La Justicia de Italia avala la extradición de la exdiputada aliada de Bolsonaro Carla Zambelli

En octubre de 2022, Carla Zambelli atrajo la atención internacional luego de que una secuencia fuera captada durante la campaña presidencial brasileña: la exdiputada persiguió con un arma de fuego en mano por las calles de São Paulo a un simpatizante de Luiz Inácio Lula da Silva. Por este suceso, la exparlamentaria recibió una condena de cinco años de prisión en agosto de 2025. En este contexto judicial, la Justicia de Italia dio un nuevo paso relevante al aprobar la extradición de Zambelli, quien permanece detenida desde hace ocho meses en territorio italiano tras huir de Brasil.

Según publicó el medio de comunicación, la exaliada del expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenada en mayo de 2025 por la Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil, junto al pirata informático Walter Delgatti. Las autoridades establecieron que ambos participaron en una operación informática mediante la cual incluyeron información falsa en los sistemas oficiales del Consejo Nacional de Justicia, con el propósito de cuestionar la legitimidad de la judicatura brasileña. Este fallo determinó una pena de diez años de cárcel para la exdiputada y la pérdida de su mandato en el Congreso, cargo que intentó mantener sin éxito a través de una iniciativa impulsada por aliados bolsonaristas tras la sentencia.

El medio detalló que la huida de Zambelli hacia Europa consistió en aprovechar su ciudadanía italiana, buscando evitar la ejecución de la condena en Brasil bajo el argumento de que era objeto de persecución política en su país de origen. Luego de ser capturada en Italia, la defensa de la exparlamentaria solicitó que su proceso se realizara en ese país y no en territorio brasileño. Sin embargo, esta solicitud no fue admitida en primera instancia, y el proceso de extradición siguió vigente dentro del sistema de justicia italiano.

Tras conocer la decisión que avala la entrega de Zambelli a las autoridades brasileñas, los representantes legales de la exdiputada informaron, según consignó el medio, que presentarán un recurso para tratar de frenar la medida judicial. La resolución aprobada por la justicia italiana aún debe ser validada por el Ministerio de Justicia de ese país antes de concretarse cualquier traslado de la detenida. Este procedimiento administrativo es obligatorio dentro del marco legal internacional en casos de extradición y puede extender el desenlace final por tiempo indeterminado.

La trama por la cual Zambelli recibió la condena más importante no sólo incluyó la alteración de sistemas informáticos estatales, sino que tuvo como componente el intento de diseminar dudas sobre la integridad de las instituciones judiciales brasileñas. Las autoridades del Supremo Tribunal Federal de Brasil consideraron en su fallo que la actuación de la entonces diputada buscaba interferir en la percepción pública sobre la legitimidad de los jueces y las decisiones del Consejo Nacional de Justicia, órgano de control de la actividad judicial en el país sudamericano.

La secuencia de hechos judiciales no finalizó con la sentencia de mayo de 2025. Según informó el medio, las acciones parlamentarias de los seguidores de Bolsonaro no lograron revertir la destitución de Zambelli de su banca, confirmando la pérdida de derechos políticos de la exfuncionaria. Este desenlace fortaleció la estrategia de la defensa, que sostiene que las actuaciones judiciales en su contra son motivadas por factores políticos.

El recurso que ha anunciado la defensa de Zambelli buscará revertir la decisión emitida por la justicia italiana mediante argumentos relacionados, nuevamente, con la alegada persecución política. Hasta que no exista un pronunciamiento definitivo por parte del Ministerio de Justicia de Italia, la situación procesal de la exparlamentaria permanecerá sin cambios en el país europeo.

La exposición mundial que adquirió Zambelli durante la campaña electoral brasileña de 2022, así como su vinculación directa con Jair Bolsonaro, han mantenido el caso bajo la atención de los medios internacionales y alimentaron el debate sobre la politización de los procesos judiciales en Brasil. Según detalló el medio citado, la combinación de condenas por delitos informáticos y agresiones armadas en el espacio público marcó la trayectoria reciente de la exdiputada. El desenlace del proceso de extradición depende ahora de las próximas resoluciones de la justicia y el gobierno italiano.