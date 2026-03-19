Los carburantes siguen disparados por Irán y el diésel sube un 11,6% esta semana y la gasolina un 6,7%

El precio de los carburantes sigue disparado una semana más, a rebufo del conflicto bélico en Oriente Próximo, que estalló hace casi tres semanas y no ha parado desde entonces de tensionar la cotización del crudo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, y ha llevado a repuntar el precio del diésel y el de la gasolina, un 11,6% y un 6,7%, respectivamente, con respecto a hace una semana.

A pesar de registrar un incremento semanal menor que el de hace siete días, cuando se dispararon un 14,1% el gasóleo y un 7,7% la gasolina, en su mayor subida desde marzo de 2022, ambos carburantes han proseguido con esa fuerte tendencia al alza y han sumado su octava semana de subidas.

En concreto, el precio medio del litro de diésel ha subido ese 11,6% con respecto a la pasada semana, para situarse en los 1,836 euros, escalando a su nivel máximo desde finales de noviembre 2022, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE) recogidos por Europa Press.

En el caso del precio medio del litro de gasolina, se ha elevado un 6,7% frente al precio de hace una semana, para situarse en los 1,708 euros, su nivel más alto desde principios de octubre de 2023.

Además, estos movimientos al alza, por novena semana consecutiva, han reafirmado también el 'sorpasso' del diésel con respecto a la gasolina, algo que no se veía desde el estallido del conflicto en Ucrania, y ya la diferencia en el precio medio de ambos carburantes es de casi 13 céntimos.

Este mayor repunte en el precio del gasoil frente a la gasolina se debe, principalmente, a la dependencia de Europa de las importaciones de diésel, ya que el Viejo Continente cuenta con un déficit de este combustible, que, además, es surtido, en gran parte, de Oriente Próximo. De esta manera, su cotización internacional hace que se haya 'comido' la ventaja fiscal que tiene el diésel en España.

En lo que va de mes de marzo, desde el inicio del conflicto en Irán, el precio medio del litro de diésel se ha incrementado ya un 27,4%, mientras que el de gasolina ha aumentado casi un 14,9%.

LLENAR EL DEPÓSITO DE DIÉSEL YA SUPERA LOS 100 EUROS.

Con este nuevo repunte, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 100,98 euros, unos 21,18 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 79,8 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 93,94 euros, unos 10,5 euros más que hace un año, cuando superaba los 83,43 euros.

Además, ambos combustibles se consolidan por encima de los niveles en que estaban antes del estallido de la invasión de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro para el diésel. La gasolina, mientras, repunta también por encima del precio de 1,591 euros el litro que tenía en ese momento.

No obstante, ambos carburantes se mantienen todavía lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

POR ENCIMA DE LOS DOS EUROS YA EN ALGUNAS GASOLINERAS.

De todas maneras, este jueves en el monolito de algunas estaciones de servicio de España -los precios del Boletín Petrolero se corresponden con el pasado lunes 16 de marzo- ya se puede encontrar el precio del litro de gasolina y de gasóleo por encima de los dos euros, según datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal. Por ello, y ante la situación de volatilidad que vive el crudo ante la incertidumbre tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo, las subidas en los surtidores podrían proseguir en las próximas semanas.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,837 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,893 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,949 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,982 euros.