El Partido Republicano aislacionista, otra vez

Lee Hoffman, derecha, pega un letrero del Partido Republicano en el condado Elko en la ventana de una construcción propiedad de Lina Blohm, izquierda, el sábado 16 de diciembre de 2023, en Elko, Nevada. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Cuando los historiadores recuerden los primeros días de 2024, probablemente no recordarán lo que, precisamente, un anciano presidente demócrata no podía recordar sobre los nombres o países de otros líderes mundiales. Notarán lo que 26 republicanos del Senado decidieron olvidar sobre el liderazgo mundial.

Me refiero a la votación del Senado el martes por la mañana sobre un paquete suplementario de ayuda exterior de 95.000 millones de dólares, incluidos 60.000 millones de dólares en asistencia militar que Ucrania necesita desesperadamente, junto con 14.000 millones de dólares para Israel y 10.000 millones de dólares para civiles en zonas de conflicto, incluida Gaza. El proyecto de ley aún debe ser aprobado en la Cámara, donde enfrenta la oposición del presidente Mike Johnson y sólo puede esperar sobrevivir mediante maniobras parlamentarias y los votos de los demócratas más algunos republicanos que aún son halcones de la seguridad.

Sobre el papel, la votación de 70 a 29 parece un abrazo bipartidista a aliados democráticos en apuros. Pero marca el momento en que los republicanos volvieron al aislacionismo del Primer Comité Estadounidense original de la infamia anterior a la Segunda Guerra Mundial. Una mayoría del Partido Republicano. La sesión del Senado, que incluyó a antiguos halcones de Ucrania como Lindsey Graham y Tom Cotton, votó en contra de la ayuda, principalmente, dijeron, porque no iba acompañada de medidas de seguridad fronteriza.

Lindsey Graham (R-SC), miembro de mayor rango del Comité Judicial, habla durante la audiencia del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos en Washington, EE.UU. REUTERS/Nathan Howard

Se trata del mismo proyecto de ley contra el que votaron la semana pasada: un proyecto de ley negociado pacientemente durante meses por uno de los republicanos más conservadores del Senado, James Lankford, de Oklahoma. El cinismo sería impresionante si no fuera tan predecible viniendo de la derecha trumpificada.

Repasemos algunos puntos adicionales de desacuerdo entre los republicanos que se opusieron al proyecto de ley.

Desde Cotton, de Arkansas, surge el argumento de que el apoyo a los esfuerzos de Israel para derrotar a Hamas es incompatible con cualquier asistencia civil a los habitantes de Gaza. De Ron Johnson, de Wisconsin, tenemos la afirmación de que, aunque Vladimir Putin es “un malvado criminal de guerra”, Rusia seguramente ganará la guerra, por lo que financiar a Kiev prolonga el sufrimiento de Ucrania e implica desperdiciar dinero estadounidense. De J.D. Vance, de Ohio, esto: “El suplemento representa un intento del Estado profundo/blob de política exterior de impedir que el presidente Trump siga su política deseada”.

Qué mezcla de crueldad, derrotismo, conspiración y servilismo político.

Seguramente estoy entre los comentaristas más proisraelíes que existen, pero no se me ocurre ningún argumento moral o estratégico en el que el hambre y las enfermedades entre los civiles de Gaza sirvan a los intereses de nadie, y menos aún a los de Israel. El argumento de Johnson de que Ucrania no puede ganar queda desmentido por el hecho de que hasta que empezó a quedarse sin proyectiles de artillería, estaba más que defendiéndose contra Rusia. También se hace eco del derrotismo de antes de la guerra de figuras como Robert Taft y Joseph Kennedy, quienes argumentaron en contra de ayudar a Gran Bretaña durante el Blitz porque Hitler estaba destinado a ganar.

En cuanto a Vance, al menos su posición tiene la virtud de la claridad: se trata de hacerle la pelota a Donald Trump y sus seguidores e incitar a la política declarada del favorito republicano de alentar a Putin a invadir a los miembros de la OTAN que gastan menos de lo necesario.

El ex mandatario estadounidense y aspirante a la Casa Blanca, Donald Trump. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Lo que todo esto genera es un Partido Republicano profundamente poco serio en un momento global mortalmente serio. Es digno de elogio que 22 republicanos decidieran votar a favor del proyecto de ley. Pero muchos de los que lo hicieron (entre ellos Mitch McConnell y Mitt Romney) están acercándose al final de sus carreras. El Partido Republicano de hoy Los aislacionistas ahora tienen más en común con el eslogan “Vuelve a casa, Estados Unidos” de George McGovern que con cualquier cosa que defendieran Ronald Reagan o Dwight Eisenhower.

Hay mucho espacio para criticar el historial de política exterior de la administración Biden, desde la caótica retirada de Afganistán hasta la renuencia a equipar a Ucrania con las armas que necesitaba cuando las necesitaba (y no después de que el ejército ruso consolidara sus líneas del frente) hasta, sí, su desastroso desempeño en la frontera sur, que ha sido tanto una política como un fiasco político.

Pero la respuesta republicana a estos fracasos me recuerda algo que el físico teórico Wolfgang Pauli habría dicho sobre el trabajo de un joven físico: “Ni siquiera está mal”, es decir, ni siquiera se acerca a una opinión seria. No hay ninguna razón concebible por la que el destino de Ucrania, un interés vital de Estados Unidos, deba depender de nuestra política fronteriza, por rota que sea, como tampoco un paciente debería posponer la extirpación de un cáncer de piel hasta que pierda 50 libras. Es un vínculo idiota que seguramente causará daño.

En enero de 1945, Arthur H. Vandenberg, un republicano de Michigan, pronunció un discurso histórico en el Senado que ahora se recuerda como el momento en que su partido finalmente comenzó a dejar atrás su aislacionismo reflexivo. “Seguimos proponiendo ayudar a crear el mundo de posguerra sobre una base que detenga a los agresores para siempre y, en la medida de lo humanamente posible, sustituya la justicia por la fuerza entre los hombres libres”, dijo. “Proponemos hacerlo principalmente por nuestro propio bien”.

Por nuestro propio bien. El objetivo de ayudar a Ucrania a defenderse contra su enemigo despótico –al igual que el objetivo de defender a Israel, o Taiwán, o a los miembros ricos o pobres de la OTAN– no es altruismo. Es el interés propio correctamente entendido, el tipo de comprensión que los aislacionistas de antes de la guerra como Vandenberg obtuvieron sólo de las cenizas y la agonía de una guerra mundial. Para el Partido Republicano perder ahora esa comprensión es tanto una vergüenza para ella como, potencialmente, un desastre para todos nosotros.

