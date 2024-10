En 'La Máquina', Gael García Bernal y Diego Luna van por la revancha

Garcia Bernal, GaelLuna, DiegoActors and ActressesTelevisionLa Maquina (TV Program)Spanish LanguageHulu.comContent Type: Personal Profile

[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]

Sentado con las piernas cruzadas en el suelo del Château Marmont de Los Ángeles, Gael García Bernal miraba con admiración a su amigo de toda la vida y también actor Diego Luna. Apenas la noche anterior, habían subido al escenario del Peacock Theater y, como se esperaba, habían entregado el Emmy al mejor director de una serie limitada o de antología o película para televisión.

Menos esperado, y en un movimiento que dijeron no estuvo aprobado de antemano, habían entregado el premio hablando en español.

"Nos acaban de decir que los Emmy están perdiendo una gran parte de su audiencia", dijo García Bernal en inglés al público y a los casi 7 millones de telespectadores en directo. "Así que Diego y yo decidimos hacer algo para superar los límites, para borrar las fronteras".

Luna saludó en español a los más de 50 millones de hispanohablantes de Estados Unidos. A continuación, el premio fue para Steven Zaillian, de Ripley, a la "mejor dirección", según dijo Luna en español, en una serie limitada.

Independientemente de sus cualidades provocadoras --en nuestra entrevista, García Bernal citó como motivación la retórica divisiva de Donald Trump sobre la inmigración--, el discurso fue también una astuta promoción. Como se señaló en gran parte de la cobertura posterior, los dos actores tienen su propia serie limitada a estrenarse el 9 de octubre, La Máquina, la primera producción original en español de Hulu.

Amigos desde que eran niños en Ciudad de México, García Bernal, de 45 años, y Luna, de 44, están indeleblemente unidos, en gran medida por sus papeles en la película de Alfonso Cuarón Y tu mamá también (2002), en la que interpretaban a mejores amigos de diferentes clases sociales en un viaje por carretera que les cambiaría la vida.

Pero no han vuelto a aparecer juntos en pantalla con mucha frecuencia. La siguiente vez fue como hermanos rivales atrapados entre el fútbol y la música en Rudo y Cursi (2009), de Carlos Cuarón, y después una vez más con Will Ferrell en Casa de Mi Padre (2012).

En La Máquina, García Bernal interpreta al veterano boxeador Esteban. (El título hace referencia al apodo de Esteban, "La máquina"). Luna, bajo pesadas prótesis y bronceado en aerosol, interpreta a su sórdido representante, mejor amigo y obsesivo de la cirugía plástica, Andy. De vuelta a la cima tras ganar un gran combate, los dos se ven amenazados por una organización criminal, la cual les dice que Esteban tiene que perder a propósito en su próximo combate o ambos morirán.

La serie llega más de una década después de que García Bernal y Luna, quienes también son productores ejecutivos, la idearan por primera vez, originalmente en forma de película y más tarde como serie.

"Es difícil entender muy bien su génesis porque no se parece a nada que hayamos hecho antes", dijo Luna. "Pero tiene ese interés de volvernos a poner juntos como actores en un proyecto que toca otra vez temas que tienen que ver con la hermandad y con nuestro contexto que es México. El boxeo ahí se vuelve una herramienta muy útil".

En persona, Luna parece ser el complemento más juicioso de García Bernal, quien tiende a la irreverencia. Hablaron en español, lo que permitió dobles sentidos picantes (conocidos en México como "albures") y sutiles muestras de sinceridad, no todas traducibles; sus bromas reflejaban toda una vida de reveses y triunfos compartidos.

Presenciarlos juntos fue como asistir a una tertulia de larga duración. Estos son extractos editados de la conversación.

La última vez que actuaron juntos fue en Casa de Mi Padre. Es difícil creer que nadie les haya ofrecido nada juntos desde entonces.

GAEL GARCÍA BERNAL: Han habido situaciones raras en que nos dicen, "Acabo de pensar en una historia. Estaría buenísimo que la actúen tú y Diego". Como si fuese una idea nueva. Solamente quien la podría tener así de forma instantánea sería Alfonso o "el gordo" Del Toro [el cineasta Guillermo del Toro], por ejemplo. Pero la verdad es que nadie nos ha llamado para trabajar juntos. ¿No?

DIEGO LUNA: Bueno, yo sí

GARCÍA BERNAL: "Yo sí te saqué de la Guerra de las Galaxias", iba a decir.

LUNA : Sí me dijeron, pero les dije que la barba no te crecía, que no estabas bien para ese personaje.

GARCÍA BERNAL: No estaba bien para los Ewoks. [Risas.]

¿Cómo surgió La Máquina?

