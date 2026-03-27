Cuerpo apuesta por reforzar las relaciones con EEUU en su primera reunión con el nuevo embajador en España

El encuentro entre Carlos Cuerpo y Benjamín León, nuevo embajador de Estados Unidos en España y Andorra, marcó el primer acto oficial de Cuerpo tras asumir la vicepresidencia primera del Gobierno y la cartera de Economía, Comercio y Empresa. Según detalló el medio fuente, Cuerpo expuso durante la reunión que tiene por objetivo fortalecer el intercambio económico y político entre España y Estados Unidos, destacando la relevancia de la cooperación bilateral para impulsar la prosperidad y el éxito empresarial en ambas regiones.

El medio informó que la cita se produce después de que Benjamín León asumiera el cargo de embajador en España el 16 de febrero, tras obtener la aprobación de la Cámara Alta estadounidense en diciembre. A lo largo de la reunión, el vicepresidente primero del Gobierno subrayó la importancia de proteger e impulsar el vínculo transatlántico, al definirlo como "un activo estratégico que genera prosperidad para trabajadores y empresas a ambos lados del Atlántico". Así lo manifestó Cuerpo, quien remarcó además su satisfacción por recibir al representante diplomático en este contexto institucional.

Según consignó el medio, la reunión representó la primera actividad oficial de Carlos Cuerpo tras jurar el cargo de vicepresidente primero ante el Rey. Además, el traspaso del ministerio se realizó luego de que María Jesús Montero entregó la cartera, con motivo de su salida del Ejecutivo nacional para presentarse como candidata en las elecciones de Andalucía.

Tal como publicó la fuente, Cuerpo reafirmó que la relación entre España y Estados Unidos tiene un impacto tangible en el comercio y las oportunidades de negocio para ambas naciones. El nuevo ministro aseguró que la voluntad del Ejecutivo español se centra en trabajar conjuntamente con las autoridades estadounidenses para proteger e intensificar los lazos que históricamente han unido a ambos países, y que se traducen en beneficios concretos para los sectores productivos y los trabajadores.

Durante la conversación también se puso de manifiesto el interés por consolidar la cooperación en el ámbito empresarial. El medio detalló que tanto Cuerpo como León coincidieron en la necesidad de fomentar el diálogo permanente, con el objetivo de identificar nuevas áreas de colaboración y de potenciar los intercambios económicos y comerciales.

La transición ministerial, reportó el medio, derivó de la candidatura de María Jesús Montero para las elecciones andaluzas, hecho que motivó la reorganización de competencias en el Gobierno. En este nuevo contexto, la primera reunión diplomática de Cuerpo tuvo lugar escasos días después de su toma de posesión, otorgando relevancia a su mensaje de colaboración transatlántica.

Ambas partes señalaron, según publicó la fuente, que la relación bilateral es crucial para mantener la estabilidad económica y aprovechar los retos y oportunidades que enfrenta el entorno internacional. La presencia de Benjamín León como nuevo embajador refuerza el compromiso diplomático de Estados Unidos con España y Andorra en un momento de relevancia para las relaciones políticas y comerciales.

El medio recordó que España y Estados Unidos mantienen una larga tradición de colaboración en materia económica, inversiones y cooperación empresarial. En este marco, el Gobierno español busca afianzar su alianza con el país norteamericano, promoviendo un clima favorable para los negocios, la innovación y el desarrollo conjunto de proyectos estratégicos.

La designación de nuevos responsables en las áreas diplomáticas y ministeriales, de acuerdo con lo informado, abre una etapa orientada al fortalecimiento de las sinergias entre las instituciones y el sector privado de ambos territorios. Cuerpo expresó su reconocimiento al embajador León por su reciente incorporación, al destacar la continuidad de la agenda bilateral como uno de los ejes de su mandato al frente del ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

El medio subrayó, finalmente, que los desafíos globales actuales exigen una cooperación reforzada entre socios trasatlánticos. El Gobierno español y la embajada de Estados Unidos se comprometieron a intensificar sus contactos, con la perspectiva de garantizar resultados favorables para el tejido laboral y empresarial en España y Estados Unidos, así como para consolidar la posición común en el panorama internacional.