Cómo hacer durar más una batería de celular deteriorada

(Circuits) ; (Tech Tip)

Las ofertas del regreso a clases y la temporada de otoño pueden hacer que un nuevo teléfono resulte bastante tentador. Pero, ¿qué tal si necesitas esperar un poco más, aunque la batería de tu teléfono antiguo se agote antes del almuerzo y solo intentes mantenerlo vivo por el momento?

Por suerte, hay algunas medidas que puedes tomar para ayudar a que rinda más la batería, sobre todo si todavía no estás listo para comprar otro dispositivo porque estás esperando los nuevos modelos de este año, a punto de llegar al fin de plazo de un contrato con una compañía telefónica o poniendo orden a tus finanzas. A continuación, una guía.

Extiende la duración

Las baterías de iones de litio se degradan con el tiempo y tras varios ciclos de carga, y no es poco común que un dispositivo muy utilizado experimente periodos más cortos entre cargas después de dos o tres años de uso regular. Incluso con una batería antigua, reducir las actividades que requieren mucha energía puede proporcionar más tiempo entre cargas.

Las sugerencias habituales, como bajar el brillo de la pantalla, evitar los juegos que consumen mucha capacidad de procesamiento, mantener el teléfono frío o poner temporalmente el dispositivo en modo avión para reducir la actividad de la red, pueden añadir minutos. Los consejos para ahorrar energía varían según el hardware y el software del sistema, así que consulta con el fabricante o tu proveedor de telefonía móvil sobre las instrucciones específicas para dispositivos Android (incluidos los teléfonos Pixel de Google y los modelos Galaxy de Samsung), así como para teléfonos y tabletas de Apple.

Tanto Apple como Google incluyen una función que reduce el consumo de energía con un solo toque: el modo de bajo consumo de iOS o el ahorro de batería de Android. (El nombre varía en los dispositivos Android; por ejemplo, algunos teléfonos Samsung Galaxy pueden llamarlo "Modo de ahorro de energía").

Cuando la función está activada, el icono de la batería se vuelve amarillo al tiempo que el modo reduce el brillo de la pantalla, pausa algunas actividades de red (como la copia de seguridad de fotos en línea) y limita acciones de aplicaciones como la búsqueda de correos, las descargas automáticas y otros procesos que consumen batería. También puede reducirse la velocidad del procesador y, en consecuencia, el teléfono puede funcionar más despacio.

Para encontrar la función de ahorro de energía en iOS, abre el icono principal de Ajustes del teléfono, selecciona Batería y toca el botón para activar el modo de bajo consumo. Esa opción del iPhone puede activarse automáticamente cuando la batería está baja, pero activarla manualmente --incluso cuando acabas de cargarlo-- puede ayudar a que rinda más el uso.

En el menú Batería de muchos teléfonos Android, puedes elegir entre Ahorro de batería estándar y Ahorro de batería extremo (para racionar aún más la energía) y programar el modo.

Vigila la batería

En la mayoría de los teléfonos, los ajustes de la batería incluyen otras funciones que te ayudan a ver el estado general de la batería, lo que podría influir en tu decisión sobre cambiar a un nuevo dispositivo o no.

La pantalla de Batería en la configuración de iOS incluye gráficos que muestran el nivel de batería y la actividad, así como una lista de las aplicaciones que consumen más energía. La pantalla Salud y carga de la batería muestra la capacidad máxima de la batería; menos del 100 por ciento significa menos tiempo de carga. La carga optimizada de la batería, normalmente activada por defecto, está diseñada para ayudar a prolongar la vida útil de la batería reduciendo el tiempo de carga completa, lo que, a la larga, se suma a los 300 a 500 ciclos de carga que se esperan de la mayoría de las baterías.

Los ajustes de batería de Android incluyen una pantalla de uso que muestra qué aplicaciones consumen más energía, así como una herramienta de diagnóstico para ayudar a solucionar los problemas de la batería. Cuando está activada, la batería adaptable analiza el uso del teléfono y ajusta la cantidad de energía que pueden consumir las aplicaciones.

Añade una batería externa

Si la batería de tu teléfono está deteriorada y aún no puedes cambiarlo por uno nuevo, invertir en una batería externa puede ayudarte a llegar al final del día. Las hay de todos los tamaños y formas, y después de cargar la batería externa, solo tienes que conectar el teléfono a ella para obtener más energía.

Las baterías portátiles varían de precio, pero los modelos que pueden recargar un teléfono al menos tres veces entre sus propias recargas suelen costar entre 50 y 75 dólares. Wirecutter, el sitio web de reseñas de productos propiedad de The New York Times, recomienda la batería externa Belkin BoostCharge Plus 10K.

Varias empresas, como Zagg y ZeroLemon, también fabrican pequeños cargadores inalámbricos portátiles y fundas de teléfono que funcionan como baterías de reserva. Los precios oscilan entre los 30 y 100 dólares.

Remplázala

Si optas por conservar tu teléfono actual, sustituir la batería es una opción. Consulta con tu fabricante acerca de las reparaciones autorizadas, especialmente si tienes una garantía extendida o un seguro de teléfono. El sitio web de Apple tiene información sobre el servicio de la batería del iPhone, al igual que el sitio de Google para sus teléfonos Pixel y el sitio de Samsung para los dispositivos Galaxy.

Si ya venció la garantía de tu teléfono, lugares como Best Buy, Staples o uBreakiFix pueden remplazar las baterías, a veces mientras esperas, por menos de 100 dólares.

Si tu presupuesto está muy limitado y tienes ganas de vivir una aventura, siempre tienes la opción de hacerlo tú mismo. El sitio de reparación técnica iFixit tiene guías ilustradas de sustitución de baterías para muchos modelos de teléfono, y hay otros videos de reparación en internet. Haz primero una copia de seguridad del teléfono, procede bajo tu propia responsabilidad y ten cuidado, o puede que tengas que cambiarlo por uno nuevo de todos modos.

Los ajustes de batería de Android muestran información sobre el uso de energía del teléfono e incluyen los controles de Ahorro de batería para ayudarte a sacar más partido a tu teléfono entre carga y carga. (Google vía The New York Times).

Toca la opción Batería en la pantalla principal de Configuración del iPhone para acceder a los controles y activar manualmente el modo de bajo consumo y comprobar el historial de carga. (Apple vía The New York Times).