LUNA: Hace más de diez años dijimos, "Oye, hay que hacer algo juntos otra vez. Pero ahora vamos a hacerlo y a ponerlo en marcha nosotros". Yo había hecho un documental sobre Julio César Chávez en el 2007 y Gael llevaba entrenando box ya mucho tiempo, y ahí salió el boxeo como un espacio donde esto podía suceder. Escribimos un guión con Julián Herbert, un estupendo escritor mexicano, pensándolo como una película primero. [El guión final se basa en una historia de García Bernal, Herbert, Luna y Monika Revilla].

El tiempo pasó y nos pasaron otras cosas y nos pusimos a hacer otros proyectos. Luego regresamos a la idea como una serie. Nos sentamos con Searchlight, y después Hulu decide ser el estudio que lo produzca.

GARCÍA BERNAL: Lo hicimos entre nuestros amigos. Fue divino llegar a un set donde conoces a todo mundo menos a la gente nueva, porque pues ya estamos en otra generación mayor. Entonces había gente que me decía: "Crecí viendo sus películas" [Finge una risa incómoda].

LUNA: ¡Llevamos un cuarto de siglo trabajando juntos!

Diego, ¿de dónde viene tu afición por el boxeo?

LUNA: El boxeo me empieza a gustar muchísimo en la infancia a través de la historia de Julio César Chávez. Nos reuníamos en casa de mis tíos o en casa del abuelo a ver sus peleas. El boxeo además resulta hipnótico, un espectáculo difícil de dejar de ver. Después empecé a ver el boxeo a través de la cinematografía. Curiosamente la primera vez que fui al boxeo en vivo en Las Vegas vi la pelea sentado al lado de Julio César Chávez. Ahí nace también el documental y una parte del porqué de mi involucramiento con La Máquina.

¿De dónde surgió la idea de hacer de Andy alguien que se ha sometido a demasiadas cirugías plásticas?

LUNA: No se puede compartir la génesis exacta, pero el porqué viene del apogeo de la transformación que vuelve evidente la incomodidad que tenemos con nosotros mismos y con nuestra apariencia. No nos damos cuenta de la sobreexposición que tenemos a la cámara. Se han convertido en una herramienta presente en todo momento para contarnos nuestra vida a través de las redes sociales. Pero cuando ves lo que la gente se hace dices: "Qué triste". Andy es un personaje que está destinado a estar detrás de una persona más popular, y hay toda una envidia implícita en su querer figurar.

¿Cómo han mantenido una amistad tan estrecha a lo largo de los años?

LUNA : Hace poquito traté de articularlo y lo voy a decir en español y va a ser más fácil. Yo creo que es que lo fácil sería decirte que "es una decisión diaria trabajar en nuestra amistad".

GARCÍA BERNAL: O así como: "Se riega la planta todos los días". [Risas.]

LUNA: Pero simplemente es algo a lo que no podemos renunciar. No quiero, pero, aunque quisiera no podría. Eso es lo genial. Las relaciones de amistad a veces pueden ser muy intensas. A veces necesitas espacio. A veces te confrontas. Y a la nuestra le ha pasado todo y sin embargo ahí seguimos. Seguimos porque hay un lazo profundo del cual yo creo que ya perdimos control.

Aunque quisiéramos evitarnos la vida no nos dejaría. Y es porque es algo tan profundo que yo creo que se fincó desde el amor que nuestras madres tenían entre ellas, que de alguna manera nos heredaron.

Si no fueran ambos actores que han trabajado juntos, ¿seguirían siendo tan amigos?

GARCÍA BERNAL: Hubiera sido distinta nuestra amistad, pero pues yo creo que sí.

LUNA: Yo creo que probablemente seríamos más amigos. Porque somos más como hermanos.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado al otro?

GARCÍA BERNAL: Hay uno que me vino a la mente rapidísimo, pero era de otras épocas.

LUNA: ¿Y tiene que ver con lo romántico?

GARCÍA BERNAL: ¡Sí!

LUNA : [Risas.] No te ayudó para nada.

GARCÍA BERNAL: No se tomó en cuenta.

LUNA: Con su ejemplo, Gael me ha mostrado la importancia y las implicaciones de el involucramiento en cualquier cosa. No me lo ha dicho. Me lo ha mostrado con cómo va tomando sus decisiones. Eso es algo que poco a poco he ido aplicándolo en mi vida.

GARCÍA BERNAL: Diego es de las pocas personas que me hace cambiar de opinión. Cuando intercambiamos o tengo una idea, hablándolo con él me ayuda a verlo desde otra óptica y siempre para bien.

LUNA : ¡Qué bonito!

"Simplemente es algo a lo que no podemos renunciar", dijo Diego Luna, a la derecha, sobre su amistad de décadas con Gael García Bernal. "Aunque quisiera, no podría". (Ryan Pfluger/The New York Times)

"Las relaciones de amistad a veces pueden ser muy intensas", dijo Luna. "A veces necesitas espacio. A veces te confrontas. Y a la nuestra le ha pasado todo y sin embargo ahí seguimos". (Ryan Pfluger/The New York Times)