue mucho más rápido en las elecciones legislativas de 2022; y muchos condados han adquirido una experiencia importante, como qué tecnología de apertura de sobres funciona mejor. Sea cual sea la respuesta, los primeros resultados en Pensilvania se inclinarán hacia los demócratas, ya que los condados informarán primero del voto por correo que pudieron abrir durante el día. A continuación, llegará el voto del día de las elecciones, y Trump probablemente liderará en una carrera reñida, aunque su ventaja en el voto del día de las elecciones no será tan grande como lo fue en 2020. Por último, el último voto por correo, relativamente demócrata, se tabulará en las horas o posiblemente días siguientes. Wisconsin, por otra parte, será más o menos como en 2020. Sus condados cuentan los votos de dos maneras: la mayoría tabulan juntos el voto del día de las elecciones y el voto por correo, lo que da lugar a un conteo relativamente representativo, aunque lento; otros condados, como Milwaukee, informan primero del voto del día de las elecciones y después del voto por correo. En elecciones recientes, este patrón ha hecho que los republicanos lleven la delantera en el conteo tabulado de votos durante toda la noche electoral, hasta el conteo central de votos por correo de Milwaukee. Cuando ganan los demócratas, toman la delantera en algún momento de la madrugada, como ocurrió con el presidente Biden en 2020. Esperamos el mismo patrón temprano el martes. Es probable que Trump vaya a la cabeza en Wisconsin durante la mayor parte de la noche, pero solo por poco. Si Harris gana, lo hará tomando la delantera a última hora de la noche o a primera hora de la mañana del miércoles, cuando Milwaukee comunique por primera vez sus votos emitidos en ausencia. En ese momento, solo quedarán por contabilizar los lugares fuertemente demócratas. De los tres campos de batalla del norte, Míchigan tiene potencial para tener el conteo más mejorado. A diferencia de 2020 o 2022, la ley estatal permite ahora a los condados y municipios abrir las urnas antes de las elecciones. No todas las jurisdicciones lo harán, pero la medida debería acelerar significativamente la tabulación de los votos anticipados y por correo. Si lo hacen suficientes jurisdicciones, Míchigan podría dar la vuelta al guion de 2020: Harris podría obtener una ventaja temprana, mientras Trump espera al voto presencial del día de las elecciones. Dicho esto, Míchigan siempre ha sido relativamente lento en el conteo de sus votos.