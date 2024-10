El gobierno de Biden no extenderá permisos legales para migrantes de 4 países

United States Politics and GovernmentImmigration and EmigrationIllegal ImmigrationPresidential Election of 2024Harris, Kamala DCubaHaitiNicaraguaVenezuela

La decisión se produce mientras aumenta la presión política para recortar los programas que permiten a los migrantes permanecer temporalmente en Estados Unidos, incluso sin visa o tarjeta de residencia permanente.

El gobierno de Joe Biden declaró el viernes que iba a permitir que los permisos legales temporales para inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua caducaran, lo que obligaría a cientos de miles de personas a buscar otros métodos para permanecer en el país o enfrentarse a la posibilidad de deportación.

La decisión se produce casi dos años después de que el gobierno de Biden pusiera en marcha un programa que permitía a los migrantes de esos cuatro países solicitar permanecer en Estados Unidos durante dos años, siempre que tuvieran un patrocinador financiero y aprobaran la comprobación de antecedentes.

El programa se diseñó para disuadir a la gente de cruzar hacia el país, proporcionándoles una manera legal de entrar en Estados Unidos. Ahora, el gobierno declaró que los migrantes no pueden prorrogar su estancia con el programa, según una actualización del sitio web del Departamento de Seguridad Nacional.

"Este periodo de dos años tenía por objeto permitir a las personas solicitar ayuda humanitaria u otros beneficios migratorios a los que pudieran tener derecho, así como trabajar y contribuir a Estados Unidos", dijo en un comunicado Naree Ketudat, vocera del departamento.

Se seguirán aceptando nuevos solicitantes de los cuatro países. Programas similares para inmigrantes afganos y ucranianos les permitieron prolongar sus estancias.

El cambio muestra los retos a largo plazo de unos programas que nunca ofrecieron una vía permanente para que los migrantes se quedaran en Estados Unidos. También se produce mientras aumenta la presión política para que se reduzcan los llamados programas de permiso humanitario o parole, que permiten a las personas entrar durante un breve periodo sin visado ni tarjeta de residencia permanente.

El presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han sido atacados por políticas consideradas demasiado laxas en materia de inmigración, lo que convierte el tema en una importante vulnerabilidad para Harris en su campaña presidencial.

Los políticos republicanos han arremetido especialmente contra el programa por considerarlo una forma de permitir la entrada a Estados Unidos de migrantes que, de otro modo, no habrían reunido los requisitos para ingresar al país.

Desde los primeros días del programa, en otoño de 2022, durante un momento de gran número de cruces en la frontera sur, han llegado cientos de miles de personas procedentes de los cuatro países.

El impacto de la decisión del viernes depende de la nacionalidad de la persona.

Los migrantes de Haití y Venezuela tendrán la oportunidad de permanecer sin temor a ser deportados mediante el programa de Estatus de Protección Temporal, que también les ofrece permisos de trabajo. Los venezolanos que llegaron antes de julio de 2023 pueden optar al programa de Estatus de Protección Temporal, así como los haitianos que llegaron antes de este verano.

Los migrantes cubanos tienen la oportunidad de obtener una tarjeta de residencia permanente con la Ley de Ajuste Cubano, una legislación de 1966 que permite a determinados cubanos solicitar la residencia permanente mientras estén en el país.

Pero los casi 100.000 migrantes que llegaron de Nicaragua a través del programa podrían encontrarse en una situación especialmente difícil.

No tendrán una vía clara hacia la protección temporal y deberán obtener otra forma de quedarse de manera legal en el país, como el asilo. La decisión de no ofrecer otra concesión de estancia temporal podría presionar a Harris, si gana en noviembre, para que ofrezca alguna forma de protección a los migrantes.

El gobierno de Biden permitió anteriormente a las personas procedentes de Ucrania y Afganistán que obtuvieron la entrada temporal en Estados Unidos, solicitar otra ronda de permiso humanitario o parole, lo que les permitió quedarse en el país con otra ronda de concesiones de estancia temporal.

