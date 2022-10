Taylor Swift impactó Twitter con el nuevo álbum Midnights y sus historias de vida

Cuenta de Twitter de Taylor Swift (Captura)

Una de las cuentas oficiales de Twitter (@TwitterComms) publicó una serie de tweets titulados “The Swift Report” en el que se recopilan datos relacionados a la cantante Taylor Swift y sus fans dentro de la plataforma tan solo unas horas antes del lanzamiento de su álbum “Midnights” este 21 de octubre de 2022.

Según estadísticas elaboradas por la red social, Taylor Swift ha sido mencionada en más de 329 millones de tweets, lo que implica un promedio diario de 75.114 publicaciones dentro de la plataforma por 4.380 días desde el año 2010 hasta la actualidad.

Además, durante el lanzamiento del álbum “Red (Taylor’s Version)” en noviembre del año 2021, las menciones a la cantante estadounidense superaron las tendencias globales sobre fútbol y baloncesto en conjunto. Esto refuerza la idea de que los fans de la artista son una fuerza masiva dentro de Twitter.

Twitter publicó estadísticas sobre la influencia de Taylor Swift en la plataforma en el "Swift Report". (Twitter)

Hablando sobre sus fans, la palabra “swiftie” o “swifties” fue mencionada en esta red social un total de 18 millones de veces a lo largo de 12 años y que, además, estas publicaciones estaban acompañadas por el emoji de una bufanda de color rojo. Este elemento visual incrementó su uso en 25 veces el día que la canción All Too Well (Taylor’s Version) fue estrenada.

Con respecto a las canciones de Taylor Swift que fueron más mencionadas, Twitter indica que All Too Well (Taylor’s Version) fue el tema más referenciado en la red social junto a otros como Love Story (Taylor’s Version) y Wildest Dreams (Taylor’s Version).

Lo nuevo de Taylor Swift en Twitter

En el caso del nuevo álbum de Taylor Swift, titulado Midnights, Twitter detectó que en los 3 primeros días en los que se realizó el anuncio del lanzamiento, se escribieron aproximadamente 1.6 millones de tweets en los que se usaron con mayor frecuencia los emojis de alarma y de caras llorando.

Los fans de Swift también tuvieron la oportunidad de hablar sobre las nuevas canciones que se presentarán en el nuevo disco de la cantante, por lo que una vez que los títulos de cada una fueron revelados la expectativa se centró en canciones como Snow on the Beach (ft. Lana del Rey), además de Lavender Haze y Karma para cerrar el top 3 de temas del disco.

La canción de Taylor Swift y Lana del Rey es la más esperada por los fans de las cantantes, según las estadísticas reveladas por Twitter. EFE/ Domenech Castell/Archivo

Específicamente la canción junto a Lana del Rey fue la que acaparó la atención de los swifties en Twitter, quienes generaron un incremento de las menciones de la artista invitada en nueve veces a comparación de días anteriores.

Según Taylor Swift, sus seguidores podrán escuchar esta noche una pequeña parte de su nuevo álbum unas horas antes de que este sea lanzado oficialmente el 21 de octubre.

Comunidad musical en Twitter

En general, Twitter indica que los usuarios de esta red social tienen altas probabilidades de seguir a la cuenta de un artista musical más que las de cualquier otro tipo. Además, existen un total de 441 millones de seguidores únicos de estos perfiles.

Además, los lanzamientos de nuevos discos por parte de los artistas musicales generan son vistos en la red social como grandes eventos en los que las comunidades de seguidores del cantante se reúne para experimentar juntos la emoción del anuncio.

Finalmente, la red social indica que el día en el que los usuarios son más propensos a publicar contenido relacionado a la música en la plataforma son los viernes, que es cuando los álbumes suelen estrenarse y la conversación en torno a ellos es aún mayor.

SEGUIR LEYENDO: