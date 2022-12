La revolución del bienestar de Ale Lacroix: cómo es despertarse a las 5 AM para meditar y hacer actividad física

El último domingo Ale Lacroix celebró el segundo aniversario de Awake, #desafíodelas5am, sus encuentros de bienestar al amanecer

Amanecer antes que asome el sol, incorporar hábitos saludables como actividad física, yoga y meditación apenas despertamos, dedicarse a adquirir nuevos conocimientos cada mañana y reflexionar sobre cuál es nuestra mejor versión en el mundo.

Hasta hace unos años, estos axiomas parecían adoptarlos sólo los monjes budistas, pero algo cambió y la revolución del bienestar llegó para quedarse y, pandemia mediante, cuenta con miles de seguidores alrededor del planeta. Uno de ellos es Ale Lacroix, el reconocido DJ que lleva décadas sobre las pistas y quien desde hace casi 5 años descubrió un nuevo modo de ser en el mundo a través de un libro del “El Club de las 5 de la mañana”, de Robin Sharma.

En ese camino, todas las semanas el DJ y conductor de radio y televisión comparte sus secretos saludables en Infobae mediante su podcast La revolución del bienestar. En cada episodio interpela: ¿Qué tal si pudieras tomar decisiones que transformen tu vida positivamente? Vencer los miedos, la administración del tiempo, la explosión de la energía, la necesidad de cambio y llegar a la mejor versión de uno mismo son pilares fundamentales de sus charlas.

Durante más de 25 años Ale Lacroix se acostó a las 5AM, pero ahora disfruta levantándose a esa hora (gentileza: Awake /Jime Ferrand)

En ese marco, el último fin de semana, encabezó un encuentro para celebrar el segundo aniversario de Awake, #desafíodelas5am. La cita fue el domingo a las 4:30 en el vial costero de Vicente López. “La actividad propuso 5k caminando, en bici o corriendo. Clase de yoga, una charla sobre incorporación de hábitos saludables y desayuno. Todo esto bajo el marco de un nuevo amanecer, disfrutando de una salida del sol mágica, llena de energía y en contacto con la naturaleza”, contó Lacroix a Infobae.

Unos 60 participantes participaron del encuentro en su segundo aniversario. “Estuvieron los de siempre, como también nuevas caras que vinieron de distintos y lejanos puntos de la Ciudad y Provincia. Algunos contaron que se levantaron a las 3:00 para llegar a tiempo”, relató entusiasmado el DJ, quien considera a la 5 AM como la hora sagrada y “la madre de todas las rutinas”, un momento tan poderoso que se anima a llamarlo “la hora de los imperios”.

Desde octubre, en el podcast La revolución del bienestar de Infobae, Ale Lacroix acerca sus consejos saludables (Awake /Jime Ferrand)

“A las 4:50 iniciamos los 5k. Luego del recorrido y en total silencio, con atención plena, recibimos la magia de un nuevo amanecer. Todo es emoción y alegría al saber que el desafío ya estaba ganado, que la victoria ya era un hecho. Que salir de la zona de confort y ganarle a la cama estaba dando su recompensa”, describió Lacroix.

Luego del ejercicio aeróbico, los participantes tomaron una clase de yoga al aire libre con el imponente escenario del Río de la Plata de fondo, el DJ lo resumió como un momento “musicalizado por la naturaleza y el brillo de los primeros minutos del sol”. “Deporte, yoga, charlas sobre hábitos saludables, naturaleza y recién eran las 7.30 de la mañana”, concluyó Lacroix sobre este nuevo camino al bienestar.

En cada una de las ediciones de Awake, que se celebran cada mes en distintos puntos del país, Lacroix cierra el evento desde su lugar de anfitrión con una charla sobre la importancia de incorporar hábitos saludables. Hoy, este lugar es lo más parecido a su zona de confort, pero no siempre fue así.

Lacroix considera la 5 AM como la hora sagrada y la madre de todas las rutinas y rituales que buscan incorporar nuevos hábitos (gentileza: Awake /Jime Ferrand)

“Sólo Dios sabe lo que me costó esta transformación. Por mi trabajo, durante más de 25 años me acosté a las 5 de la mañana, y hoy me levanto a las 5 am, y lo respeto como la madre de todas las rutinas. El proceso me llevó mucho tiempo en soledad y en silencio trabajando en lo que yo llamo ‘mis victorias privadas’. Nada es casual en esta vida, yo necesitaba encontrarme conmigo a solas. Inviernos interminables, el frío en la cara, las articulaciones rotas…pero con la inmensa felicidad de ver más de mil amaneceres”, precisó.

Después de miles de días de entrenar su disciplina, el hábito de comenzar sus días a las 5 am, se convirtió en el pilar fundamental de la vida de Lacroix: “Me ordenó, me potenció, me hizo más productivo y creativo”, se sincera y deja unas pistas para alcanzar el bienestar, una búsqueda personal que cada uno debe definir y en la que debe encontrar cuál es el camino propio.

La actividad incluyó prácticas de yoga y charlas sobre hábitos saludables (gentileza: Awake /Jime Ferrand)

Y detalló: “El primer paso es la curiosidad, si recibís señales buscando un cambio, o estás estresado, con falta de tiempo, sentís apatía, te sentís estancado. Si existe una brecha, un gap, entre el lugar dónde estás ahora y dónde te gustaría estar. Este es el momento para incorporar nuevos hábitos saludables a tu vida, entendiendo que lo le resulta a uno por ahí no le resulta a otro, y que la incorporación de ese nuevo ritual tiene que ser muy personal y reflexivo”.

Para instaurar un hábito saludable es necesaria la repetición y la disciplina. Para lograrlo Lacroix destaca los beneficios de la regla del 20/20/20 al despertar: 20 minutos de tu mañana dedicados al ejercicio físico aeróbico, 20 minutos para practicar yoga o meditación y 20 minutos destinados a adquirir conocimiento.

Entre la disciplina y la hora sagrada de las 5AM, Ale Lacroix logró su revolución de bienestar personal y desde 2018 busca contagiarla y transmitirla a los demás.

