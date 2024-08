Un remix de JD Vance se vuelve viral en TikTok, ahora que los memes políticos se transforman

Una de las canciones más populares en TikTok este verano es, inesperadamente, un ritmo hip-hop de 22 segundos de Petey Pablo remezclado con un clip de audio de hace años de JD Vance --ahora el elegido para ser vicepresidente por el expresidente Donald Trump-- en el que dice, antes de que sus lealtades cambiaran, que él "nunca había sido partidario Trump" (en inglés, el sonido se conoce como "never Trump guy").

La canción se ha utilizado en más de 8500 videos de TikTok desde que dos productores musicales independientes la crearon en julio. Los partidarios de la vicepresidenta Kamala Harris se han apoderado de ella, meneando los dedos y balanceando los brazos al ritmo de la misma, algunos con la esperanza de crear su baile oficial. También fue retuiteado por @KamalaHQ, la cuenta oficial de la campaña en TikTok. Los videos con el sonido han acumulado más de 40 millones de visitas en total, según Zelf, una empresa de análisis de video social centrada en TikTok.

Es un ejemplo destacado de un nuevo género de memes políticos que encuentran público en la aplicación de videos cortos, propiedad de la empresa china ByteDance.

En este ciclo electoral, los estadounidenses con mentalidad política recurren cada vez más a TikTok para crear videos y tendencias a partir de fragmentos de canciones y discursos. La aplicación, que fue una curiosidad pandémica durante las últimas elecciones presidenciales, ha disparado su base de usuarios hasta los 170 millones de estadounidenses. Cerca de la mitad de los usuarios menores de 30 años afirman que utilizan TikTok para mantenerse al día en materia de política y asuntos políticos, según los nuevos datos del Centro de Investigaciones Pew.

"La gente sigue bailando canciones fortuitas, pero ahora baila remixes de rap con discursos de Kamala Harris", explicó Emma Mont, creadora digital y administradora de @OrganizerMemes, una cuenta de memes liberales.

Aunque TikTok prohíbe la publicidad política, el contenido político no remunerado está prosperando en la plataforma: Vance, Trump, Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, tenían cuentas verificadas en ella hasta la semana pasada. Los usuarios también han recurrido en masa a un remix de Harris citando a su madre en un discurso el año pasado, en el que dice: "¿Crees que te acabas de caer de un cocotero?" y riendo, y a un clip que comienza con Harris hablando y termina con una canción de hip-hop repitiendo: "Trump 2024".

Seth Schuster, portavoz de la campaña de Harris, dijo que el equipo estaba aprovechando las tendencias virales tanto para "llevar la conversación sobre lo que está en juego en estas elecciones a los lugares de donde muchos de nuestros votantes obtienen sus noticias" como para ampliar su red de seguidores.

En respuesta al video de TikTok, Taylor Van Kirk, portavoz de Vance, comentó: "Da pena ajena".

Los fragmentos de canciones y frases hechas de la cultura pop son una parte esencial del uso de TikTok. Los usuarios pueden elegir entre una biblioteca de sonidos populares cuando hacen tiktoks, y buscar canciones y sonidos relacionados con los temas que les interesan. Buscar "Trump" o "Kamala" en los sonidos de la aplicación arroja decenas de resultados, que se han utilizado en decenas de miles de videos.

Si a los usuarios les gusta un sonido en particular, es probable que TikTok les muestre más videos que lo incluyan, y así puede parecer que todo el internet está usando de repente una frase como "muy recatada, muy consciente". (Ese meme surgió de las descripciones juguetonas de una creadora de TikTok sobre cómo comportarse en diversos lugares, desde el trabajo hasta espectáculos drag).

La canción "never Trump guy" fue creada por Carl Dixon y Steve Terrell, dos productores musicales de 34 años con una empresa llamada House of Evo. Suelen crear sonidos en TikTok, incluido un popular remix de un sermón evangélico sobre margaritas el año pasado, pero no se habían metido mucho en política hasta ahora.

Dixon, también conocido como Casa Di, y Terrell vieron las imágenes de los comentarios de Vance en una publicación de la cuenta de TikTok de la campaña de Harris que las comparaba con imágenes más recientes en las que expresaba su apoyo a Trump.

A los dos les pareció que la forma de hablar de Vance era "algo melódica en cierto sentido", dijo Terrell. Dixon aseguró: "Pensamos: ¿y si le ponemos un ritmo pegadizo o algo así?". El proceso les llevó menos de tres horas.

El video empezaba con imágenes de un miembro del equipo de campaña de Harris que decía: "¿Así que este es realmente el candidato que Donald Trump ha elegido como compañero de fórmula?". A continuación, otra voz dice: "Pon el ritmo", tras lo cual suena una muestra de "Freek-a-Leek" de Petey Pablo, remezclada con Vance diciendo: "Nunca he sido partidario de Trump" y "Nunca me ha gustado".

"Cuando Kamala decidió postularse, Steve y yo estuvimos pensando en formas de animar a la gente a votar o a ser conscientes de lo que está pasando", afirmó Dixon. "Es la primera vez que hacemos algo con tanta carga política", añadió.

Sonidos como este permiten a la gente profesar sus opiniones políticas, o compartir lo que consideran que está en juego en las elecciones, sin tener que exponer formalmente sus creencias, señaló Terrell.

TikTok es una de las pocas redes sociales en las que se ha registrado un fuerte aumento "en el porcentaje de adultos que se informan a través de ella, así como un incremento en el carácter noticioso de la plataforma", señaló Elisa Shearer, investigadora principal de Pew. "Gran parte de esas noticias se basan en la opinión y el humor", añadió.

Sasha Khatami, coordinadora de mercadotecnia digital de 24 años de Alexandria, Virginia, dijo que había encontrado la canción mientras buscaba audios populares en TikTok en julio, poco después de que el presidente Joe Biden abandonara la contienda.

"Los audios son la forma número uno de expresar tus opiniones", afirmó Khatami. "Creo que la gente ya no comparte sus sentimientos. Creo que están usando audios y bailes de TikTok".

Khatami, que mencionó que sus primeros videos en TikTok solían recibir entre 300 y 1000 visitas, se inventó un baile con la canción "never Trump guy", y se sorprendió y emocionó al ver que su publicación acumulaba cientos de miles de visitas cuando el algoritmo de TikTok se la mostró a otros usuarios.

Desde entonces, ha bailado delante de lugares emblemáticos de la capital del país, como el Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln, y le ha encantado ver a otros usuarios de TikTok hacer su propia versión del baile.

Khatami, que recientemente hizo su primera donación política a Harris, dijo que también planeaba ser voluntaria para la campaña de puerta a puerta pronto.

"Me siento tan inspirada por su campaña y por lo que podría significar que fuera presidenta que creo que tengo que implicarme más", afirmó.