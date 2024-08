Un periodista que tenía protección es asesinado en México

Murders, Attempted Murders and HomicidesNews and News MediaFreedom of the PressJalisco New Generation CartelLopez Obrador, Andres ManuelSheinbaum, ClaudiaMexicoGuanajuato (Mexico)

Alejandro Martínez había recibido tantas amenazas que el gobierno mexicano le asignó protección. El domingo fue abatido y los agentes de seguridad que lo acompañaban resultaron heridos.

Alejandro Martínez no era ajeno a cubrir el tipo de noticias que lo llevaban a escenas de crímenes y accidentes mortales en Celaya, una ciudad en la zona centro de México que se ha convertido en un núcleo de violencia a medida que se acumulan los casos de homicidio.

Su trabajo era tan peligroso que contaba un equipo de seguridad, asignado por el gobierno, que usualmente lo trasladaba a los lugares desde donde reporteaba. Pero ni siquiera los agentes dedicados a protegerlo lograron evitar que atacantes desconocidos asesinaran a Martínez, de 57 años, el domingo.

Poco después de terminar una transmisión en directo en Facebook en la que cubría un accidente de tráfico en una carretera cercana a la ciudad, Martínez iba a bordo del vehículo policial que lo llevaba de regreso a Celaya cuando fue herido de bala por parte de unos atacantes que se acercaron en otro vehículo. Los dos agentes de tránsito que viajaban en el automóvil también resultaron heridos.

"Bueno, amigos, yo ya me voy", había dicho minutos antes a quienes seguían la que sería su última emisión en vivo. "Les agradezco de verdad el favor de su atención, que aguanten y soporten las sandeces que diga".

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya declaró en un comunicado que los dos agentes de policía trasladaron a Martínez a un hospital de inmediato, pero que murió poco después. Al menos tres balazos eran visibles en el vehículo, según medios de comunicación locales.

Un equipo de expertos forenses y fiscales fue asignado para investigar el asesinato y hallar a los responsables, señaló la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, donde se encuentra Celaya. Aún no está claro si Martínez era el objetivo del ataque o si los hombres armados iban tras los agentes de policías que lo acompañaban.

Martínez, a quien algunos habitantes de la localidad llamaban la "voz de Celaya" por su cobertura de las noticias de la comunidad y la delincuencia, sobrevivió a un atentado en 2022, tras lo cual solicitó protección al gobierno federal y al estatal. Ya no iba a trabajar sin su equipo de seguridad y dejó de cubrir tiroteos.

Celaya solía ser un centro próspero y pacífico en el estado de Guanajuato, una ciudad con carreteras nacionales y vías férreas importantes que la conectan a Estados Unidos. Su vibrante industria automovilística atraía a familias a vivir en la ciudad de icónica arquitectura colonial.

Pero en años recientes, el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación se ha enzarzado en un peligroso enfrentamiento territorial con un grupo delictivo local, el Cártel de Santa Rosa de Lima. La disputa de los dos grupos por el control del estado ha generado un repunte de las desapariciones y los homicidios, lo que ha provocado que muchos de sus residentes, desde aspirantes políticos a vendedores que sufren extorsiones o familiares que buscan a sus seres queridos, hayan sido blanco de ataques.

Al menos 98 agentes de la policía han sido asesinados en todo Guanajuato desde el inicio de 2023, 41 de ellos en Celaya, según datos recopilados por la organización mexicana Causa en Común.

Los periodistas también han sido víctimas de esta ola de violencia. El cuerpo de Víctor Manuel Jiménez Campos, otro periodista de Celaya, desaparecido en 2020 tras cubrir un partido de béisbol, fue encontrado en junio en un pozo de agua junto a los restos de otras personas.

"Seguimos viviendo en esa espiral de violencia que no se ha detenido, que nos ha atrapado desde hace muchos años", dijo Balbina Flores, representante de México ante la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. "Una gran interrogante que deja es quién nos protege. ¿Quién protege a los periodistas?".

México es el país más peligroso de América para los periodistas, y uno de los más peligrosos de todo el mundo, solo superado por las zonas de guerra activas. Según Artículo 19, organización de defensa de libertad de prensa, desde el año 2000 han sido asesinados en México 166 periodistas en relación con su trabajo.

De ellos, 47 han sido asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su primer día en el cargo prometió que no se mataría a más periodistas en México.

Sin embargo, los asesinatos no han cesado. "Es fácil prometer algo que no se va a cumplir", dijo Flores. En su lugar, López Obrador se ha centrado principalmente en minimizar estos asesinatos y ha atacado a la prensa por sus reportes críticos y acusado a sus oponentes de utilizar la amenaza contra los periodistas en México para perjudicar a su gobierno.

"Parece que los asesinatos de periodistas --porque esa es la idea que han sembrado-- se han dado solo en este gobierno", dijo López Obrador en una conferencia de prensa en marzo.

Martínez no fue el primer reportero asesinado tras recibir protección del gobierno, según Flores, quien afirmó que su organización ha documentado al menos 10 casos de este tipo, cinco de ellos durante el gobierno de López Obrador.

El asesinato del domingo envía una vez más un "mensaje desolador" a otros periodistas de todo el país, añadió.

Más de 650 periodistas recibían protección del gobierno mexicano en noviembre del año pasado, según Amnistía Internacional, aunque el número de solicitudes rechazadas ha aumentado con los años.

"No hay una política integral que considere la revisión de las medidas de protección y prevención que se dan a periodistas en zonas de altísimo riesgo, como es Guanajuato", dijo Flores.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien tomará posesión del cargo en octubre, firmó una carta durante su campaña en la que prometía revisar las políticas de protección a periodistas en México, dar prioridad a la búsqueda de reporteros desaparecidos y vigilar permanentemente las amenazas a la seguridad para prevenir la violencia contra la prensa.

En una entrevista realizada en 2021, una periodista le preguntó a Martínez si se había acostumbrado a la violencia en Celaya. "No", respondió. "Me duele ver a Celaya así como está. Me duele ver todo lo que pasa, me duele ver gente muerta".

Luego se tomó un segundo para respirar y secarse las lágrimas. "Me duele todo esto", dijo.

@Miguel García Lemus colaboró con reportería desde Celaya, México.

Emiliano Rodríguez Mega es reportero e investigador del Times radicado en Ciudad de México, y cubre México, Centroamérica y el Caribe. Más de Emiliano Rodríguez Mega

