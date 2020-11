Qué se puede esperar del evento donde Apple presentaría sus nuevas Mac con chip propio

Empleados en la fábrica Flextronics International Apple trabajan en la línea de ensamble de la Mac Pro en Austin, Texas, Estados Unidos (November 20, 2019/REUTERS/Tom Brenner/File Photo)

Apple anunció la semana pasada que habrá un evento especial este 10 de noviembre. El nombre del encuentro es “Una cosa más” o One more thing, en inglés y hace alusión a la icónica frase de Steve Jobs. No se sabe oficialmente qué presentará, pero los analistas coinciden en que dará a conocer nuevas Mac con sus propios CPU personalizados basados en arquitectura ARM.

Durante la conferencia para desarrollados (WWDC, por sus siglas en inglés) que se hizo en junio, el gigante de Cupertino dijo que sus computadoras Mac dejarían de usar los procesadores Intel para comenzar a incorporar los propios, denominados Apple Silicon.

Las nuevas Mac que vaya a presentar serían las primeras computadoras comerciales con esta tecnología. Cabe recordar de todos modos que hay una Mac con procesador Apple Silicon, la Mac mini DTK, pero que sólo fue creada con el objetivo de que los desarrolladores informáticos puedan crear apps compatibles con la nueva arquitectura.

La Mac mini DTK integra el chip A12Z, una variante del A12 y cuenta con una GPU de 8 núcleos que también se encuentra en las iPad Pro que se lanzaron en marzo de este año.

Apple presentaría tres modelos de Mac

No se trata de un producto comercial y sólo quienes son desarrolladores y cumplen con ciertos requisitos pueden acceder a este dispositivos. Pero los productos que aparentemente presentará Apple mañana son tres Mac que sí se pondrán a la venta a los consumidores.

Se cree que Apple lanzará tres nuevas computadoras portátiles: una MacBook Air de 13 pulgadas y dos modelos de MacBook Pro de 13 y 16, según un informe de Mark Gurman para Bloomberg. De acuerdo con este reporte, la compañía también está trabajando en un iMac rediseñado, así como en una nueva Mac mini y un Mac Pro de tamaño medio que también incorporarán los nuevos chips de Apple.

Los procesadores de las nuevas computadoras portátiles estarán basadas en el chip A14 que se encuentra en la línea de iPhone 12 y el nuevo iPad Air.

Los Apple Silicon fueron diseñados para reducir el consumo energético y mejorar la vida útil de las baterías, al tiempo que potencian el rendimiento de los equipos. Se estima que gracias a este nuevo componente las computadoras portátiles podrían pesar menos de un kilo y ser más delgadas que la generación anterior.

Los Apple Silicon fueron diseñados para reducir el consumo energético y mejorar la vida útil de las baterías (Apple)

Otras novedades

Se espera también que Apple informe una fecha de lanzamiento para macOS Big Sur, la próxima actualización de macOS que incorpora un centro de control dedicado para administrar el brillo de pantalla, volumen y wifi, entre otras configuración; así como nuevos íconos para aplicaciones de Apple, entre otras novedades.

Si bien se estima que será un evento dedicado casi en exclusividad a las Mac, no sorprendería que la compañía se hiciera tiempo para otros anuncios, como los AirTags, un dispositivo que permitiría rastrear objetos a través aplicación Encontrar de Apple.

A su vez, se estima que Apple podría finalmente dar a conocer sus nuevos auriculares de alta gama de los cuales se viene hablando hace rato. Se rumorea que estos auriculares incluyen cancelación de sonido, controles táctiles, conexión con Siri y diademas intercambiables.

