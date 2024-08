Verifiquemos los hechos de la rueda de prensa de Trump en Mar-a-Lago

El expresidente Donald Trump respondió las preguntas de los periodistas durante más de una hora el viernes. Examinamos sus afirmaciones, ataques y posiciones políticas.

LO QUE SE DIJO

"Si consideramos a Martin Luther King, cuando dio su discurso, su gran discurso. Y analizamos el nuestro, mismo inmueble, mismo todo, mismo número de personas. Si no, teníamos más".

A esa afirmación le faltan pruebas. Trump se refería a las multitudes congregadas para su discurso del 6 de enero de 2021 y para el discurso "Tengo un sueño" que el reverendo Martin Luther King Jr. pronunció durante la Marcha sobre Washington en 1963. Aunque es difícil calibrar el número exacto de asistentes, las estimaciones refutan la afirmación de Trump de que las cifras reunidas eran comparables. Se calcula que el discurso de King congregó a unas 250.000 personas. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes encargado de investigar los sucesos del 6 de enero estimó que el discurso de Trump congregó a 53.000 personas.

LO QUE SE DIJO

"Quiere quitarles las armas".

Falso. La vicepresidenta Kamala Harris, en 2019, dijo que apoya un programa de recompra de armas para armas de asalto, no todas las armas. Su campaña le dijo recientemente a The New York Times que ya no apoya los programas de recompra.

LO QUE SE DIJO

"Nadie fue asesinado el 6 de enero".

Falso. Al menos siete personas murieron en relación con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, entre ellas un partidario de Trump que recibió un disparo mortal de un agente de la Policía del Capitolio.

LO QUE SE DIJO

"La inflación fue causada por sus graves problemas energéticos".

Esto es engañoso. Aunque los elevados costos de la energía fueron un factor que contribuyó a la inflación en los dos últimos años, no fueron consecuencia directa de las políticas del gobierno de Biden. Otros factores también contribuyeron a la subida de los precios, como los problemas en la cadena de suministro provocados por la pandemia y el aumento del gasto público destinado a proporcionar alivio económico durante la crisis de salud pública. Los economistas también han dicho que algunos de los aranceles que Trump les impuso a las exportaciones extranjeras, y que siguen en vigor, han sido inflacionistas.

LO QUE SE DIJO

"No pudo aprobar su examen de abogacía".

Esto necesita contexto. Harris reprobó el examen de abogacía de California en su primer intento en julio de 1989, según su autobiografía, "The Truths We Hold", y en noviembre recibió una carta en la que se le comunicaba que había reprobado, "para mi total devastación". Aunque en el libro no habla de sus exámenes posteriores, Harris fue admitida en el colegio de abogados en junio de 1990. El examen de California es uno de los más difíciles del país. El examen de julio de 1989 tuvo un índice de aprobados del 59,5 por ciento, mientras que el examen de febrero de 1990 --presumiblemente el que hizo Harris-- tuvo un índice de aprobados del 45,9 por ciento.

LO QUE SE DIJO

"En todo el mundo, las prisiones se vacían en nuestro país".

Esto necesita evidencia. La población carcelaria en todo el mundo ha aumentado, no disminuido. Penal Reform International, una organización sin ánimo de lucro con sede en los Países Bajos, estimó que la población carcelaria mundial alcanzaría la cifra récord de 11,5 millones en 2023, lo que supone un aumento de 500.000 personas desde 2020.

También los expertos en inmigración han dicho que no pueden corroborar las afirmaciones de Trump de que "millones" de presos y pacientes de hospitales psiquiátricos están entrando ilegalmente por la frontera sur.

LO QUE SE DIJO

"Era la zarina de la frontera al 100 por ciento. Y de repente, desde hace unas semanas, ya no es la zarina de la frontera. Como si nadie lo hubiera dicho".

Esto es engañoso. La afirmación contiene un núcleo de verdad, pero distorsiona los hechos. El presidente Joe Biden le pidió a Harris que supervisara los proyectos para resolver las causas profundas de la migración, principalmente trabajando con otros países del hemisferio de donde procedían los migrantes. Los republicanos han dicho en repetidas ocasiones que ella estaba a cargo de "la frontera", mientras que los demócratas insistieron en que su tarea no era ocuparse de los problemas en la frontera, que es responsabilidad de varias agencias, incluido el Departamento de Seguridad Nacional. Las dos cosas están relacionadas, pero la afirmación de Trump de que era una zarina de la frontera no es exacta.

LO QUE SE DIJO

"Veinte millones de personas cruzaron la frontera en el último periodo de gobierno de Biden-Harris, veinte millones de personas, y podría ser mucho más que eso."

Esto es exagerado. Es imposible saber el número exacto de migrantes que han entrado en Estados Unidos, pero las estimaciones de Trump son hiperbólicas.

Desde febrero de 2021, el primer mes completo de la presidencia de Biden, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras ha registrado casi 10 millones de encuentros con migrantes en todo el país. Esto no significa necesariamente que casi 10 millones de migrantes hayan intentado entrar en el país, ya que un migrante puede ser "encontrado" varias veces. Análisis gubernamentales e independientes han calculado que los reincidentes representan entre una cuarta parte y más de la mitad de todos los encuentros.

