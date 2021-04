El misterioso “cripto reloj” del CEO de Twitter

Jack Dorsey y su reloj Bitcoin

En una audiencia sobre desinformación llevada a cabo el 22 de marzo convocada por el Congreso de los Estados Unidos, testificaron los directores ejecutivos de Twitter, Facebook y Google. Lo hicieron de forma virtual y en el caso de Jack Dorsey (Twitter) llamó la atención un dispositivo con forma de reloj que asomaba en su fondo. ¿De qué se trataba?

El curioso dispositivo no estaba mostrando la hora, o al menos, no parecía hacerlo durante la audiencia. Se trata de un reloj bitcoin o un “cripto reloj”. Su nombre es BlockClock mini, tiene un valor de USD 399 y es un tipo de obra de arte con wifi que puede mostrar la hora y también, en tiempo real, la cotización del Bitcoin y otras criptomonedas elegidas.

Requiere conexión a internet y su función principal es mostrar el precio actual del Bitcoin y otros datos relacionados con las criptomonedas. El dispositivo es vendido por la tienda de la plataforma Coinkite que lo cataloga como un “artículo de larga duración” de 7 dígitos, y señala en la descripción del reloj que “los plazos de entrega pueden variar” y que no hay garantías de fecha de entrega debido a la alta demanda que han recibido.

Además de los valores de la cotización en tiempo real, puede mostrar otros datos relevantes para mineros de criptomonedas (como el balance en Opendime, que es un dispositivo, un hardware, que permite enviar Bitcoins).

Lo cierto es que Dorsey con la aparición de su reloj bitcoin ha llamado la atención y ha hecho crecer el interés en el dispositivo en la “tribuna del blockchain”. El CEO de Twitter es una gran fanático del Bitcoin.

La descripción de su perfil en Twitter dice “#bitcoin” con un emoji con el logotipo de la criptomoneda. El CEO de esta red social dijo en 2018 que cree que Bitcoin se convertirá en la moneda única del mundo dentro de 10 años.

Dorsey se asoció con el rapero Jay-Z en un fondo de desarrollo de bitcoins de USD 23 millones, que se anunció en febrero de este año. Inclusive el CEO de Twitter ha entrado formalmente a las plataformas de streaming de música, adquiriendo una participación mayoritaria en Tidal (de Jaz-Z) por USD 297 millones y acciones de la compañía. Y esto llega en un momento de nuevas búsquedas del mundo de la música y sus ganancias, en donde surgen nuevas formas de monetización con las criptomonedas.

Por otro lado, la otra compañía de Dorsey, Square (la app Cash de Square permite comprar estas criptodivisa) invirtió además USD 50 millones en bitcoins en octubre de 2020 y poco después la aumentó con otra inversión de USD170 millones.

Dorsey además está realmente interesado en el mundo del blockchain en general, y semanas atrás subastó su primer tweet como NFT por casi USD3 millones, y luego lo donó.

El tuit, con fecha 21 de marzo de 2006, decía “just setting up my twttr” (aquí instalando mi twttr), y fue adquirido por el director general de Bridge Oracle, Sina Estavi, de acuerdo con Valuables by Cent, la plataforma digital en la que se realizó la subasta.

La publicación, de 15 años de antigüedad, fue vendida como un token o activo digital no fungible (o NFT, por sus siglas en inglés). Se considera no fungible un bien que no se desgasta por el uso y además que es único, porque no puede ser reemplazado por otro bien de su misma especie.

