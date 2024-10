Harris aborda el tema migratorio en el acto con votantes organizado por Univision

Harris, Kamala DLas Vegas (Nev)NevadaPresidential Election of 2024Hispanic-AmericansUnited States Politics and GovernmentUnivisionImmigration and EmigrationTrump, Donald J

Hubo emotivas preguntas sobre la atención médica y la economía en el encuentro en Las Vegas, y se evidenció el equilibrio que Harris busca en cuanto a las estrictas normas fronterizas y las vías de acceso a la ciudadanía.

Una mujer lloraba mientras le contaba a la vicepresidenta Kamala Harris sobre su madre, quien según relató había fallecido hace seis semanas sin haber logrado obtener un estatus legal en Estados Unidos.

"Mi pregunta para usted es, ¿cuáles son sus planes para apoyar a ese subgrupo de inmigrantes que han estado aquí toda su vida, o la mayor parte de ella, y tienen que vivir y morir en las sombras?", le preguntó Ivett Castillo en el primer encuentro con votantes de Harris como candidata demócrata, un evento organizado por Univision para votantes hispanos indecisos.

En su respuesta, Harris se esforzó por conectar, instando suavemente a Castillo a "recordar a tu madre tal y como vivió". Pero la respuesta de la vicepresidenta también subrayó hasta qué punto su mensaje de línea dura en materia de inmigración se ha centrado en la aplicación de la ley más que en la reforma, en un momento en el que el expresidente Donald Trump utiliza la frontera para retratar a Harris como una líder débil e ineficaz.

Aunque Harris calificó el sistema migratorio del país de "roto" y señaló que el primer proyecto de ley propuesto por el gobierno Biden-Harris habría creado una vía ganada a la ciudadanía para muchos inmigrantes indocumentados, rápidamente pasó al tema de la frontera sur, y condenó a Trump por ayudar a anular un proyecto de ley que habría dedicado más recursos para asegurarla.

"El verdadero liderazgo consiste en resolver los problemas en nombre de la gente", dijo en el acto público, que se celebró en Las Vegas y se retransmitió a las 10 p. m. hora del Este. Muchas de las preguntas se formularon en español y le fueron traducidas. Los votantes hispanos podrían ayudar a decidir las elecciones, pero el apoyo de Harris entre ellos es insuficiente.

El jueves también se enfrentó a preguntas intensas y emotivas sobre la atención a la salud y la economía, lo que le dio la oportunidad de mostrar un mayor grado de empatía y humanidad que en las entrevistas más coreografiadas que ha concedido recientemente. Gran parte de la conversación se centró en los temas que los candidatos presidenciales demócratas han utilizado durante décadas para atraer a los votantes latinos, incluidas las promesas de estimular las pequeñas empresas, reducir los costos para las familias y crear más vías legales para los trabajadores indocumentados.

Pero Harris también arremetió contra Trump, a quien describió como un "mal perdedor" que había dirigido una "turba violenta" contra el Congreso. Denunció que buscaría ser "un dictador desde el día 1" e hizo un llamado a la preservación de la democracia y el derecho al aborto, subrayando lo que está en juego en la elección y el reconocimiento de su partido de que los votantes latinos no son un bloque monolítico con un conjunto escaso de intereses.

"Este es un momento extraordinario", dijo, alzando la voz. "Este no es un debate sobre la teoría económica de la distribución. Se trata literalmente de: ¿Apoyamos una democracia y a la Constitución de Estados Unidos?".

El 16 de octubre, Trump comparecerá en su propio acto con votantes organizado por Univision.

Los votantes hispanos podrían desempeñar un papel crucial en noviembre, sobre todo en los dos estados disputados del suroeste: Nevada, donde aproximadamente 1 de cada 5 votantes es hispano; y Arizona, donde aproximadamente 1 de cada 4 lo es. El presidente Joe Biden ganó ambos estados en 2020.

