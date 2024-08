Trump y el equipo de Harris aún discuten las reglas del debate

Presidential Election of 2024Trump, Donald JABC NewsDebates (Political)Harris, Kamala D

Los dos han estado discutiendo sobre si los micrófonos serán silenciados cuando un candidato no está hablando durante el debate, que está programado para el 10 de septiembre.

Donald Trump anunció por segunda vez que participaría en un debate presidencial con la vicepresidenta Kamala Harris organizado por ABC News e insinuó que se había resuelto el tema de si los micrófonos se silenciarán cuando un candidato no esté hablando.

Pero una persona informada sobre la postura de la campaña de Harris dijo que el tema de si los micrófonos serán silenciados --algo que el equipo de Trump favorece y el equipo de Harris no-- sigue siendo una discusión abierta. Un portavoz de ABC declinó hacer comentarios.

Trump escribió en su red social que las reglas del debate "serán las mismas que en el último debate de CNN, que pareció funcionar bien para todos excepto, quizás", para el presidente Joe Biden.

El debate organizado por CNN, que se celebró en Atlanta el 27 de junio, fue calamitoso para Biden, precipitando su decisión del 21 de julio cuando finalizó su campaña de reelección. Durante ese debate, los micrófonos de los candidatos se silenciaron cuando no estaban hablando, una medida impulsada por el equipo de Biden.

En última instancia, los asesores de Trump lo consideraron beneficioso para él, ya que evitó que el expresidente tuviera el tipo de arrebatos frecuentes y dañinos a los que es propenso. En su lugar, la atención se centró en Biden y sus luchas para articular sus pensamientos.

Politico informó el lunes que el equipo de Harris y Trump habían llegado a un punto muerto sobre si los micrófonos se silenciarán para el debate del 10 de septiembre, que tendrá lugar en Filadelfia.

El equipo de Trump acusó al equipo de Harris de engaño. Sin embargo, el propio Trump, en una comparecencia el lunes en Virginia, dijo que personalmente no le importaba.

"No me importa", dijo. "Creo que preferiría tenerlo encendido. Pero el acuerdo era que sería igual que la última vez".

Ammar Moussa, vocero de Harris, dijo en un comunicado que "ambos candidatos han dejado clara su voluntad de debatir con micrófonos no silenciados durante todo el debate para permitir intercambios sustantivos entre los candidatos, pero parece que Donald Trump está dejando que sus manipuladores lo anulen. Es triste".

El debate del 10 de septiembre se acordó por primera vez cuando Biden aún estaba en la contienda. El equipo de Harris planeó mantenerlo, pero Trump vaciló, y luego anunció en una conferencia de prensa hace unas tres semanas que estaría allí. Luego, el domingo, planteó la posibilidad de no asistir después de todo, alegando que ABC estaba sesgada en su contra. El equipo de Harris insistió públicamente el lunes en el tema de los micrófonos.

Maggie Haberman es corresponsal política sénior que cubre la campaña presidencial de 2024, desde las contiendas electorales en todo el país hasta las investigaciones sobre el expresidente Donald Trump. Más de Maggie Haberman

John Koblin reporta sobre la industria televisiva. Es coautor de It's Not TV: The Spectacular Rise, Revolution, and Future of HBO." Más de John Koblin