Senegal exhibe antes de un amistoso su trofeo de la Copa de África en señal de protesta

La selección senegalesa masculina de fútbol ha exhibido este sábado en París el trofeo que conquistó en la última Copa de África de Naciones (AFCON), a pesar de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le haya retirado ese título por presunta "incomparecencia" en la final.

Antes de empezar en la capital francesa un partido amistoso contra la selección de Perú, preparatorio para la próxima Copa Mundial de la FIFA, los futbolistas de Senegal mostraron el trofeo a sus aficionados en el Stade de France bajo un ambiente de festejos, con confeti incluido.

Esta 'performance' se produjo tres días después de que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) presentase en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) un recurso en contra de la Confederación Africana y de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) debido al desposeimiento de un título que le fue otorgado al otro equipo finalista, Marruecos.