Muchos otros migrantes han eludido la captura --alrededor de 1,7 millones de migrantes desde el año fiscal 2021, según una estimación del gobierno--, pero el número exacto no está claro. Más de 4 millones de migrantes también han sido rechazados o deportados bajo el gobierno de Biden. Alrededor de 3 millones fueron expulsados rápidamente en virtud de una ley de salud pública, fueron sometidos a procedimientos de "expulsión acelerada" o se marcharon voluntariamente.

LO QUE SE DIJO

"Se llevan las reservas nacionales estratégicas. Ahora están prácticamente vacías. Nunca las hemos tenido tan bajas".

Esto es exagerado. Biden sí ha recurrido a la Reserva Estratégica de Petróleo para tratar de paliar la subida del precio de la gasolina, que se redujo alrededor de un 40 por ciento desde que asumió el cargo y actualmente se encuentra en el nivel más bajo desde la década de 1980. Pero sigue teniendo 375 millones de barriles, lo que no significa que esté "prácticamente vacía" ni que sea el nivel más bajo de la historia.

LO QUE SE DIJO

"La gran mayoría del país me apoya".

Falso. Trump nunca obtuvo la mayoría del voto popular en ninguna de las elecciones a las que se presentó y nunca contó con la aprobación de la mayoría de los estadounidenses en un solo día de sondeo de Gallup durante su presidencia. Una media de las encuestas de http://FiveThirtyEight.com muestra que solo el 43 por ciento de los estadounidenses lo ven con buenos ojos y que tendría el mismo nivel de apoyo en un enfrentamiento con Harris.

LO QUE SE DIJO

"Van a destruir la Seguridad Social".

Falso. Biden y Harris se han comprometido a no hacer recortes a los programas de la red de seguridad social de Estados Unidos. Trump sugirió este año que estaba abierto a reducir los programas cuando dijo que había "mucho que se puede hacer en términos de derechos en términos de recorte". Más tarde se retractó de esos comentarios y prometió proteger los programas. Pero si no se introducen cambios en los programas, sus prestaciones acabarán reduciéndose automáticamente. Informes gubernamentales publicados este año prevén que la Seguridad Social y los programas de seguro de invalidez, si se combinan, no tendrán dinero suficiente para pagar todas sus obligaciones en 2035. Medicare será incapaz de pagar todas sus facturas hospitalarias a partir de 2036.

LO QUE SE DIJO

"Todo el mundo se verá obligado a comprar un auto eléctrico."

Falso. Aunque el gobierno de Biden promulgó una normativa destinada a garantizar que la mayoría de los turismos y camiones ligeros nuevos que se vendan en Estados Unidos sean totalmente eléctricos o híbridos para 2032, la normativa no obliga a los consumidores a comprar vehículos eléctricos.

LO QUE SE DIJO

"Nuestros recortes fiscales, que son los más grandes de la historia".

Falso. El recorte fiscal de 1,5 billones de dólares, promulgado en diciembre de 2017, se sitúa por debajo de al menos media decena de otros según varias métricas. El recorte fiscal de 1981 promulgado bajo la presidencia de Ronald Reagan es el mayor en porcentaje de la economía y por su reducción de los ingresos federales. El recorte de 2012 promulgado bajo la presidencia de Barack Obama supuso el mayor recorte en dólares ajustados a la inflación: 321.000 millones de dólares al año.

LO QUE SE DIJO

"Están perforando ahora porque tuvieron que retroceder porque la gasolina subía a siete, ocho, nueve dólares el barril. Al día siguiente de las elecciones, si ganan, los precios del combustible se dispararán".

Falso. El precio de la gasolina alcanzó un mínimo de 1,98 dólares por galón en abril de 2020, cuando Trump era presidente, principalmente como resultado de la caída de la conducción en los primeros meses de la pandemia de COVID. Subió a un máximo de 5 dólares por galón en junio de 2022, pero desde entonces ha caído constantemente hasta 3,60 dólares por galón en julio de 2024. Estados Unidos ha aumentado constantemente su producción de petróleo en la última década, y se convirtió en el mayor productor mundial de petróleo en 2018, un estatus que aún mantiene hoy.

LO QUE SE DIJO

"Si vuelves atrás y verificas tus registros de 18 meses, tuve una charla con Abdul. Él era el líder de los talibanes, todavía lo es, pero tuve una fuerte charla con él. Durante 18 meses. Ni a un solo soldado estadounidense le dispararon o lo asesinaron, ni siquiera un disparo en 18 meses".

Falso. Trump habló con un líder de los talibanes en marzo de 2020. En los 18 meses siguientes, de abril de 2020 a octubre de 2021, murieron 13 soldados en acciones hostiles en Afganistán.

LO QUE SE DIJO

"Los demócratas son realmente los radicales en esto, porque se les permite abortar en el octavo y noveno mes, e incluso después del nacimiento".

Falso. Ningún estado ha aprobado una ley que permita ejecutar a un bebé después de nacer, lo que constituye infanticidio. Además, los abortos en etapas avanzadas del embarazo son muy poco frecuentes: en 2021, menos del uno por ciento de los abortos se produjeron después de las 21 semanas de gestación, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades basado en datos de organismos sanitarios estatales y de otro tipo. Más del 90 por ciento de los abortos ocurrieron dentro de las 13 semanas de gestación.