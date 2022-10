Imágenes de Madonna, Michael Jackson y Lady Di con inteligencia artificial

Inteligencia artificial muestra como serían Madonna, Michael Jackson y Lady Di en la actualidad. (foto: Instagram/Alper Yesiltas/Composición/Jose Arana)

¿Cómo serían físicamente Lady Di, Elvis Presley, Michael Jackson, Heath Ledger, Paul Walker o Amy Winehouse si todavía estuvieran vivos? Esta pregunta se la hizo el fotógrafo turco, Alper Yesiltas, quien gracias a la inteligencia artificial pudo responderla en su proyecto ‘Como si nada hubiera pasando’ publicado en Instagram.

“Me gustaría compartir con ustedes la primera serie de imágenes de mi proyecto con Inteligencia Artificial llamado As if nothing happened (Como si nada hubiera pasado). Se muestra la respuesta a la pregunta de cómo algunas personas lucirían ahora mismo en una fotografía si algunos grandes eventos no les hubieran ocurrido”, comenta en Instagram el fotógrafo.

Philip Seymour Hoffman. (foto: Instagram/Alper Yesiltas)

Cómo se usó la IA para “revivir” a las celebridades

Yesitas usó software de edición de imágenes e inteligencia artificial para dar vida a algunos músicos y actores e incluso eliminar las mejoras cosméticas de Madonna. Las herramientas utilizadas por el fotógrafo utilizan un algoritmo de inteligencia artificial llamado red adversarial generativa (GAN).

Esta técnica consta de dos partes. El primero crea una versión envejecida de la cara y puede elegir una edad específica. Luego, el programa compara la imagen generada por IA con la imagen real de la edad seleccionada para que el resultado sea creíble.

Madonna. (foto: Instagram/Alper Yesiltas)

“El desarrollo de la tecnología de IA me ha emocionado mucho y me ha hecho pensar que cualquier cosa imaginable se puede mostrar en la realidad. Cuando comencé a jugar con la tecnología, vi lo que podía hacer y pensé en lo que me haría más feliz. Quería volver a ver a algunas de las personas que echaba de menos y así surgió el proyecto”, explica Yesiltas en su cuenta de Instagram.

Heath Ledger, el primer actor del Joker. (foto: Instagram/Alper Yesiltas)

El fotógrafo opina que “la parte más difícil del proceso creativo” es que parezca realista. “El momento que más me gusta es cuando creo que la imagen que tengo delante se ve muy realista, como si la hubiera tomado un fotógrafo”, recalca Yesiltas.

En su cuenta de Instagram hay muchas otras imágenes creadas por la inteligencia artificial de un profesional turco. Todo bastante realista.

Paul Walker. (foto: Instagram/Alper Yesiltas)

El resto de descripciones y fotos del proyecto

Además de las fotografías que usaron IA para ser modificadas, el artista gráfico añadió una frase que describe el cómo falleció cada una de las celebridades que trajo a la actualidad. Estas frases también son una razón personal del por qué quería que se quedaran con vida.

- Freddie Mercury: ojalá no hubiera tenido esa enfermedad.

Freddie Mercury. (foto: Instagram/Alper Yesiltas)

- Amy Winehouse: ojalá no hubiera caído en depresión.

Amy Winehouse. (foto: Instagram/Alper Yesiltas)

- Michael Jackson: ojalá no se hubiera enfrentado al vitíligo.

Michael Jackson. (foto: Instagram/Alper Yesiltas)

- John Lennon y The Beatles: Ojalá no hubiera estado en Nueva York ese día.

The Beatles. (foto: Instagram/Alper Yesiltas)

- Bruce Lee: ojalá no hubiera tomado ese analgésico ese día.

- Elvis Presley: ojalá decidiera vivir una vida en la que prestara más atención a la salud de su corazón.

- 2pac: ojalá no hubiera estado involucrado en ese evento que lo llevaría a enfrentarse a la mafia.

Tupac. (foto: Instagram/Alper Yesiltas)

Alper Yesiltas finalmente menciona que el tiempo que tomó en hacer este proceso digital varía de acuerdo a la personalidad que elija y cómo logra hacerla “real” y también, añade que “hay 10 imágenes hasta ahora en este proyecto, quiero extenderlo, pero quiero hacerlo de manera selectiva por lo que el proceso es un poco lento para mí”.

