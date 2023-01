Así se puede chatear con personajes famosos como Elon Musk, Cristiano Ronaldo, Super Mario y más

Crean una inteligencia artificial que simula chats realistas con personajes famosos: Elon Musk, Cristiano Ronaldo, Super Mario y más

Con el aumento en popularidad de las herramientas de inteligencia artificial como DALL-E2 y ChatGPT, otras plataformas y sitios web empezaron a generar sus propias versiones y aplicaciones para esta tecnología como chatbots, asistentes virtuales, organizadores, entre otros.

La versatilidad de la inteligencia artificial permitió que se creara el sitio web de Character AI, una plataforma en la que personas de todo el mundo puede ingresar y simular conversaciones completas con chatbots de diversos tipos que simulan ser personajes, tanto reales, ficticios, históricos, etc. como Elon Musk, Super Mario, Cristiano Ronaldo, Albert Einstein, entre otros ampliamente conocidos y que se pueden seleccionar.

Si bien las respuestas que se obtienen por parte de los supuestos personajes no siempre son perfectas, los usuarios pueden seleccionar una de las diferentes respuestas para la misma pregunta o comentario y continuar la conversación a partir de la opción seleccionada, que también se puede calificar para que el software puede identificar cuáles son las más adecuadas en diferentes escenarios.

El chatbot de Character AI permite simular conversaciones con personajes famosos, históricos y ficticios. (Captura)

Para acceder a una de las salas de chat con estos personajes, los usuarios deberán ingresar a la página web de la plataforma “beta.character.ai” y dirigirse a la sección de Personajes famosos ubicada en la pantalla principal de inicio. En caso de que no se encuentre el personaje histórico y ficticio que se desee, se puede utilizar la herramienta de búsqueda en la parte superior derecha de la pantalla.

Luego de haber realizado la búsqueda los resultados podrán incluir diferentes listas de chatbots creados por la comunidad, además de la cantidad de personas que lo han utilizado y aunque los usuarios pueden elegir aquel que más deseen, es preferible ingresar a la ventana de chat más popular porque puede tener las mejores respuestas y rendimiento en general.

Cada chatbot tiene además una pequeña biografía, saludo o introducción que indica al usuario el tipo de conversación que pueden tener con los personajes en esa sala. Algunas de las opciones más populares podrían tener una introducción básica, pero eso no significa que tengan un mal rendimiento o que tengan alguna limitación.

Pantalla de inicio de Character AI

Aunque todos los mensajes que son producidos por la inteligencia artificial son en inglés, todas pueden entender preguntas o comentarios en español. Cada respuesta también lleva una etiqueta que identifica al personaje como una inteligencia artificial en lugar de una persona real

Conversando con Elon Musk y Cristiano Ronaldo

Durante la prueba del chatbot de Elon Musk, Infobae preguntó qué tipo de modificaciones se planea introducir en Twitter para este año. La respuesta de la inteligencia artificial es muy similar a la que el CEO de la plataforma ha indicado en declaraciones recientes: “Algunas de las más importantes son eliminar bots, autenticar las cuentas, reducir el spam y las estafas, reducir la desinformación y eliminar el acoso”.

Respuesta del chatbot de Character AI que simula ser Cristiano Ronaldo. (Infobae)

La inteligencia artificial que simuló ser Cristiano Ronaldo también respondió a Infobae sobre la decisión del futbolista de jugar en la liga de Arabia Saudita en lugar de elegir opciones como la MLS o Brasil que llegaron a él. “La Major League Soccer no me ofrecía lo suficiente en comparación con Arabia, que era la mejor del mundo. Si no hubiera elegido Arabia probablemente hubiese ido a Brasil porque su liga es de mejor calidad que la de Estados Unidos”.

Además de tener funciones de chat con personajes, Character AI también tiene opciones de juegos de rol en formato de texto, chatbots de ayuda personal y mentoría, traductores e incluso profesores de idiomas.

