Líder de TikTok renuncia tras solo meses en el cargo

Kevin Mayer

(Bloomberg) -- El responsable ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, ha renunciado pocos meses después de tomar el timón de la aplicación viral de vídeos cortos, ante el ataque de la Administración Trump a la empresa propiedad de la china ByteDance Ltd.

Mayer comunicó su decisión a los empleados en un memorando interno y una portavoz de la compañía confirmó su renuncia. Vanessa Pappas, actualmente directora general del preciado servicio internacional de ByteDance, ocupará su lugar.

Mayer asumió el cargo de máximo ejecutivo de TikTok en mayo, tras dejar uno de los puestos más altos en The Walt Disney Co. Durante más de diez años, ayudó a la mayor compañía de entretenimiento del mundo a diseñar estrategias y ampliar su oferta de productos. Proporcionó argumentos para la adquisición de Pixar Animation Studios, Marvel Entertainment, Lucasfilm y los activos de entretenimiento de Twenty-First Century Fox Inc. por US$71.000 millones en marzo. Se esperaba que el nombramiento de Mayer por ByteDance suavizara las relaciones entre el gigante de las redes sociales y Washington, y reforzaba la noción de que TikTok opera como una entidad separada de su matriz con sede en Pekín.

Pero el papel del ejecutivo se ha cuestionado durante semanas. Mayer, que fue contratada para dirigir las operaciones globales de TikTok, se vio envuelto en una probable ruptura del negocio cuando la Administración Trump presionó para que se vendiera la división estadounidense debido a la supuesta amenaza a la seguridad nacional. Microsoft Corp. ha confirmado que está en negociaciones para comprar las operaciones de TikTok en EE. UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda, mientras Oracle Corp. también está considerando una oferta, informó Bloomberg News.

“En las últimas semanas, a medida que el entorno político ha cambiado drásticamente, he hecho una reflexión significativa sobre lo que requerirán los cambios estructurales corporativos y lo que significan para el cargo global que acepté”, dijo Mayer en un memorando interno al que ha tenido acceso Bloomberg News. “Entiendo que el cargo que acepté, incluida la gestión de TikTok a nivel mundial, será muy diferente como resultado de la medida de la Administración de EE.UU. para que se efectúe la venta de la empresa estadounidense”.

La inminente prohibición de TikTok por parte de la Administración Trump ha agravado aún más las tensiones entre Pekín y Washington, que ha impuesto sanciones contra una plétora de gigantes chinos, desde Tencent Holdings Ltd. a Huawei Technologies Co., alegando que suponen una amenaza para la seguridad nacional. Un representante de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la partida de Mayer, la cual fue informada inicialmente por el Financial Times.

“Estamos trabajando rápidamente para encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos a nivel mundial, particularmente en Estados Unidos y la India”, señaló el fundador de ByteDance, Zhang Yiming, en un memorando separado obtenido por Bloomberg que anunciaba la renuncia de Mayer.

TikTok afirmó que solicitará a un juez que impida que la Administración Trump haga efectiva una prohibición para la red china de medios sociales, lo que lleva una lucha geopolítica por tecnología y comercio a un tribunal de Estados Unidos. TikTok y su matriz china, ByteDance, presentaron una demanda el lunes ante un tribunal federal de Los Ángeles para impugnar una orden del 6 de agosto del presidente Donald Trump que prohíbe a los residentes estadounidenses hacer negocios con TikTok. Trump dice que TikTok supone un riesgo de seguridad para los datos del usuario.

Nota Original:TikTok’s Chief Quits Months Into the Job After Trump’s Ban (1)

©2020 Bloomberg L.P.