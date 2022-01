Star Wars unió su fuerza con EA para desarrollar tres nuevos videojuegos

EA y Lucasfilm Games preparan tres nuevos juegos (Foto: EA)

Electronic Arts (EA) y Lucasfilm Games anunciaron que unieron fuerzas para traer al mundo gamer tres nuevos videojuegos de Star Wars en los que Respawn Entertainment, estudio reconocido por Apex Legends y Titan Fall, será encargado.

“Estamos emocionados de anunciar TRES nuevos juegos de Star Wars oficialmente en desarrollo desde @Reaparecer”, informó EA este 25 de enero.

La compañía señaló que Vince Zampella, gerente general de grupo y fundador de Respawn, supervisará esta nueva etapa de desarrollo de EA con Lucasfilm. La experiencia de Respawn en contar historias convincentes de Star Wars será su principal respaldo.

Gameplay de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 1920 (Foto: Warner Play Latino)

El director del juego, Stig Asmussen, y su equipo ya están trabajando en el próximo título de la serie de acción de Star Wars Jedi, a quienes se les unen dos nuevos equipos que buscarán ofrecer experiencias de juego únicas adicionales de Star Wars en múltiples géneros.

Liderando el desarrollo del nuevo shooter en primera persona de Star Wars está Peter Hirschmann, director de juego en Respawn, quien tiene una larga y exitosa historia con la franquicia Star Wars.

El tercer título es un juego de estrategia de Star Wars desarrollado a través de una colaboración de producción con el recién formado estudio Bit Reactor, dirigido por el veterano de la industria de los juegos Greg Foerstch. Respawn producirá el nuevo juego de estrategia de Star Wars, mientras que Bit Reactor liderará el desarrollo del título.

“Estamos entusiasmados de continuar trabajando con los desarrolladores de gran talento en Respawn”, dijo Douglas Reilly, vicepresidente de Lucasfilm Games.

“Han demostrado excelencia al contar historias épicas de Star Wars junto con la mejor jugabilidad de su clase en diferentes géneros y esperamos traer más experiencias increíbles a la galaxia muy, muy lejana”, añadió.

Imagen muestra del videojuego de Star Wars Eclipse que sigue en desarrollo (Foto: captura)

Por otro lado, Sean Shopta, vicepresidente de Walt Disney Games, señaló que: “Fomentados por la experiencia y la pasión dentro de cada equipo, crearemos emocionantes juegos originales para diversas audiencias en toda la galaxia de Star Wars”.

El trabajo ya ha comenzado en estos tres proyectos y Respawn está buscando talento para unirse a los equipos. Puede encontrar información adicional sobre las vacantes disponibles en Respawn Careers.

“Somos grandes fanáticos de Star Wars aquí en Respawn y estamos encantados de trabajar con Lucasfilm Games en nuevos títulos que hemos querido hacer durante años”, dijo Zampella. “Si quieres hacer grandes juegos de Star Wars, deberías unirte a nosotros en nuestro viaje”.

Estos juegos se suman a otros títulos de Star Wars que están por ser lanzados, pero que no pertenecen a EA como ‘Hunters’, ‘Eclipse’ y el remake de ‘KOTOR’.

Concepto artístico de Star Wars: Galactic Starcruiser (Foto: Disney)

Star Wars Eclipse

Star Wars: Eclipse se está desarrollando con el motor gráfico de Quantic Dream, que no soporta una gran cantidad de jugadores ni personajes no jugables, sino que se enfoca en narrativas interactivas en escenarios encapsulados. El resultado de todos los problemas mencionados deja a la compañía sin una versión jugable del título actualmente, a pesar de que el desarrollo lleva más de un año y, se anticipó, el juego no va a llegar antes de 2024.

Ni Quantic Dream ni Lucasfilm Games se pronunciaron al respecto de estas novedades, pero la situación no luce muy prometedora. Aunque esta nueva información no necesariamente anticipa una cancelación, tampoco adelanta un panorama que entusiasme a los fans de la franquicia. Por ahora solo queda esperar novedades oficiales, aunque posiblemente no lleguen durante 2022.

