Top 5 de las aplicaciones de mensajería más seguras para celular

Para Android y iOS hay una gran variedad de opciones para chatear de forma segura.

Tanto para Android como para iOS hay un sinfín de posibilidades en las que los usuarios encuentran diferentes beneficios que da cada app, algunos las prefieren por su comodidad de uso, porque tiene allí todos sus contactos o por sus niveles de seguridad.

Este último aspecto debería ser tenido en cuenta por todos y para identificar qué aplicación es más segura, esta debe cumplir con cuatro pilares que dan la garantía de no exponer los datos que allí se comparten. Estos son:

-Cifrado de extremo a extremo.

-Código abierto.

-Mensajes auto destruibles.

-Protección de datos de uso.

Condiciones que cumplen plataformas como WhatsApp y Telegram, que son de las más descargadas en el mundo, pero que hay otras tantas que cumplen con esos factores o con la mayoría, dando buenos valores de seguridad aprobados por empresas especializadas como AVG y Kaspersky.

Signal

Varios expertos la catalogan como la aplicación más segura. Una de sus particularidades es que no pertenece a ninguna empresa grande, sino que se financia a través de donaciones. Dentro de sus características de seguridad se destaca el cifrado de extremo a extremo, que garantiza que los únicos que pueden ver lo que pasa en los chats son sus participantes.

Otras opciones son la posibilidad de enviar mensajes autodestruibles, que se borran y desaparecen una vez que ha pasado cierto tiempo, y que no recopila demasiada información sobre sus usuarios, porque lo más importante se almacena de manera local en el teléfono.

Para Android y iOS hay varias apps que dan condiciones de seguridad optimas para chatear.

Dust

A diferencia de la mayoría de las aplicaciones, esta tiene una particularidad y es que todo el contenido enviado se destruye con el tiempo, por eso no permite llamadas ni videollamadas, algo que en las otras plataformas es opciones. La base de la app es que todo es efímero por lo que no guarda datos de usuarios, alerta sobre capturas de pantalla y tiene cifrado de extremo a extremo.

Wickr Me

Esta aplicación pertenece a Amazon, aunque inició como independiente. Además, es gratuita pero también ofrece versiones premium para personas y empresas. Dentro de sus opciones de seguridad se destaca que detecta capturas de pantalla, bloquea teclados de terceros, tiene registro anónimo y destructor seguro.

Kaspersky y AVG coinciden en que estas son cinco de las aplicaciones más seguras para chatear.

Line

Es la aplicación de mensajería más usada en Japón y también funciona como red social. Nació luego del tsunami vivido en este país en 2011 como una opción para que las empresas se pudieran comunicar con sus empleados.

Un punto interesante de la aplicación es que en Android los usuarios pueden instalar un complemento de seguridad que detecte malware u otra actividad maliciosa en los teléfonos. Adicionalmente cuenta con juegos propios, medios de comunicación y llamadas.

Threema

Esta última es la única que no es gratuita, pero cuenta con varias opciones diferenciales de seguridad, porque inicialmente no se necesita un número de teléfono o correo para registrarse. Además, la información del usuario no se guarda en un servidor sino en el propio celular por lo que una vez el mensaje llega a su destino se destruye del servidor.

Cuenta también con código abierto, por lo que cualquier usuario puede corroborar el alcance del cifrado dando más garantías.

