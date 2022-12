Instagram: cómo crear un collage con las mejores 9 fotos del año

Los usuarios de Instagram pueden hacer un collage con las nueve fotos con más Me Gusta del año 2022.

“Instagram Best Nine” forma parte de la tendencia de resumen del año en redes sociales, pero en esta ocasión, los usuarios pueden generar un collage con las nueve fotografías que tuvieron más Likes en el año.

Si bien esta función no está disponible en Instagram, los usuarios sí pueden generar esta composición de imágenes por medio de otras aplicaciones y páginas web.

Los usuarios pueden generar los collages de Best Nine por medio de otras aplicaciones y páginas web. (foto: El Grupo Informático)

TopNine

Esta página web, que también tiene una aplicación móvil disponible para dispositivos Android, no solicita un acceso o vinculación especial a la cuenta de Instagram.

Para utilizarla solo se necesita introducir el nombre de usuario (@) en el campo específico indicado y luego de unos minutos, la página web entregará una colección de nueve imágenes en forma de mosaico.

Estas fotografías, que fueron extraídas del perfil personal, corresponden a las que tuvieron la mayor cantidad de Me Gusta durante el último año. Sin embargo, la descarga de esta imagen está vinculada a la de una aplicación adicional llamada Top Nine for Instagram. Este inconveniente puede solucionarse tomando una captura de pantalla que se genera en alta resolución.

Cuando se crea el collage, en el que se indica cuántos Me Gusta se obtuvieron durante 2022, la composición estará lista para ser compartida en otras plataformas.

Sitio web de Instagram Top Nine. (Captura)

BestNine

Otra alternativa es la página web BestNine, que al igual que el sitio anterior, solo requiere el nombre del usuario para analizar el perfil y elaborar la composición.

Cuando esté hecho estará la opción de descarga directa al dispositivo, ya sea PC o un smartphone, o bien, se puede escoger inmediatamente la red social en la que se quiere publicar.

Ambas opciones solo requieren el ingreso de un nombre de usuario debido a que la información relacionada con los Me Gusta de una cuenta de Instagram es pública y los sitios web solo ayudan a la elección automática de las imágenes y a la generación del collage, pero no vulnera la privacidad de las personas, según dice la app.

Sitio web de Best Nine para Instagram. (Captura)

Si los usuarios encuentran otras opciones que ofrecen el mismo servicio pero solicitan ingresar a la cuenta desde esta plataforma externa, deben tener cuidado, pues podría tratarse de una aplicación o sitio web malicioso cuya finalidad es recoger información privada o sensible de los perfiles de Instagram.

En caso de que se ofrezcan mayores beneficios por ese tipo de acceso a la cuenta, los usuarios deben considerar no introducir información de acceso a la cuenta de todas formas pues no conoce qué empresa o personas están detrás del funcionamiento de estas plataformas.

