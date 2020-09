Reportan que TikTok escogió a su comprador y el anuncio lo hará esta semana

IMAGEN DE ARCHIVO: El logotipo de TikTok en la pantalla de un teléfono móvil en esta imagen de ilustración tomata del 6 de enero de 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El acuerdo por la adquisición de los activos de la aplicación de videos cortos TikTok en Estados Unidos por parte de una alianza entre WalMart y Microsoft podría ser anunciado a partir del martes, reportó el lunes la cadena de televisión CNBC.

La popular aplicación, propiedad de la firma china ByteDance, venderá sus activos en Estados Unidos bajo presión de Washington debido a preocupaciones sobre la seguridad de los datos de usuarios que maneja y las redes de tecnología asociadas.

La semana pasada, Walmart Inc dijo que se unirá a Microsoft en una oferta por los activos de la compañía de redes sociales.

Por otra parte, el pasado 27 de agosto se conoció que el responsable ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, renunció pocos meses después de tomar el timón de la aplicación viral de vídeos cortos, ante el ataque de la Administración Trump a la empresa propiedad de la china ByteDance Ltd.

Mayer comunicó su decisión a los empleados en un memorando interno y una portavoz de la compañía confirmó su renuncia. Vanessa Pappas, actualmente directora general del preciado servicio internacional de ByteDance, ocupará su lugar.

Mayer asumió el cargo de máximo ejecutivo de TikTok en mayo, tras dejar uno de los puestos más altos en The Walt Disney Co. Durante más de diez años, ayudó a la mayor compañía de entretenimiento del mundo a diseñar estrategias y ampliar su oferta de productos. Proporcionó argumentos para la adquisición de Pixar Animation Studios, Marvel Entertainment, Lucasfilm y los activos de entretenimiento de Twenty-First Century Fox Inc. por US$71.000 millones en marzo. Se esperaba que el nombramiento de Mayer por ByteDance suavizara las relaciones entre el gigante de las redes sociales y Washington, y reforzaba la noción de que TikTok opera como una entidad separada de su matriz con sede en Beijing.

“En las últimas semanas, a medida que el entorno político ha cambiado drásticamente, he hecho una reflexión significativa sobre lo que requerirán los cambios estructurales corporativos y lo que significan para el cargo global que acepté”, dijo Mayer en un memorando interno al que ha tenido acceso Bloomberg News. “Entiendo que el cargo que acepté, incluida la gestión de TikTok a nivel mundial, será muy diferente como resultado de la medida de la Administración de EE.UU. para que se efectúe la venta de la empresa estadounidense”.

Con información de Reuters

