El consumo en Argentina sube un 0,5 % interanual en febrero

Buenos Aires, 30 mar (EFE).- El consumo masivo en Argentina registró en febrero pasado un ascenso interanual del 0,5 % luego de tres meses consecutivos en caída, de acuerdo con un informe difundido este lunes por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Según el informe sectorial, el consumo registró en el segundo mes del año un aumento del 0,9 % con relación a enero último.

La CAC analizó esta evolución del consumo en términos del índice de precios al consumidor (IPC), dado que desde mediados de 2025 se registra una subida de la inflación.

En este sentido, observó que la variación mensual de 2,9 % en el IPC de febrero "significó un semestre completo de inflación por encima del 2%, umbral que, previamente, no se atravesaba desde abril de 2025".

"A su vez, este mes arroja una variación interanual de 33,1 %, marcando por tercer mes consecutivo un ascenso de esta variación tras más de un año de descensos desde mediados de 2024", indica el informe.

Asimismo, la CAC observó que el conflicto bélico en Oriente Medio ha provocado un aumento significativo del precio de los combustibles a nivel mundial.

"Como consecuencia, se pronostica un incremento de la inflación global debido al impacto directo del alza del precio del petróleo, pero también del resto de categorías debido a una suba de los costos logísticos, sin ser Argentina la excepción, erosionando la capacidad de consumo de diversos sectores de la población", sostuvo la entidad. EFE