Pero las encuestas muestran a Harris con menos apoyo de los votantes hispanos que Biden hace cuatro años. En Arizona, Harris tiene un 49 por ciento de apoyo entre los votantes hispanos, frente al 41 por ciento de Trump, según una encuesta del New York Times/Siena College del mes pasado. Aproximadamente el 60 por ciento de los votantes hispanos en Arizona apoyaron a Biden en 2020.

Trump aventaja a Harris en Arizona en general, mientras que Harris mantiene una estrecha ventaja en Nevada, según los promedios de las encuestas del Times. Harris podría perder ambos estados y aun así abrirse camino hacia la Casa Blanca si se aferrara al "muro demócrata" de Míchigan, Pensilvania y Wisconsin, donde la contienda está cada vez más reñida.

No obstante, su campaña ha seguido cortejando agresivamente a los votantes latinos en Arizona y Nevada, invirtiendo dinero en anuncios televisivos, digitales y radiofónicos en inglés y español, y desplegando personal y voluntarios para llamar a las puertas. El jueves por la noche, Harris celebró un mitin para promover el voto a las afueras de Phoenix.

Según las encuestas, Harris está teniendo problemas sobre todo entre los hombres hispanos. El miércoles, la campaña de Harris-Walz presentó "Hombres con Harris", una serie de actos centrados en la atención médica y la economía, que buscan convencer a los hombres hispanos. El mes pasado, en Las Vegas, Julie Chavez Rodriguez, directora de campaña de Harris, así como algunos de sus representantes, asistieron a un popular combate de boxeo entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga.

Como ya ha hecho en sus otros llamamientos --tanto en anuncios como en actos--, Harris subrayó el jueves su historia personal como hija de inmigrantes que se abrió camino hasta llegar a algunos de los cargos más altos de Estados Unidos.

Además, trató de equilibrar su mensaje más duro sobre la inmigración con promesas de ampliar y mejorar las vías legales para los inmigrantes indocumentados y "dreamers", o personas traídas de manera irregular al país cuando eran niños.

"Así que para nuestros 'dreamers', este es, de nuevo, un gran ejemplo de cuál es el precio a pagar por nuestro sistema migratorio roto", afirmó, describiendo al grupo de inmigrantes como amigos, compañeros de clase, líderes empresariales y oficiales militares.

Sin embargo, una vez más guardó silencio sobre su vieja promesa de utilizar el poder de la presidencia para otorgarles unilateralmente una vía hacia la ciudadanía.

Mike Noble, un encuestador que trabaja en Arizona y Nevada, dijo que la decisión de Harris de aparecer en el acto con votantes organizado por Univision era significativa. Describió a los votantes hispanos como el mayor grupo indeciso de la región: "Es el más móvil y el más considerable: es una oportunidad y una amenaza para los dos grandes partidos".

En Arizona, los dos temas principales para los votantes latinos han sido la economía y la inmigración. En Nevada, donde vive una población socialmente más liberal y transitoria de trabajadores de servicios de hoteles y casinos, los temas principales han tendido a ser la economía, el derecho al aborto y las propinas, según la empresa de sondeos de Noble. Tanto Harris como Trump han propuesto eximir las propinas de impuestos federales.

"Los latinos van a tener una influencia enorme en estas elecciones", dijo el representante por California, Robert Garcia, quien asistió al evento y es aliado de Harris. "Los márgenes son muy estrechos".

Hubo una pregunta que pareció dejar perpleja a Harris el jueves y que la hizo parecer poco ágil.

Después de que un miembro del público le pidiera que nombrara "tres virtudes" de Trump, ella en su lugar atacó al expresidente por utilizar un "lenguaje despectivo" antes de mencionar una cualidad positiva, el amor por su familia.

Entonces pareció quedarse sin respuestas. Explicó que solo se había reunido con Trump una vez --en el escenario del debate el mes pasado-- y que "realmente no le conocía, para ser honesta".

"Así que no tengo mucho más que ofrecerles", concluyó.

