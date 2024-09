La republicana Liz Cheney sugirió que podría ser necesario un nuevo partido político en Estados Unidos

La ex representante Liz Cheney, quien ha surgido como quizás la crítica conservadora más vocal y visible del ex presidente Donald Trump, sugirió que podría ser necesario crear un nuevo partido político para reemplazar al Partido Republicano si es derrotado.

Cheney, quien representó a Wyoming en el Congreso y sirvió en el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, pero recientemente cruzó las líneas del partido para respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris para la presidencia, dijo que el partido al que ha dedicado su vida podría no ser capaz de sobrevivir como una institución viable después de haber sido efectivamente secuestrado por Trump.

“Ya sea organizando un nuevo partido -mira, es difícil para mí ver cómo el Partido Republicano, dado lo que ha hecho, puede argumentar de manera convincente o creíble que la gente debería votar por candidatos republicanos hasta que realmente reconozca lo que ha hecho”, dijo Cheney en el Cap Times Idea Fest en Madison, Wisconsin.

“Creo que se va a producir un gran cambio en la forma de hacer política”, añadió. “No sé exactamente cómo será. No creo que sea simplemente, bueno, el Partido Republicano va a presentar una nueva lista de candidatos y que empiece la carrera. Creo que han pasado demasiadas cosas que son demasiado perjudiciales”.

Un simpatizante del candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos Donald Trump llega a un acto de campaña en Indiana, Pensilvania (REUTERS/Carlos Barria)

Cheney ha estado al frente de la oposición a Trump desde que trató de anular las elecciones de 2020 y enfureció a una multitud de partidarios que atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. Fue vicepresidenta del comité selecto bipartidista de la Cámara de Representantes que investigó los sucesos del 6 de enero y pagó el precio de ser expulsada de la dirección del partido y luego derrotada en unas primarias republicanas por un candidato respaldado por Trump.

La hija del ex vicepresidente Dick Cheney, quien también dijo recientemente que votaría por Harris, Cheney ha apoyado solo a los candidatos presidenciales republicanos desde que votó por primera vez por Ronald Reagan en 1984. Pero su distanciamiento de su partido quedó patente cuando le preguntaron si seguía llamándose republicana y ella dijo: “Soy conservadora”.

Por casualidad, Cheney hablaba al mismo tiempo que Harris estaba también en Madison, celebrando un mitin al otro lado de la ciudad. Cheney dijo que había hablado con la vicepresidenta desde que anunció su apoyo y dio a entender que podría participar en la campaña de alguna manera.

“He hablado con la vicepresidenta Harris”, dijo, pero no quiso revelar detalles. Cuando se le preguntó si aparecería con Harris, dijo: “Mira, voy a hacer todo lo que pueda porque creo que es muy importante, así que permanezcan atentos”.

Y añadió: “Tuvimos una muy buena conversación, y creo que ella sabe que esta coalición que se está reuniendo para apoyarla es muy amplia y poco habitual”. Señaló que había tomado una foto a la leyenda de una noticia que vio en MSNBC que decía “Dick Cheney y Taylor Swift apoyan a Harris”.

Cheney dijo que no votaría por los republicanos de Wisconsin como el representante Derrick Van Orden, quien estuvo en el Capitolio el 6 de enero aunque dijo que no entró en el edificio, o Eric Hovde, un empresario respaldado por Trump que está desafiando a la senadora Tammy Baldwin, demócrata. Sugirió que los demócratas deberían ganar la Cámara para evitar que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y los representantes republicanos intenten revertir otra derrota de Trump.

“Me entristece mucho que este sea el caso, pero los republicanos han demostrado que no certificarán los resultados si Donald Trump no es el vencedor”, dijo, “así que creo que es realmente importante que Mike Johnson no sea el presidente de la Cámara el 6 de enero de 2025″.

La noción de formar un nuevo partido tiene precedentes en la historia de Estados Unidos, aunque ha pasado tiempo desde que uno desafió de forma memorable el orden existente. El propio Partido Republicano se fundó en la década de 1850 a partir de los restos de partidos políticos fracasados. Pero los obstáculos estructurales y políticos para formar un nuevo partido en la era moderna son desalentadores. Ningún esfuerzo por crear un nuevo partido lo suficientemente fuerte como para enfrentarse seriamente a los actuales partidos Demócrata y Republicano ha tenido éxito hasta ahora.

Cheney no estaba anunciando el inicio de tal esfuerzo, sino rumiando las implicaciones de una derrota de Trump. “El propio partido ha rechazado la Constitución en nombre del apoyo a Trump”, dijo.

Eso "bien podría" hacer necesario un nuevo partido, añadió, "porque, de nuevo, gran parte del Partido Republicano hoy se ha permitido convertirse en una herramienta para este hombre realmente inestable. Desde luego, se ha alejado de defender algo sustancial, algo político. Vamos a tener que tener alguna entidad que realmente pueda defender el tipo de causas conservadoras en las que creo".

