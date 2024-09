Janet Jackson repite falsedades sobre la identidad racial de Kamala Harris

Jackson, JanetRumors and MisinformationHarris, Kamala DRace and EthnicityPresidential Election of 2024Black PeoplePop and Rock MusicTrump, Donald JUnited States Politics and GovernmentMo Elmasri

Luego de que Jackson dijera a The Guardian que Harris "no es una persona negra", sus representantes señalaron que un hombre que se disculpó por ella no estaba autorizado para hablar en su nombre.

El sábado se produjo una rápida reacción negativa después de que la estrella del pop Janet Jackson cuestionara la identidad racial de la vicepresidenta Kamala Harris en una entrevista con The Guardian. El domingo, un hombre que se identificó como su representante se disculpó por sus declaraciones.

Después, los representantes de Jackson se distanciaron rápidamente de ese hombre y de su disculpa, y dijeron que no era su mánager y que no estaba autorizado a hablar en su nombre.

El inusual giro de los acontecimientos comenzó cuando The Guardian publicó una amplia entrevista con Jackson para promocionar la etapa europea de su gira de conciertos. Cuando la periodista, Nosheen Iqbal, dijo que Estados Unidos "podría estar a punto de votar a su primera presidenta negra", refiriéndose a Harris, Jackson respondió diciendo: "Bueno, ¿sabes lo que supuestamente dijeron? Que no es una persona negra. Eso es lo que he oído. Que es india".

Cuando Iqbal replicó que Harris, la candidata demócrata, es hija de una mujer india y de un padre jamaicano que es negro, Jackson respondió: "Su padre es una persona blanca".

"Eso es lo que me dijeron", añadió. "Hace unos días que no veo las noticias. Me dijeron que habían descubierto que su padre era una persona blanca".

En las redes sociales, la gente expresó su desconcierto por los comentarios de Jackson. En el programa The View del lunes, una de las presentadoras, Ana Navarro, dijo que Jackson había sido "muy irresponsable" y había utilizado la entrevista de The Guardian "sin cuidado, para difundir información errónea".

Mo Elmasri, quien dijo ser el representante de Jackson, emitió una disculpa el domingo en la que señaló que sus declaraciones estaban "basadas en información errónea". Jackson, dijo a BuzzFeed, "respeta la doble herencia de Harris como persona negra y persona india y se disculpa por cualquier confusión causada".

Después de que otros medios de comunicación repitieran la declaración, los representantes de Jackson enviaron un comunicado a Variety en el que afirmaban que Elmasri no era su representante ni un vocero autorizado. Dijeron a Variety que Randy Jackson, uno de los hermanos de Janet Jackson, es su representante.

Los representantes de Jackson no respondieron a las peticiones de comentarios, y ni ella ni sus representantes parecen haber tratado de distanciarse de sus declaraciones sobre Harris.

Los comentarios de Jackson hicieron eco de los recientes ataques del expresidente Donald Trump contra la identidad racial de Harris. En julio, Trump, el candidato republicano, dijo ante una audiencia de periodistas negros que Harris solo se había "convertido en una persona negra" recientemente. Este mes, en un debate con Harris, Trump dijo que había leído que Harris no era una persona negra. "Luego leí que era una persona negra", dijo. "Y eso está bien. Cualquiera de las dos me parece bien. Depende de ella".

Harris lleva mucho tiempo defendiendo sus identidades negra y sudasiática. Estudió en la Universidad Howard, una institución históricamente negra, y se afilió a Alpha Kappa Alpha, la primera hermandad del país creada para universitarias negras.

Una portavoz de la campaña de Harris no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el lunes.

El perfil del Elmasri en IMDb, la base de datos de entretenimiento, fue en su mayoría despojado de información el lunes por la tarde, pero temprano en el día lo había mostrado como conectado a Janet Jackson: Family First, una próxima serie documental de Lifetime y A&E. (Variety informó de que la página lo identificaba como productor ejecutivo). También se le ha identificado anteriormente como su mánager en declaraciones, incluida una que se publicó el mes pasado promocionando su próxima residencia en Las Vegas.

Elmasri dijo en un correo electrónico el lunes que ya no trabajaba para Jackson y que fue despedido el fin de semana después de que emitiera el comunicado de disculpa.

"Fui despedido por Janet y Randy, tras los intentos de mejorar su imagen ante la opinión pública y sus fans", dijo, "y esto es algo que no merezco".

