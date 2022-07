Cómo aprender el idioma ficticio de Game of Thrones previo al lanzamiento de House of the Dragon en HBO Max

House of the Dragon. (foto: Duolingo)

Duolingo, la plataforma para aprender idiomas, anunció en exclusiva a Infobae que oficializó una asociación con HBO Max para lanzar la serie exclusiva de HBO ‘House of the Dragon’.

La precuela de ‘Game of Thrones’ se estrena el 21 de agosto próximo en HBO Max y para preparar a los fanáticos, Duolingo lanzó una versión actualizada del programa del curso de alto valyrio (el idioma ficticio que se habla en dicha producción) que incluye más de 150 palabras nuevas y 700 oraciones nuevas.

Duolingo trabajó directamente con David Peterson, el lingüista que desarrolló la totalidad del alto valyrio de la serie de libros ‘Canción de hielo y fuego’ de George R. R. Martin.

“Me emociona que nuevos y antiguos fans de la serie de ‘Game of Thrones’ puedan experimentar el alto valyrio. Ha sido un placer volver a visitar el mundo de Westeros para ‘House of the Dragon’ y trabajar con el equipo de Duolingo para infundir nueva vida al curso”, dijo Peterson.

Cómo será este nuevo curso de Duolingo

Para preparar a los fanáticos de Game of Thrones para el lanzamiento de House of the Dragon el 21 de agosto, Duolingo actualizará su curso Alto Valyrio (disponible a través de Duolingo en inglés) con nuevas frases y vocabulario que escuchará en el programa.

En caso de que algún lector no se encuentre familiarizado, el alto valyrio es uno de los idiomas antiguos utilizados en el universo de Game of Thrones. El extenso curso de Duolingo incluirá nuevas frases y palabras que se usarán para practicar frases en aplicación. Aquí hay unos ejemplos:

- Aōhyz zaldrīzesse gevī sōvetis, Daenerys: tus dragones volaron hermosamente, Daenerys.

- Havorzo dohaeragon kostā, Arȳs: puedes servir la comida, Arya.

- Zaldrīzes jēdrot heptas: el dragón ascendió al cielo.

- Sombāzmion dārio syt lenātās!: ¡Construye un castillo para la reina!

Curso de High Valyrian. (foto: Duolingo)

“En Duolingo, sabemos que el contenido impulsa el interés por el idioma. Nuestra información muestra que hay una correlación directa entre el crecimiento del número de usuarios y lo que está ocurriendo en el contexto cultural, desde el k-pop a Eurovisión y muchos programas y películas internacionales”, comentó George Audi, Director de Desarrollo de Negocios

Además, agregó: “nos interesamos por esta asociación con HBO Max para poder generar entusiasmo por uno de los programas más anticipados del año. Esta asociación excepcional en torno al alto valyrio permitirá a fans en todo el mundo ver lo divertido que puede ser aprender un nuevo idioma al mismo tiempo que se conectan estrechamente con el mundo de Westeros”.

Ahora se podrá criar un dragón con realidad aumentada

En la aplicación de realidad aumentada recientemente anunciada por HBO, House of the Dragon: DracARys, los fanáticos podrán incubar un huevo de dragón virtual personalizable que pueden ‘criar’ en su propio dragón.

La aplicación de HBO, disponible para descargar el 20 de julio, les dirá a los usuarios, literalmente, cómo entrenar a su dragón alto valyrio.

Pero gracias al curso mejorado de Duolingo que incluirá algunos comandos de dragón AR, los fanáticos podrán perfeccionar sus habilidades de pronunciación para dominar a sus dragones en la aplicación House of the Dragon: DracARys.

House of the Dragon: DracARys. (foto: HBO Max)

Duolingo siempre tiene en cuenta a los usuarios

Para promocionar el curso actualizado, Duolingo lanzará una campaña de marketing integrada que incluye varias frases nuevas en anuncios criptográficos en las principales ciudades del país, incluida una estatua icónica en Times Square.

Times Square. (foto: Duolingo)

Mientras tanto, Duo the Owl, la mascota de Duolingo, comenzará a ascender a su propio trono. La adorable mascota aparecerá en la experiencia inmersiva para fanáticos ‘House of the Dragon: The Dragon’s Den’ de HBO Max en Comic-Con International: San Diego 2022, lo que invitará a los asistentes a completar sus lecciones con notificaciones push grandes del tamaño real y panel de control con comandos. para dragones valyrios altos.

Para fortalecer esta alianza, Duolingo también entregará pines a los fanáticos con la frase ‘Ala del Rey’ para celebrar la actualización del curso para el lanzamiento de ‘La Casa del Dragón’ de HBO.

