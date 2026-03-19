Sanitas señala que la variación de tonalidad en los dientes no está directamente relacionada con enfermedad

La revisión periódica, tanto presencial como mediante videoconsulta, se establece como el único método efectivo para evitar complicaciones serias en la salud bucodental, según expertos del equipo de Innovación y Calidad Clínica de Sanitas Dental. El odontólogo Antonio Longo, citado por Sanitas, ha puesto de relieve que la confianza en hábitos o creencias erróneas sobre la salud oral puede llevar a una detección tardía de enfermedades, lo que incrementa la necesidad de tratamientos complejos y costosos.

De acuerdo con la información difundida por Sanitas con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental, aún persisten varias ideas incorrectas que afectan negativamente la prevención y el diagnóstico temprano de problemas dentales. Entre ellas, la compañía destaca que las diferencias en el color de los dientes suelen estar vinculadas a factores naturales como el grosor del esmalte dental y la dentina subyacente, y no deben asociarse directamente a la presencia de patologías. Según publicó Sanitas, los hábitos diarios y el nivel de información sobre el adecuado cuidado de dientes y encías influyen de manera significativa en la salud oral.

El medio precisó que algunos mitos ampliamente extendidos entre la población conducen a interpretar ciertos signos como normales, aun cuando pueden indicar una patología subyacente, o a sustituir rutinas eficaces por prácticas menos adecuadas. A este respecto, Antonio Longo advirtió que uno de los principales problemas observados en la consulta es la llegada de pacientes con enfermedades ya avanzadas, debido precisamente a la interpretación incorrecta de señales bucales o a rutinas ineficaces. Según Sanitas, esto favorece la formación y acumulación de placa bacteriana, la cual se asocia de manera directa a la aparición de caries y enfermedades periodontales.

Sanitas detalló que algunos procesos patológicos odontológicos pueden revertirse si se identifican en fases tempranas. Sin embargo, si no se reconocen a tiempo, pueden evolucionar hasta producir la pérdida de soporte dental o generar lesiones más profundas, como ocurre con las caries incipientes no diagnosticadas, que avanzan hasta requerir tratamientos más invasivos como la endodoncia o la colocación de coronas. De acuerdo con la aseguradora, las caries interdentales son uno de los ejemplos más frecuentes; estas no se pueden identificar a simple vista y, cuando no se realiza una revisión, progresan sin que el paciente lo perciba hasta afectar gravemente la estructura dental.

El informe de Sanitas aclara que el avance de estas enfermedades no depende únicamente de una higiene deficiente, sino también del desconocimiento sobre la interpretación correcta de ciertos síntomas. Entre los mitos desmentidos por la compañía, se subraya la creencia de que el sangrado durante el cepillado es normal. Según explicó el medio, este sangrado indica inflamación gingival ocasionada por la acumulación de placa en el margen de la encía. Si este fenómeno no se trata, puede dar lugar a gingivitis y, en última instancia, periodontitis, llegando incluso a la pérdida de piezas dentales.

Sanitas añadió que la placa bacteriana se elimina eficazmente aplicando una técnica adecuada, no mediante un cepillado excesivamente fuerte. Además, la entidad remarcó que en sus primeras fases tanto la caries como la enfermedad periodontal pueden avanzar sin que el paciente perciba dolor, lo que facilita un deterioro progresivo del tejido dental o del hueso de soporte sin síntomas evidentes.

El medio expuso, además, que la actividad bacteriana en la boca constituye la causa principal de la halitosis en la mayoría de los casos. Longo explicó por medio de Sanitas que el uso de colutorios puede aportar cierto beneficio químico, pero no remueve de forma mecánica la placa adherida a la superficie dental.

La organización resumió que la salud bucodental requiere tanto de una correcta interpretación de lo que ocurre en la boca como de prácticas adecuadas de higiene. Longo subrayó que depositar confianza en supuestas soluciones rápidas o normalizar algunos signos puede hacer que las personas desarrollen una impresión falsa de control sobre su estado bucal. La revisión periódica, según lo señalado tanto por Longo como por la entidad aseguradora, se mantiene como la medida central para el diagnóstico precoz y la prevención de complicaciones graves.