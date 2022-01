Dr López Rosetti - Soplos cardíacos #INFORME

¿Qué es un soplo cardíaco? Para explicarlo de forma sencilla, vamos a comparar una válvula cardíaca con una puerta. El corazón tiene cuatro válvulas: una es la auriculoventricular derecha, otra es la pulmonar, luego la aóritca y por ultimó, la mitral.

Esta válvulas son “las puertas” del corazón, la sangre circula por esas válvulas y al dejar de pasar, esas válvulas se cierran y golpean. Esos cierres son los ruidos cardíacos cuando usted escucha tuc, tuc, tuc. Cada uno de esos golpes es como si fuera un reloj, implica un cierre de válvulas.

Si las válvulas tienen algún problema, no cierran o no abren bien, como las puertas. ¿Qué pasa cuándo una puerta tiene problemas? No se abre completamente, entonces el aire que iba a pasar por ahí, circula más rápido y hace un sonido distinto, como un “chiflete”, eso es un soplo de aire.

El soplo cardíaco requiere tratamiento algunas veces pero no suele ser un problema de gravedad (Getty)

De la misma forma, si las válvulas cardíacas no abren correctamente, la sangre al circular produce un sonido especial y eso se llama soplo cardíaco.

En el mismo sentido, si una válvula que no cierra bien, la sangre en lugar de pasar al otro lado de la válvula, regresa y produce un sonido que se se llama soplo.

Cuando los médicos escuchamos con el estetoscopio un soplo, es decir un sonido como si fuera del aire a través de una puerta, pero es sangre en una válvula entre dos sonidos cardíacos, decimos que hay un soplo cardíaco y así realizamos el diagnóstico.

El corazón tiene cuatro válvulas: la auriculoventricular derecha, la pulmonar, la aórtica y la mitral (iStock)

El soplo requiere tratamiento algunas veces pero no suele ser un problema de gravedad. Lo primero que requiere un soplo es saber cuál de las cuatro válvulas está afectada y en qué medida . Este estudio se llama eco Doppler cardíaco y se sigue al paciente por control.

La mayoría de las veces no se encuentra nada grave y con el trascurso del tiempo se va estabilizando y no avanza.

Los soplos cardíacos son manejables en su gran mayoría, sin embargo algunas veces pueden requerir tratamiento e incluso una intervención quirúrgica. pero la mayoría de las veces simplemente requieren control.





*El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.

Realización: Samuel Cejas / Edición: Facundo Madero / Producción: Macarena Sánchez

SEGUIR LEYENDO: